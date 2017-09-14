А шо там? Реально кого то запаковали не дав дойти до Кайена с номерами «КА0001МР»???
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Додано: Суб 12 жов, 2024 03:37
Додано: Суб 12 жов, 2024 03:57
Вы знаете, не буду долго доказывать. Вы умный человек и так поймёте.
Как известно, практика - критерий истины.
Минские соглашения были явной уступкой с нашей стороны и Порошенко многие объявляли предателем. У нас, вроде, отщипнули немаленький кусочек. Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась. Крым у нас "отщипнули ещё на год раньше. И мы это проглотили. Не молча, но силой вернуть не пытались. Т.е. противник убедился в нашей слабости и нерешительности, но, тем не менее, 8 лет после этого не нападал.
Это немалые сроки. Если бы, к примеру, в 2020-21 как-то договорились с Путиным с шансами, что 7-8 лет войны не будет, то кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет. Не буду напоминать Вам о Брестском мире, Вы и сами знаете. И за эти годы, может быть и мы сумели бы изменить ситуацию и, например, добиться вступления в НАТО.
Ну а надежды, что он "не захочет повторить", т.к. убедился, что мы сильно сопротивляемся...
Слабые надежды. Он понимает, что сильно сопротивляться мы смогли только благодаря помощи Запада и может выбрать момент, когда Запад будет сильно занят другими проблемами или там поменяются власти и придут силы, которые не захотят нас поддерживать. Или, к примеру, он может решить, что эта война уничтожила/искалечила основную массу людей, готовых сопротивляться.
Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.
Добавлю пару слов. Тот же пример с боксом. Вы вышли на бой с заведомо более сильным и тяжёлым противником и вам удалось выстоять положенные 3 раунда и не получить нокаут (вы не капитулировали, но проиграли). Противник, возможно, вас зауважает, даже похлопает по плечу: "Молодец! Хорошо держался." Что, этот противник в следующий раз побоится с вами драться (враг не решится напасть)? Вряд ли. Скорее, проанализирует ход боя, поймёт, почему не удалось нокаутировать, и встретится с вами снова, чтобы уже в этот раз закончить бой нокаутом (добиться капитуляции).
Додано: Суб 12 жов, 2024 06:59
А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?
Додано: Суб 12 жов, 2024 07:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.
Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:24
1.людей замало на всю лінію зіткнення і якість впала. Комлект воюючих бригад в районі половини , в піхоті менше, штурмовиків ще менше.
Нормальний піхотний бат виставляє 20 чоловік.
2. Там де вони стягують багато арти і каби в нас відповіді нема. Там методично виноситься все. Но в них сили теж не безграничні. Це окремі точки.
3. Справа не в гуманізмі сирського , мало вже тих солдат, які держаться до посліднього. Криза піхоти.
Повтор ситуації першої світової.
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви не розумієте просту річ, що все це відбувалося саме ось з процитованої причини. Саме щоб цього не сталося, почалася війна. Всі інші причини -- це додатково, і обумовило більше перебіг війни, а не сам факт. У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:37
Українська військова промисловість наростила потужність 350% до 2022р, але це майже ніщо. Не маю секретних данних по об"ємам виробництва-висновок "без допомоги Західу (в першу чергу США) потужностей України вистачить на два тижні"(Борель).
можне не на два тижні, а на 2-5 місяця-це не сильно міняє стан речей.
наміру дискутувати з не бажаюЛАД, бо це витрачання часу
всі ці порівняння з домовленностями при Порошенко не спрацювали б, чому? тому що президент у нас з 2019р інший
існує багато теорій стосовно причин війни(повномасштабної):
-Об'єктивні причини є причинами виникнення передконфліктних обставин, що, у свою чергу, є об'єктивним компонентом передконфліктної ситуації.
1/слабкість адміністрації демократів Байдена (до нього Абами) в усіх компонентах зовнішньої політикі, по перше у відношені до рф (аналогія 1938 рік)
2/велика зацікавленність країн Европи (членів НАТО) в торгівлі з рф (і гарних відносинах з диктатором пуйлом)
3/економічна война США проти Китаю (вторгнення в Україну Китай розглядав як оплеуху колективному Західу нерозуміючи масштабів наступних подій
4/73% громадян роблять безведповідальний крок (слідство їх інфантильності, грубо кажучи мало освідченнсоті не тільки в політиці, а взагалі в житті)
Суб'єктивні причини (вони залежать від людини/7 людей)
Путін приїхав в Париж підписати "капітуляцію" з клоуном, але вийшла несподіванка...
попри всі домовленнсоті між Україною і рф Зеленський (в останню мить? може раніше) зрозумів, що "подивитись в очі" не працює і підписати "формулу Штаймаєра"-це зрада і втрата не тільки в рейтингу.
саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україні
хто з політиків у 2021/22 мав вплив на путіна окрім Сі
-Олаф Шольц -отримав несподіванно посаду канцлера 8 грудня 2021
-Манеуєль Макрон, все життя був синком у своєї дружини (президент з 14 травня 2017)
обидва лідера Великих країн Европи для "пацана" путіна не були авторітетами взагалі, про Зеленського навіть нема чого казати, тому навіть якщо Зеленський не будував дороги, а всі сили направив на виготовлення зброї-це не допомогло уникнути війни.
Помилки які вартували життів цивільним в лютому 2022:
-розмінування мостів Чонгара,
- не взорвані мості на півночі
-помилкова оцінка сітуації -ворог почав з 4 напрямків (а разраховували що пійде з двох-ДНР/ЛНР і Харків)
-чому не попередили цивільних хоч би за 3 дні?
п.с. у моєму маленькому місті вчора був день траура(сьогодні похорони)
- 10 загилих (спочатку було 7, 3 померли вчора/позавчора) і 10 травмованих (стан важкий і 3 вже померли)
удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 12 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2024 08:55
Так про це вже не один експерт згадує.
Що світ цинічний і головна задача можновладців була відвернути агресію саме проти своєї території.
Утировано, але об'єктивно: можна скільки завгодно голосити про сябрів, але -- в них нема війни, в них нема отакених проблем з демографічною кризою, птср-ми, інвалідами, руйнуваннями і за кордон вони виїжджають...
Ще й коли Лука копитне з путлом, то в ЄС раніше нас потраплять. І в НАТО.
Це утрировано.
А більш реально - той же Казахстан... Реально і не дуже поступився, і пропітляв. Але гляньте хто в них нафту-газ добуває... Штати, бриті, італьянці, китайці.
Але наші жлоби можновладці тупо самі сиділи, наприклад, на той же Трубі. І що? А в результаті -- старуха у розбитого корита...
ЛАД он каже, що фортеця в нас неможлива ...
Мабуть гадає, що аєрбаси-фольвагєни будуть, або аграрку нашу чекають.
Ще й в "галстуках" (тільки не червоних)) ходити діти будуть...
Додано: Суб 12 жов, 2024 09:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В мене були аналогічні висновки ще тоді, коли ці події відбуаались, тільки я до кінця не вірив, що війна буде повномасштабною, а не в Лугандоні, бо це було малоймовірно.
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