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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:29
pesikot написав:
Так ты же сам писал, что от Васильевки до Запорожья - 30 км
А теперь пишешь, что 45 км
Ты там сам, по картам посмотри, очки надень, линейку приложи, померяй, потом пиши ))
Но ты валянок конкретный. есть дороги по трассе - 60км, а есть проселочные прибл. 45км. А если брать напрямую через поля то там прибл. 30-35км. Да и раша уже стоит не в пгт. Васильевка, а ближе к Запорожью в с.Каменское, а там по трассе
до Запорожья 40-45км. А по проселочной или через поля ещё ближе к городу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 11 жов, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:33
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
Так ты же сам писал, что от Васильевки до Запорожья - 30 км
А теперь пишешь, что 45 км
Ты там сам, по картам посмотри, очки надень, линейку приложи, померяй, потом пиши ))
Но ты валянок конкретный. есть дороги по трассе - 60км, а есть проселочные прибл. 45км. А если брать напрямую через поля то там прибл. 30-35км. Да и раша уже стоит не в пгт. Васильевка, а ближе к Запорожью в с.Каменское, а там по трассе
до Запорожья 40км.
зачем вы что то доказываете? выложите скрин с карты где видно это расстояние. каждый сам измерит чем сможет.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:35
Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?
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Бетон
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:37
Бетон написав:
Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?
На квартал 95 ходят смотреть только ТЦК - ашники))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:38
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?
На квартал 95 ходят ТЦК - ашники))
И выступают.
Главный вообще под президента косит))
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Бетон
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:41
Бетон написав:
Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Можно сразу НАБУ приглашать под ТЦК, т.к. уже едут папы и мамы с откупными))
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:52
короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:54
Wirująświatła написав:
короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:03
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.
хорошо бы. Побегут как зайцы. нафиг оно им нужно умирать в чужой стране, если можно жить в Германии как беженец. Да и не отпустит их ким, сбегут рабы. русские воюют под наркотой. Нормальный человек добровольно на смерть не пойдёт, в психике полсотни механизмов защиты есть. А наркота их отключает.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:13
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.
а5?
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flyman
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