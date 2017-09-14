Додано: Суб 12 жов, 2024 08:37

lapay написав: ЛАД написав: Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка. Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.

Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла,, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.

9 грудня в Парижі був проведений саміт за участі представників України, Франції, Німеччини та РФ. Ця зустріч проводилася вперше після трирічної перерви. Метою саміту було затвердження нової послідовності введення в дію мінських угод та обговорення формули Штайнмаєра

В. Зеленський озвучив т. зв. «червоні лінії» та не поступився ними:

Перше — це неможливість федералізації. Україна — унітарна держава, це незмінна стаття її Конституції та непорушний принцип існування держави.

Друге — неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України, яка є незалежною, самостійною, демократичною державою, вектор розвитку якої обиратиме виключно її народ.

Третє — неможливість компромісів з врегулювання ситуації на сході України через поступки територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Для кожного українця і Донбас, і Крим — це Україна.

Українська військова промисловість наростила потужність 350% до 2022р, але це майже ніщо. Не маю секретних данних по об"ємам виробництва-висновок "без допомоги Західу (в першу чергу США) потужностей України вистачить на два тижні"(Борель).можне не на два тижні, а на 2-5 місяця-це не сильно міняє стан речей.наміру дискутувати з не бажаю, бо це витрачання часувсі ці порівняння з домовленностями при Порошенко не спрацювали б, чому? тому що президент у нас з 2019р іншийіснує багато теорій стосовно причин війни(повномасштабної):є причинами виникнення передконфліктних обставин, що, у свою чергу, є об'єктивним компонентом передконфліктної ситуації.1/слабкість адміністрації демократів Байдена (до нього Абами) в усіх компонентах зовнішньої політикі, по перше у відношені до рф (аналогія 1938 рік)2/велика зацікавленність країн Европи (членів НАТО) в торгівлі з рф (і гарних відносинах з диктатором пуйлом)3/економічна война США проти Китаю (вторгнення в Україну Китай розглядав як оплеуху колективному Західу нерозуміючи масштабів наступних подій4/73% громадян роблять безведповідальний крок (слідство їх інфантильності, грубо кажучи мало освідченнсоті не тільки в політиці, а взагалі в житті)Суб'єктивні причини (вони залежать від людини/7 людей)Путін приїхав в Париж підписати "капітуляцію" з клоуном, але вийшла несподіванка...попри всі домовленнсоті між Україною і рф Зеленський (в останню мить? може раніше) зрозумів, що "подивитись в очі" не працює і підписати "формулу Штаймаєра"-це зрада і втрата не тільки в рейтингу.саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україніхто з політиків у 2021/22 мав вплив на путіна окрім Сі-Олаф Шольц -отримав несподіванно посаду канцлера 8 грудня 2021-Манеуєль Макрон, все життя був синком у своєї дружини (президент з 14 травня 2017)обидва лідера Великих країн Европи для "пацана" путіна не були авторітетами взагалі, про Зеленського навіть нема чого казати, тому навіть якщо Зеленський не будував дороги, а всі сили направив на виготовлення зброї-це не допомогло уникнути війни.Помилки які вартували життів цивільним в лютому 2022:-розмінування мостів Чонгара,- не взорвані мості на півночі-помилкова оцінка сітуації -ворог почав з 4 напрямків (а разраховували що пійде з двох-ДНР/ЛНР і Харків)-чому не попередили цивільних хоч би за 3 дні?п.с. у моєму маленькому місті вчора був день траура(сьогодні похорони)- 10 загилих (спочатку було 7, 3 померли вчора/позавчора) і 10 травмованих (стан важкий і 3 вже померли)удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.