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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:34
fox767676 написав:Успіх
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:44
detroytred написав:
По. Собі. Не. Судить. Інших.
Шо трапилося? Вже зі слів речення важко скласти? Скоро одні букви будете писати?
ПС. Мене не цікавить хто, що, де обговорював по пів дня. Якщо пишете коментар типу "Нуланд відчебучила", то будьте люб'язні надати посилання на текст її промови, щоб не виглядати пліткарем.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:49
pesikot написав:
А якщо не буде припинення до кінця 2024 року ?
Для тебе повторити вчорашнє питання, яке ти глянув, але втік від відповіді?
На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чесна відповідь "ніколи" - теж приймається!
Але написати маєш її ти сам!
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:52
Успіх написав: pesikot написав:
А якщо не буде припинення до кінця 2024 року ?
Для тебе повторити вчорашнє питання, яке ти глянув, але втік від відповіді?
На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чесна відповідь "ніколи" - теж приймається!
Але написати маєш її ти сам!
вангую будешь священником после дембеля. Отлично выбиваешь исповедь дубинкой по лбу.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:56
Wirująświatła написав:
Отлично выбиваешь исповедь
Якщо вони будуть ігнорити питання - тоді почну їх чмирити!
Нехай мають мужність признатись!
А не куй тут 2,5роки мені тут лапшати, які вони хоробрі і патріотичні, але їм завжди, як тому танцюристу - "щось мішає" героїчно піти на фронт і проявити свій патріотизм.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:57
fler написав: detroytred написав:
По. Собі. Не. Судить. Інших.
Шо трапилося? Вже зі слів речення важко скласти? Скоро одні букви будете писати?
ПС. Мене не цікавить хто, що, де обговорював по пів дня. Якщо пишете коментар типу "Нуланд відчебучила", то будьте люб'язні надати посилання на текст її промови, щоб не виглядати пліткарем.
Якщо навіть не можу, то вам-то що?
А мене не цікавить люб'язним бути.
І тим паче по боку виглядати у ваших очах пліткарем після ваших "нарцис", "ганьба", "блювати хочеться" і т.д. А також повного вашого ігнору моїх запитань після цього.
Коротше: уточню, якщо з першого разу не зрозуміли - прохання відхиляю.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:02
Успіх написав: pesikot написав:
А якщо не буде припинення до кінця 2024 року ?
Для тебе повторити вчорашнє питання, яке ти глянув, але втік від відповіді?
На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чесна відповідь "ніколи" - теж приймається!
Але написати маєш її ти сам!
Так у мене до тебе питання все теж саме
Чому ти явних ухилянтів підтримуєшь ?
Чекаю відповідь ) вже 2 місяці чекаю
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:05
Успіх написав:
На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами.
И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:10
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Отлично выбиваешь исповедь
Якщо вони будуть ігнорити питання - тоді почну їх чмирити!
Нехай мають мужність признатись!
А не куй тут 2,5роки мені тут лапшати, які вони хоробрі і патріотичні, але їм завжди, як тому танцюристу - "щось мішає" героїчно піти на фронт і проявити свій патріотизм.
Чмирити я буду тебе постійно
А ти давай, признай мужність, чому для тебе реальні ухилянти, ближчі, ніж ті, хто тебе забезпечують ?
Чекаю на відповідь, мужній ти наш ))
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 11 жов, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:11
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
А якщо не буде припинення до кінця 2024 року ?
Для тебе повторити вчорашнє питання, яке ти глянув, але втік від відповіді?
На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чесна відповідь "ніколи" - теж приймається!
Але написати маєш її ти сам!
Так у мене до тебе питання все теж саме
Чому ти явних ухилянтів підтримуєшь ?
Чекаю відповідь ) вже 2 місяці чекаю
Я на це питання точно відповідав - ти мабуть його пропустив.
Але ОБІЦЯЮ повторити відповідь для тебе, якщо ти спершу напишеш ЧЕСНУ відповідь на моє запитання вище!
Тільки без вилянь хвостом
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