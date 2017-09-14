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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10359103601036110362

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 03:37

  fox767676 написав:tester7336

Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю

А шо там? Реально кого то запаковали не дав дойти до Кайена с номерами «КА0001МР»???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 03:57

  Hotab написав:ЛАД
Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.
Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).
Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.
Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ??
.............

Вы знаете, не буду долго доказывать. Вы умный человек и так поймёте.
Как известно, практика - критерий истины.
Минские соглашения были явной уступкой с нашей стороны и Порошенко многие объявляли предателем. У нас, вроде, отщипнули немаленький кусочек. Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась. Крым у нас "отщипнули ещё на год раньше. И мы это проглотили. Не молча, но силой вернуть не пытались. Т.е. противник убедился в нашей слабости и нерешительности, но, тем не менее, 8 лет после этого не нападал.
Это немалые сроки. Если бы, к примеру, в 2020-21 как-то договорились с Путиным с шансами, что 7-8 лет войны не будет, то кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет. Не буду напоминать Вам о Брестском мире, Вы и сами знаете. И за эти годы, может быть и мы сумели бы изменить ситуацию и, например, добиться вступления в НАТО.
Ну а надежды, что он "не захочет повторить", т.к. убедился, что мы сильно сопротивляемся...
Слабые надежды. Он понимает, что сильно сопротивляться мы смогли только благодаря помощи Запада и может выбрать момент, когда Запад будет сильно занят другими проблемами или там поменяются власти и придут силы, которые не захотят нас поддерживать. Или, к примеру, он может решить, что эта война уничтожила/искалечила основную массу людей, готовых сопротивляться.
Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Добавлю пару слов. Тот же пример с боксом. Вы вышли на бой с заведомо более сильным и тяжёлым противником и вам удалось выстоять положенные 3 раунда и не получить нокаут (вы не капитулировали, но проиграли). Противник, возможно, вас зауважает, даже похлопает по плечу: "Молодец! Хорошо держался." Что, этот противник в следующий раз побоится с вами драться (враг не решится напасть)? Вряд ли. Скорее, проанализирует ход боя, поймёт, почему не удалось нокаутировать, и встретится с вами снова, чтобы уже в этот раз закончить бой нокаутом (добиться капитуляции).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 06:59

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?


покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.

А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?

Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.
Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
Ой+
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