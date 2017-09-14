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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1036010361103621036310364>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 03:37

  fox767676 написав:tester7336

Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю

А шо там? Реально кого то запаковали не дав дойти до Кайена с номерами «КА0001МР»???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 03:57

  Hotab написав:ЛАД
Я как-то говорил о своей позиции, что было бы если бы перед лицом угрозы войной отдали бы все что хотел Путлер (и не важно что он хотел): он бы просил (требовал) все больше и больше.
Есть страна 1 (кацапия) которая считает (считала), что перед ней очень слабая не способная к сопротивлению другая страна 2. Которую можно захватить за 3 дня (по другим версиям был план за 2 недели).
Страна 1 требует что хочет и получает , не истратив никаких ни финансовых, ни военных , ни человеческих ресурсов. А то и даже приобрела их, откусив территории.
Что ее остановит требовать еще, если живет наратив «никакой Украины нет, это просто неправильная заблудшая маленькая недоросия» ??
.............

Вы знаете, не буду долго доказывать. Вы умный человек и так поймёте.
Как известно, практика - критерий истины.
Минские соглашения были явной уступкой с нашей стороны и Порошенко многие объявляли предателем. У нас, вроде, отщипнули немаленький кусочек. Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась. Крым у нас "отщипнули ещё на год раньше. И мы это проглотили. Не молча, но силой вернуть не пытались. Т.е. противник убедился в нашей слабости и нерешительности, но, тем не менее, 8 лет после этого не нападал.
Это немалые сроки. Если бы, к примеру, в 2020-21 как-то договорились с Путиным с шансами, что 7-8 лет войны не будет, то кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет. Не буду напоминать Вам о Брестском мире, Вы и сами знаете. И за эти годы, может быть и мы сумели бы изменить ситуацию и, например, добиться вступления в НАТО.
Ну а надежды, что он "не захочет повторить", т.к. убедился, что мы сильно сопротивляемся...
Слабые надежды. Он понимает, что сильно сопротивляться мы смогли только благодаря помощи Запада и может выбрать момент, когда Запад будет сильно занят другими проблемами или там поменяются власти и придут силы, которые не захотят нас поддерживать. Или, к примеру, он может решить, что эта война уничтожила/искалечила основную массу людей, готовых сопротивляться.
Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Добавлю пару слов. Тот же пример с боксом. Вы вышли на бой с заведомо более сильным и тяжёлым противником и вам удалось выстоять положенные 3 раунда и не получить нокаут (вы не капитулировали, но проиграли). Противник, возможно, вас зауважает, даже похлопает по плечу: "Молодец! Хорошо держался." Что, этот противник в следующий раз побоится с вами драться (враг не решится напасть)? Вряд ли. Скорее, проанализирует ход боя, поймёт, почему не удалось нокаутировать, и встретится с вами снова, чтобы уже в этот раз закончить бой нокаутом (добиться капитуляции).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 06:59

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?


покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.

А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?

Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.
Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:24

  Velz написав:
  Успіх написав:На скільки ще має просунутись ворог/посипатись фронт, щоб ти добровільно пішов на фронт?


Чем больше сыпется фронт тем меньше желающих,и это естественно. Кстати,а поясните плиз, неведущему..Людей зачем больше- КАБы закончатся или как?Как в ВМВ, абразуру телами затыкать? Я чисто с интереса спрашиваю, так как помню- все что брали, сносили нах солнцепеками, артой, КАБами.
И второй вопрос, а как вы выскажетесь по поводу того, что мне показалось при Сырском потерь меньше? Это я по неофициальным источникам слыхал, что зализный держал до последнего, а Сырский типа бережет солдат, разменивая их жизни на территории (как бы его политкорректно выразиться...)

1.людей замало на всю лінію зіткнення і якість впала. Комлект воюючих бригад в районі половини , в піхоті менше, штурмовиків ще менше.
Нормальний піхотний бат виставляє 20 чоловік.
2. Там де вони стягують багато арти і каби в нас відповіді нема. Там методично виноситься все. Но в них сили теж не безграничні. Це окремі точки.
3. Справа не в гуманізмі сирського , мало вже тих солдат, які держаться до посліднього. Криза піхоти.
Повтор ситуації першої світової.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет.
Ви не розумієте просту річ, що все це відбувалося саме ось з процитованої причини. Саме щоб цього не сталося, почалася війна. Всі інші причини -- це додатково, і обумовило більше перебіг війни, а не сам факт. У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:37

  lapay написав:
  ЛАД написав:Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.

Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.


Українська військова промисловість наростила потужність 350% до 2022р, але це майже ніщо. Не маю секретних данних по об"ємам виробництва-висновок "без допомоги Західу (в першу чергу США) потужностей України вистачить на два тижні"(Борель).
можне не на два тижні, а на 2-5 місяця-це не сильно міняє стан речей.

