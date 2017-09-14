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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10357103581035910360

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 00:51

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:За його словами, західна освіта частково міфологізована, а іноземні виші часто не кращі за українські.


ще там нема патрулів мовних жовтенят


так немає що мігрантів відправляють на мовні курси :lol:

Но при этом никто не запрещает говорить на любом другом языке.
А для работы в какой-нибудь Германии язык нужен.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 00:58

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:і це ви називаєте обмеженням?

обмеженнями я називаю втручання у приватне спілкування


вас дома как то ограничивают?
если вы общаетесь на людях - это уже трудно назвать приватным общением так как вас слышат и другие.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 01:08

ЛАД
Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.
Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).
Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.
Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ?? У нас ведь не финский вариант «отдайте нам вот тот кусочек, что нам хочется , и мы уйдем» О нас официальная по сути позиция у кацапов «никаких хохлов нет, это историческое недоразумение которое надо исправить».
И вот так шаг за шагом можно и откусывать «мирным путем без единого выстрела « аки Крым до бесконечности от Украины любые области.
Да, вы правы что Украина очень пострадала в этой войне. И возможно все равно лишится территорий. Но она доказала, что никакого «мирного шантажа» Украина не примет. Что все полученное (что будет получено) - оно досталось лишь огромной кровью, выбитыми почти полностью советскими запасами , потерей половины ЧФ, огромного куска авиациии и тд.
Захочется ли «повторить»?? Я не уверен что в ближайшие годы захочется. А возможно и целое поколение не захочет.
То есть если о том, сегодня ли надо переговоры, или завтра - еще можно говорить, то «надо было вообще не сопротивляться , а уступать» - это даже не обсуждается,
Если перейти к аллегории «насильник - жертва» (а по сути кацапия и есть насильник), то вариант «отдать что просит не сопротивляясь » выглядит как насильник жертву поставил перед фактом «я буду приходить каждую субботу и тебя насиловать, а будешь сопротивляться - будет хуже».
Жертва должна быть жертвой до конца? Удовлетворять все прихоти «чтоб не было хуже»? Или должна дать отпор, и пусть изувеченная, но прекратить это?

Позиция Летусроков более чем понятна: до Карпат никогда не откусят, а тем более за Карпаты не залезут». Он готов отдавать все и вся.
Кто-то из-под Киева так же думает, мол далеко это все, мне не угрожает ничего.
Но вы то прекрасно понимаете, что следующей за Дамбасом была бы Харьковщина. Предложение «отдать мирно», а если нет - так атака , но уже от админ границы Дон и Луг.областей .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 01:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 01:08

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:
  tester7336 написав:і це ви називаєте обмеженням?

обмеженнями я називаю втручання у приватне спілкування


вас дома как то ограничивают?
если вы общаетесь на людях - это уже трудно назвать приватным общением так как вас слышат и другие.

А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 01:08

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:
  tester7336 написав:так немає що мігрантів відправляють на мовні курси

і шо, на перерві зателефонуєш батькам російською - наряд на 10 мовних курсів поза чергою ? :mrgreen:


а що ті хто народяться там будуть розмовляти російською? як в тім і українською не будуть. всі вони вже будуть розмовляти місцевою мовою.
то чому ті хто народився в Україні розмовляють якоюсь іншою на зараз а не українською? від великих обмежень чи що? так що на обмеження можна по різному дивитися.

Вы ошибаетесь.
Не все, но очень многие, родившиеся там, разговаривают на русском. И на местном тоже.
ЛАД
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