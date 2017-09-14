Додано: Суб 12 жов, 2024 03:57

Hotab написав: ЛАД

Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.

Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).

Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.

Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ??

............. Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ??.............

Вы знаете, не буду долго доказывать. Вы умный человек и так поймёте.Как известно, практика - критерий истины.Минские соглашения были явной уступкой с нашей стороны и Порошенко многие объявляли предателем. У нас, вроде, отщипнули немаленький кусочек. Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась. Крым у нас "отщипнули ещё на год раньше. И мы это проглотили. Не молча, но силой вернуть не пытались. Т.е. противник убедился в нашей слабости и нерешительности, но, тем не менее, 8 лет после этого не нападал.Это немалые сроки. Если бы, к примеру, в 2020-21 как-то договорились с Путиным с шансами, что 7-8 лет войны не будет, то кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет. Не буду напоминать Вам о Брестском мире, Вы и сами знаете. И за эти годы, может быть и мы сумели бы изменить ситуацию и, например, добиться вступления в НАТО.Ну а надежды, что он "не захочет повторить", т.к. убедился, что мы сильно сопротивляемся...Слабые надежды. Он понимает, что сильно сопротивляться мы смогли только благодаря помощи Запада и может выбрать момент, когда Запад будет сильно занят другими проблемами или там поменяются власти и придут силы, которые не захотят нас поддерживать. Или, к примеру, он может решить, что эта война уничтожила/искалечила основную массу людей, готовых сопротивляться.Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.Добавлю пару слов. Тот же пример с боксом. Вы вышли на бой с заведомо более сильным и тяжёлым противником и вам удалось выстоять положенные 3 раунда и не получить нокаут (вы не капитулировали, но проиграли). Противник, возможно, вас зауважает, даже похлопает по плечу: "Молодец! Хорошо держался." Что, этот противник в следующий раз побоится с вами драться (враг не решится напасть)? Вряд ли. Скорее, проанализирует ход боя, поймёт, почему не удалось нокаутировать, и встретится с вами снова, чтобы уже в этот раз закончить бой нокаутом (добиться капитуляции).