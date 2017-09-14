А шо там? Реально кого то запаковали не дав дойти до Кайена с номерами «КА0001МР»???
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Додано: Суб 12 жов, 2024 03:37
Додано: Суб 12 жов, 2024 03:57
Вы знаете, не буду долго доказывать. Вы умный человек и так поймёте.
Как известно, практика - критерий истины.
Минские соглашения были явной уступкой с нашей стороны и Порошенко многие объявляли предателем. У нас, вроде, отщипнули немаленький кусочек. Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась. Крым у нас "отщипнули ещё на год раньше. И мы это проглотили. Не молча, но силой вернуть не пытались. Т.е. противник убедился в нашей слабости и нерешительности, но, тем не менее, 8 лет после этого не нападал.
Это немалые сроки. Если бы, к примеру, в 2020-21 как-то договорились с Путиным с шансами, что 7-8 лет войны не будет, то кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет. Не буду напоминать Вам о Брестском мире, Вы и сами знаете. И за эти годы, может быть и мы сумели бы изменить ситуацию и, например, добиться вступления в НАТО.
Ну а надежды, что он "не захочет повторить", т.к. убедился, что мы сильно сопротивляемся...
Слабые надежды. Он понимает, что сильно сопротивляться мы смогли только благодаря помощи Запада и может выбрать момент, когда Запад будет сильно занят другими проблемами или там поменяются власти и придут силы, которые не захотят нас поддерживать. Или, к примеру, он может решить, что эта война уничтожила/искалечила основную массу людей, готовых сопротивляться.
Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.
Добавлю пару слов. Тот же пример с боксом. Вы вышли на бой с заведомо более сильным и тяжёлым противником и вам удалось выстоять положенные 3 раунда и не получить нокаут (вы не капитулировали, но проиграли). Противник, возможно, вас зауважает, даже похлопает по плечу: "Молодец! Хорошо держался." Что, этот противник в следующий раз побоится с вами драться (враг не решится напасть)? Вряд ли. Скорее, проанализирует ход боя, поймёт, почему не удалось нокаутировать, и встретится с вами снова, чтобы уже в этот раз закончить бой нокаутом (добиться капитуляции).
Додано: Суб 12 жов, 2024 06:59
А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?
Додано: Суб 12 жов, 2024 07:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.
Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
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