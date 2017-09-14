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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 01:51
tester7336 написав: fox767676 написав:
А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?
покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.
є очевидний трек деградації, що прискорюється
мовні патрулі та ось такі закони є свідоцтвом
зростаюча кількість безвідповідальних халамидних сіромах з відсутністю будя-яких досягнень чи пропозицій, окрім дискрімінаційних "за щелепою", теж є ознакою деградації суспільства
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Додано: Суб 12 жов, 2024 01:57
Wirująświatła написав:
У Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять.
Про це оголосила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка та освітянка Наталія Піпа, а сам документ уже з'явився на сайті Верховної Ради.
"Ми зобовʼязали усі школи надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди й вчителі – переходять на російську.
Щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та всій території школи", – написала Піпа.
Поданий законопроєкт вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.
"Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку.
Ніхто не буде карати дітей чи сварити, це неправильний підхід до питання. Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: "Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)", – вважає Піпа.
Чому, на думку нардепки, цей законопроєкт важливий?
За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.
Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.
"Діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.
Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською", – каже Наталія Піпа.
Що може змінити законопроєкт №12086
Згідно з законопроєктом, вчителі не зможуть переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи.
Натомість вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.
Також законопроєкт пропонує батькам школярів долучатися до створення та підтримання українськомовного середовища в закладі освіти.
При цьому законопроєкт не буде порушувати права національних меншин, наголошує Наталія Піпа.
У документі виділено випадки, які не вважатимуться порушенням обов’язку створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище, зокрема:
навчання, поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, чи корінного народу;
забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови;
сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти;
викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами (державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу);
право вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти (за винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).
тяжело наверное жить с фамилией Пипа.
У неё такая пiпа - её боится даже Бiба(голосом Вити Рыбина)
Прогрессивная мадама, надо её к проФФесору патологоанатомических наук, пусть пронюхает её вдоль и вглубину(там где надо)
По теме - когда Рада законодательно запретит русскоязычный ТикТок, русскоязычный Вайбер, русскоязычный Телеграмм с Вацапом и главное - заблокирует весь русскоязычный интернет???
Работы до следующих выборов в 2069 году много, надо поторапливаться щоб успеть!
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:08
detroytred написав:
............
То чому б не вважати, що модель спеціалізації країни фортецею (до речі, вимушеної спеціалізації, бо під боком оркостан, а ваяти аля Південної Кореї -- тобто Самсунги, Хюндаі тощо, партнери наявне навіть не збираються) цілком можливою в реалізації?
До чого ви притулили фошиста, сталініста, не зрозуміло. Про них була мова в площині доносів, кляуз, розправ з неугодними.
"фошист, сталініст" тут не при чём, но fox767676
прав в том, что модель "фортеці" у нас нереализуема. Может быть, миллион людей, согласных быть "псами войны", найти удастся, а остальные будут хоть тушкой, хоть чучелом рваться в другие места и страны.
Разве что будут уж ооочень хорошие финансовые гарантии, что в случае чего людей сильно поддержат.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:20
fox767676 написав: tester7336 написав: fox767676 написав:
А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?
покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.
є очевидний трек деградації, що прискорюється
мовні патрулі та ось такі закони є свідоцтвом
зростаюча кількість безвідповідальних халамидних сіромах з відсутністю будя-яких досягнень чи пропозицій, окрім дискрімінаційних "за щелепою", теж є ознакою деградації суспільства
трек деградации мог увидеть только "челюстной".
тем действительно боль так как больше ничего не могут осилить.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:22
blob:https://itd.rada.gov.ua/9db0a853-3c32-492d-b9fc-a8c1989de73f
Стосовно особистого спілкування
батьки дитини визнаються учасниками освітнього процесу
а як учасники освітнього процесу згідно нововведень
"залучатися до створення та підтримання в
закладі освіти українськомовного освітнього
середовища;
"
про що я і писав: подзвониш додому російською - 10 мовних нарядів позачергою
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:24
tester7336 написав:
трек деградации мог увидеть только "челюстной".
тем действительно боль так как больше ничего не могут осилить.
сіромаха заздрісна
нічого в тебе нема і не буде
крім трьохгрошової етнічної гідності замішаної на ненавісті та заздрості до інших
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:32
fox767676 написав:
blob:https://itd.rada.gov.ua/9db0a853-3c32-492d-b9fc-a8c1989de73f
Стосовно особистого спілкування
батьки дитини визнаються учасниками освітнього процесу
а як учасники освітнього процесу згідно нововведень
"залучатися до створення та підтримання в
закладі освіти українськомовного освітнього
середовища;
"
про що я і писав: подзвониш додому російською - 10 мовних нарядів позачергою
во первых научись вставлять ссылки правильно.
а во вторых - вот тот бред что ты написал аргументируй нормами законов а не своей воспаленной фантазией.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:34
tester7336
Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю
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Додано: Суб 12 жов, 2024 02:42
fox767676 написав:tester7336
Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю
можешь все билеты выкупить и мне прислать. будет концерт для одного слушателя
а аргументы подтверждающие твой бред таки будут или в кусты?
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