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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10355103561035710358>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:14

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Для тебе повторити вчорашнє питання, яке ти глянув, але втік від відповіді?

На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?

Чесна відповідь "ніколи" - теж приймається!
Але написати маєш її ти сам! ;)

Так у мене до тебе питання все теж саме

Чому ти явних ухилянтів підтримуєшь ?

Чекаю відповідь ) вже 2 місяці чекаю

Я на це питання точно відповідав - ти мабуть його пропустив.

Але ОБІЦЯЮ повторити відповідь для тебе, якщо ти спершу напишеш ЧЕСНУ відповідь на моє запитання вище!

Тільки без вилянь хвостом ;)

Ти не писав відповідь, не тринди

Тож дупою не крути
Чекаю на твою відповідь )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:20

Було зле, а стало ще злішше!))

  Velz написав:
  Успіх написав:На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?


Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами.
И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)

1. Людей треба більше щоб:
а) замінити тих, хто з перших днів(вже втомлені і виснажені)
б) сзчешників багато - треба і на їхні місця когось поставити.

2. Що при одному, а що при другому - не бачу різниці по втратах(і тоді, і зараз робили/роблять дурні накази)
Єдине що вже при новому - так почалась ота куйня з "солдат повинен бути весь час в роботі/зайопаним"... - і вже більше півроку, солдати почали "молитись", щоб якийсь день-два перепали вихідні, щоб помитись/попратись і відпочити/відіспатись.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:30

  Успіх написав:
  Velz написав:
  Успіх написав:На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?


Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами.
И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)

1. Людей треба більше щоб:
а) замінити тих, хто з перших днів(вже втомлені і виснажені)
б) сзчешників багато - треба і на їхні місця когось поставити.

2. Що при одному, а що при другому - не бачу різниці по втратах(і тоді, і зараз робили/роблять дурні накази)
Єдине що вже при новому - так почалась ота куйня з "солдат повинен бути весь час в роботі/зайопаним"... - і вже більше півроку, солдати почали "молитись", щоб якийсь день-два перепали вихідні, щоб помитись/попратись і відпочити/відіспатись.

Так ти пишешь це такому, який каже "я воювати не піду"

Питання теж саме
Не бажаючих воювати, ти підтримуєшь
Чому ? ))

Давай відповідь ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:37

Гугл говорит другое
Запорожье - Васильевка = 55 км
Запорожье - Орехов = 53 км

если я не ошибаюсь, то расстояние меряется до главпочтамта. А у нас вначале города от пгт.Васильевка стоит микр-он Космический и Южный с населением более 150тыс. А главпочтамт от них на расстоянии прибл. 15км. Получается от Васильевки, даже от с.Каменского до этих микр-ов в Запорожье расстояние прибл. 30км.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:37

Чекаю ще 10хв

  pesikot написав:Питання теж саме
Не бажаючих воювати, ти підтримуєшь
Чому ? ))

Давай відповідь ))
Останній раз кажу - я ОБІЦЯЮ дати розгорнуту відповідь на твоє питання після того, як прочитаю твою ЧЕСНУ відповідь на моє питання вище!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:47

  Игорь Алексеевич написав:Гугл говорит другое
Запорожье - Васильевка = 55 км
Запорожье - Орехов = 53 км

если я не ошибаюсь, то расстояние меряется до главпочтамта. А у нас вначале города от пгт.Васильевка стоит микр-он Космический и Южный с населением более 150тыс. А главпочтамт от них на расстоянии прибл. 15км. Получается от Васильевки, даже от с.Каменского до этих микр-ов в Запорожье расстояние прибл. 30км.

И.А.

Если мерять от главпочтампа, то там уже 65 км
И это никак не 30 км

У тебя топографический критинизм
Или сова на глобусе ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:53

[quote="5777414:Успіх"]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Церковна_ієрархія
....не дуже бажав влазити в "твої мрії"про покаяття ....



як зрозуміеш , то ніколи такої ху....і писати не будешь ....
Ти мені зараз нагадав Хому Брута з " ВІЯ ".....

....який спочатку тараньку на возах тирив , а потім відспівував .....
ВИБАЧИТЬ тобі ГОСПОДЬ .....
Не смій трогати віру .В тебе її нема .

..... майже пішов з форуму , але для тебе написав .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То буде називатись в підручніках "українсько російський конфлікт за трубу". Нафтову вже пристроїли, зараз газову пристроять німцям і на цьому кінець. Ще правда за северні потоки відповідати, але ми скажемо що то не ми, а Зеленський з Єрмаком, їх і жеріт. Тримайся Успіх.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:00

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Mimohod написав:Тримайся Успіх.

Дякую!

На добраніч!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Если мерять от главпочтампа, то там уже 65 км
И это никак не 30 км

У тебя топографический критинизм
Или сова на глобусе ?
Очки идиот сними и умей пользоваться картами, тем же ГУГЛ. Посмотри раша уже в с.Каменском, ещё ближе к Запорожью на 10км. от Васильевки. А Васильевка до Запорожья напрямую 45км. А если проехать полями, то 35км. Или снаряды летят строго по трассе для авто, где расстояние 60км?))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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