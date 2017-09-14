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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:48
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
короче до конца года узнаем какие планы у путина на 2025
Корейцы могут дать пуйло спокойно 50-100тыс, в обмен на ядерную программу.
хорошо бы. Побегут как зайцы. нафиг оно им нужно умирать в чужой стране, если можно жить в Германии как беженец. Да и не отпустит их ким, сбегут рабы. русские воюют под наркотой. Нормальный человек добровольно на смерть не пойдёт, в психике полсотни механизмов защиты есть. А наркота их отключает.
Ким отпускает за границу только тех, у кого семья в КНДР остается.
более того, в самой корее поехать на лесоповал в рашку считается престижной работой, и они там годами копят на взятки, чтоб только поехать куда за границу
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:02
smdtranz написав:
Ким отпускает за границу только тех, у кого семья в КНДР остается.
нафиг им умирать в чужой стране тем более когда есть семья? может быть есть какая то мотивация? Те кто подписывают договор с дьяволом по сути признают, что их жизнь стоит дешевле их ожиданий по деньгам. Есть еще варианты принудиловки и обмана.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:24
Бетон написав:
Красиво щас облава на концерте вакарчука. 50 тцк-ашников, пакуют молодежь.
Вакарчука решили обезжирить?
На квартал 95 тоже пакуют интересно?
Квитки на наступний концерт Вакарчука вже доступні в Резерв+
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:27
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Сегодня мы точно так же будем вынуждены договариваться, только в гораздо худших условиях, чем до войны.
Так договорённость до войны была бы позором?
"Дагаворьонность да вайни" була б демонстрацією відкритих дверей. Запрошенням до вторгнення.
Логика ... даже не знаю, как назвать. Пусть будет железобетонная.
Договорённость до войны (и незачем кривляться) это "демонстрація відкритих дверей". Нельзя.
А сегодня после ... (не знаю, сколько) убитых, раненых, инвалидов, потери большой территории, наполовину уничтоженной энергетики, опять же не знаю сколько уничтоженных или повреждённых домов, миллионов беженцев (не известно, сколько из них вернутся, дай бог, половина) с кучей долгов (которые, возможно, придётся выплачивать вашим детям, а то и внукам) сегодня договариваться нормально.
Или сегодня тоже не надо? нельзя?
Сколько ещё надо потерять, чтобы вы согласились на переговоры и не сказали, что это "демонстрація відкритих дверей"?
Если нельзя, то как вы заставите воевать миллионы "ухилянтов", которые не хотят воевать, что будете делать с десятками (сотнями?) тысяч сзч, что вы скажете Успихам, которые воюют уже по 2-2,5 года?
Будете "простреливать колени"? Так они тогда вообще воевать не смогут. Введёте заградотряды? Сколько их потребуется и кого вы туда наберёте?
Я уж не говорю о варианте, если дождёмся, когда "партнёры" сократят нам помощь. Чем будете воевать? Лопатами?
И я себе представляю, как после войны ... львовяне в своих уцелевших домах и квартирах будут говорить беженцам с юго-востока, потерявшим всё (а таких очень много есть, и будет ещё больше): "Это вы сами виноваты в войне, живите, как хотите. Хоть в бараках, хоть на улице".
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:36
Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.
........
тяжело наверное жить с фамилией Пипа.
Ей, как раз, наверное, легко.
Вот только как она собирается это контролировать?
В каждой школе введёт "инспектора по языку"?
Учителей ещё заставить можно, они люди зависимые.
А дети?
Не боится, что дети будут посылать учителей далеко и надолго? И после этого откажутся и на уроках говорить по-украински? Просто назло.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:41
budivelnik написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Так я звинувачую Східну Україну і Крим в тому що вони обрали Януковича. І маю підстави.
А ви звинувачуєте Майдан в тому що він став причиною агресії путіна.
Так, формально це так. Але
-Майдан був не просто так а проти Януковича, дальше дивись вище
-Повід для агресора не потрібен, він знайде будь-який. В 2022 який був повід? Ніякого. Просто напав, без причини. Він міг напасти і в 2014 без причини
.
Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
Тому що ПЕВНІ дії населення , а саме
а - протистояння в заміні філії РПЦ на ПЦУ
б - протистояння в мовному питанні
в - протистояння в питанні вектора руху(ЄС/НАТО)
СТВОРИЛИ ВРАЖЕННЯ в російської верхівки , що ідеї руССоміра в цих областях живі.
І саме розчарування пуйла в цих враженнях і привели до того що саме ці області( і населення) піддаються масованим бомбардуванням...
Стандартна форма помсти педераційників ( згадайте репресії українського населення наприклад того ж петра1 за те що Мазепа (на думку петра) зрадив)
Перечитайте ещё раз слова andrijk777
, выделенные жирным шрифтом.
Путин напал не потому, что ему кто-то "створив враження".
Вы всерьёз считаете, что если бы не "створили", то не напал бы?
Не смешно.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:45
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Я лично больших достижений не вижу.
1. Ми не схожі на Білорусь.
2. Нам допомагає Європа і США.
1.боюсь оцінити результати порівняння. та і місцеві мілітаристи (див. "destroyted") просувають моделі значно гірші за білоруську
2. цицькоцмудальникам допомогає, а ті хто самостійно заробляє навіть великі гроші, не можуть досягнути домайданівського рівня, ну просто не мають можливості відпочити в Криму чи Чорногорії
У вас преувеличенные представления о благосостоянии "цицькоцмудальників".
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:45
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
Ким отпускает за границу только тех, у кого семья в КНДР остается.
нафиг им умирать в чужой стране тем более когда есть семья? может быть есть какая то мотивация? Те кто подписывают договор с дьяволом по сути признают, что их жизнь стоит дешевле их ожиданий по деньгам. Есть еще варианты принудиловки и обмана.
Імхо. Це типова помилка. Дуже поширена.
До абсолютно інших людей-громадян застосовувати свої лекала.
Для отих піврічнокорейців є один стимул-критерій --- партія, вождь вкаже, що так треба для країни, Батьківщини, партії, Кіма, і цього для них буде достатньо з лихвою.
Їх не треба навіть обманювати буде.
Вони вже обмануті оцим.
Ну і сім'ї їх, як вказали вище, залишаться в заручниках.
Інша справа, що Китай такий дозвіл Кіму не дасть. Бо не менш Америки з Ко зацікавлений у непоширенні війни в такий спосіб.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:46
Треба було ще й Вакарчука з його лабухами повинтити
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Додано: Суб 12 жов, 2024 00:50
Корейці будуть на власних ракетах.їм для піхоти ще російської алкашні вистачить надовго, ну трохи ступінь примусу підвищать, але облав ви центрі Москви ми не дочекаємось
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 12 жов, 2024 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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