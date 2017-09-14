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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10355103561035710358

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так ты же сам писал, что от Васильевки до Запорожья - 30 км

А теперь пишешь, что 45 км

Ты там сам, по картам посмотри, очки надень, линейку приложи, померяй, потом пиши ))
Но ты валянок конкретный. есть дороги по трассе - 60км, а есть проселочные прибл. 45км. А если брать напрямую через поля то там прибл. 30-35км. Да и раша уже стоит не в пгт. Васильевка, а ближе к Запорожью в с.Каменское, а там по трассе до Запорожья 40-45км. А по проселочной или через поля ещё ближе к городу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:33

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Так ты же сам писал, что от Васильевки до Запорожья - 30 км

А теперь пишешь, что 45 км

Ты там сам, по картам посмотри, очки надень, линейку приложи, померяй, потом пиши ))
Но ты валянок конкретный. есть дороги по трассе - 60км, а есть проселочные прибл. 45км. А если брать напрямую через поля то там прибл. 30-35км. Да и раша уже стоит не в пгт. Васильевка, а ближе к Запорожью в с.Каменское, а там по трассе до Запорожья 40км.

зачем вы что то доказываете? выложите скрин с карты где видно это расстояние. каждый сам измерит чем сможет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:37

  Бетон написав:Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?


На квартал 95 ходят смотреть только ТЦК - ашники))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?


На квартал 95 ходят ТЦК - ашники))

И выступают.
Главный вообще под президента косит))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Можно сразу НАБУ приглашать под ТЦК, т.к. уже едут папы и мамы с откупными))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:52



короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:03

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.

хорошо бы. Побегут как зайцы. нафиг оно им нужно умирать в чужой стране, если можно жить в Германии как беженец. Да и не отпустит их ким, сбегут рабы. русские воюют под наркотой. Нормальный человек добровольно на смерть не пойдёт, в психике полсотни механизмов защиты есть. А наркота их отключает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.

а5?
flyman
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