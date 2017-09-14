Додано: Суб 12 жов, 2024 01:08

ЛАД

Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.

Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).

Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.

Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ?? У нас ведь не финский вариант «отдайте нам вот тот кусочек, что нам хочется , и мы уйдем» О нас официальная по сути позиция у кацапов «никаких хохлов нет, это историческое недоразумение которое надо исправить».

И вот так шаг за шагом можно и откусывать «мирным путем без единого выстрела « аки Крым до бесконечности от Украины любые области.

Да, вы правы что Украина очень пострадала в этой войне. И возможно все равно лишится территорий. Но она доказала, что никакого «мирного шантажа» Украина не примет. Что все полученное (что будет получено) - оно досталось лишь огромной кровью, выбитыми почти полностью советскими запасами , потерей половины ЧФ, огромного куска авиациии и тд.

Захочется ли «повторить»?? Я не уверен что в ближайшие годы захочется. А возможно и целое поколение не захочет.

То есть если о том, сегодня ли надо переговоры, или завтра - еще можно говорить, то «надо было вообще не сопротивляться , а уступать» - это даже не обсуждается,

Если перейти к аллегории «насильник - жертва» (а по сути кацапия и есть насильник), то вариант «отдать что просит не сопротивляясь » выглядит как насильник жертву поставил перед фактом «я буду приходить каждую субботу и тебя насиловать, а будешь сопротивляться - будет хуже».

Жертва должна быть жертвой до конца? Удовлетворять все прихоти «чтоб не было хуже»? Или должна дать отпор, и пусть изувеченная, но прекратить это?



Позиция Летусроков более чем понятна: до Карпат никогда не откусят, а тем более за Карпаты не залезут». Он готов отдавать все и вся.

Кто-то из-под Киева так же думает, мол далеко это все, мне не угрожает ничего.

Но вы то прекрасно понимаете, что следующей за Дамбасом была бы Харьковщина. Предложение «отдать мирно», а если нет - так атака , но уже от админ границы Дон и Луг.областей .