Успіх написав:На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами. И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)
1. Людей треба більше щоб: а) замінити тих, хто з перших днів(вже втомлені і виснажені) б) сзчешників багато - треба і на їхні місця когось поставити.
2. Що при одному, а що при другому - не бачу різниці по втратах(і тоді, і зараз робили/роблять дурні накази) Єдине що вже при новому - так почалась ота куйня з "солдат повинен бути весь час в роботі/зайопаним"... - і вже більше півроку, солдати почали "молитись", щоб якийсь день-два перепали вихідні, щоб помитись/попратись і відпочити/відіспатись.
Успіх написав:На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?
Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами. И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)
1. Людей треба більше щоб: а) замінити тих, хто з перших днів(вже втомлені і виснажені) б) сзчешників багато - треба і на їхні місця когось поставити.
2. Що при одному, а що при другому - не бачу різниці по втратах(і тоді, і зараз робили/роблять дурні накази) Єдине що вже при новому - так почалась ота куйня з "солдат повинен бути весь час в роботі/зайопаним"... - і вже більше півроку, солдати почали "молитись", щоб якийсь день-два перепали вихідні, щоб помитись/попратись і відпочити/відіспатись.
Так ти пишешь це такому, який каже "я воювати не піду"
Питання теж саме Не бажаючих воювати, ти підтримуєшь Чому ? ))
Гугл говорит другое Запорожье - Васильевка = 55 км Запорожье - Орехов = 53 км
если я не ошибаюсь, то расстояние меряется до главпочтамта. А у нас вначале города от пгт.Васильевка стоит микр-он Космический и Южный с населением более 150тыс. А главпочтамт от них на расстоянии прибл. 15км. Получается от Васильевки, даже от с.Каменского до этих микр-ов в Запорожье расстояние прибл. 30км.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Гугл говорит другое Запорожье - Васильевка = 55 км Запорожье - Орехов = 53 км
если я не ошибаюсь, то расстояние меряется до главпочтамта. А у нас вначале города от пгт.Васильевка стоит микр-он Космический и Южный с населением более 150тыс. А главпочтамт от них на расстоянии прибл. 15км. Получается от Васильевки, даже от с.Каменского до этих микр-ов в Запорожье расстояние прибл. 30км.
И.А.
Если мерять от главпочтампа, то там уже 65 км И это никак не 30 км
У тебя топографический критинизм Или сова на глобусе ?
То буде називатись в підручніках "українсько російський конфлікт за трубу". Нафтову вже пристроїли, зараз газову пристроять німцям і на цьому кінець. Ще правда за северні потоки відповідати, але ми скажемо що то не ми, а Зеленський з Єрмаком, їх і жеріт. Тримайся Успіх.
pesikot написав:Если мерять от главпочтампа, то там уже 65 км И это никак не 30 км
У тебя топографический критинизм Или сова на глобусе ?
Очки идиот сними и умей пользоваться картами, тем же ГУГЛ. Посмотри раша уже в с.Каменском, ещё ближе к Запорожью на 10км. от Васильевки. А Васильевка до Запорожья напрямую 45км. А если проехать полями, то 35км. Или снаряды летят строго по трассе для авто, где расстояние 60км?))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.