наміру дискутувати з не бажаюЛАД, бо це витрачання часу
всі ці порівняння з домовленностями при Порошенко не спрацювали б, чому? тому що президент у нас з 2019р інший

існує багато теорій стосовно причин війни(повномасштабної):
-Об'єктивні причини є причинами виникнення передконфліктних обставин, що, у свою чергу, є об'єктивним компонентом передконфліктної ситуації.
1/слабкість адміністрації демократів Байдена (до нього Абами) в усіх компонентах зовнішньої політикі, по перше у відношені до рф (аналогія 1938 рік)
2/велика зацікавленність країн Европи (членів НАТО) в торгівлі з рф (і гарних відносинах з диктатором пуйлом)
3/економічна война США проти Китаю (вторгнення в Україну Китай розглядав як оплеуху колективному Західу нерозуміючи масштабів наступних подій
4/73% громадян роблять безведповідальний крок (слідство їх інфантильності, грубо кажучи мало освідченнсоті не тільки в політиці, а взагалі в житті)

Суб'єктивні причини (вони залежать від людини/7 людей)
9 грудня в Парижі був проведений саміт за участі представників України, Франції, Німеччини та РФ. Ця зустріч проводилася вперше після трирічної перерви. Метою саміту було затвердження нової послідовності введення в дію мінських угод та обговорення формули Штайнмаєра

Путін приїхав в Париж підписати "капітуляцію" з клоуном, але вийшла несподіванка...
попри всі домовленнсоті між Україною і рф Зеленський (в останню мить? може раніше) зрозумів, що "подивитись в очі" не працює і підписати "формулу Штаймаєра"-це зрада і втрата не тільки в рейтингу.
В. Зеленський озвучив т. зв. «червоні лінії» та не поступився ними:
Перше — це неможливість федералізації. Україна — унітарна держава, це незмінна стаття її Конституції та непорушний принцип існування держави.
Друге — неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України, яка є незалежною, самостійною, демократичною державою, вектор розвитку якої обиратиме виключно її народ.
Третє — неможливість компромісів з врегулювання ситуації на сході України через поступки територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Для кожного українця і Донбас, і Крим — це Україна.


саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україні

хто з політиків у 2021/22 мав вплив на путіна окрім Сі
-Олаф Шольц -отримав несподіванно посаду канцлера 8 грудня 2021
-Манеуєль Макрон, все життя був синком у своєї дружини (президент з 14 травня 2017)
обидва лідера Великих країн Европи для "пацана" путіна не були авторітетами взагалі, про Зеленського навіть нема чого казати, тому навіть якщо Зеленський не будував дороги, а всі сили направив на виготовлення зброї-це не допомогло уникнути війни.

Помилки які вартували життів цивільним в лютому 2022:
-розмінування мостів Чонгара,
- не взорвані мості на півночі
-помилкова оцінка сітуації -ворог почав з 4 напрямків (а разраховували що пійде з двох-ДНР/ЛНР і Харків)
-чому не попередили цивільних хоч би за 3 дні?

п.с. у моєму маленькому місті вчора був день траура(сьогодні похорони)
- 10 загилих (спочатку було 7, 3 померли вчора/позавчора) і 10 травмованих (стан важкий і 3 вже померли)

удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 12 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:55

  M-Audio написав: У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.

Так про це вже не один експерт згадує.
Що світ цинічний і головна задача можновладців була відвернути агресію саме проти своєї території.

Утировано, але об'єктивно: можна скільки завгодно голосити про сябрів, але -- в них нема війни, в них нема отакених проблем з демографічною кризою, птср-ми, інвалідами, руйнуваннями і за кордон вони виїжджають...
Ще й коли Лука копитне з путлом, то в ЄС раніше нас потраплять. І в НАТО.
Це утрировано.
А більш реально - той же Казахстан... Реально і не дуже поступився, і пропітляв. Але гляньте хто в них нафту-газ добуває... Штати, бриті, італьянці, китайці.

Але наші жлоби можновладці тупо самі сиділи, наприклад, на той же Трубі. І що? А в результаті -- старуха у розбитого корита...

ЛАД он каже, що фортеця в нас неможлива ...
Мабуть гадає, що аєрбаси-фольвагєни будуть, або аграрку нашу чекають.
Ще й в "галстуках" (тільки не червоних)) ходити діти будуть...
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україні

После провала в Париже в Москве сделали ставку на soft power. А ключевым доверенным лицом Кремля стал Виктор Медведчук.

...

Три источника в окружении российского президента подтвердили, что именно эта история с уничтожением информационного ресурса Медведчука и тем, что его начали «кошмарить», стала последней каплей в принятии Путиным решения о подготовке к военной операции. К инструментам «мягкой силы» в Кремле решили больше не прибегать.

«Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прям сильно завело Путина, — рассказывает один из давних знакомых российского президента. — Он воспринял это как личный выпад. Существование Медведчука и его каналов — это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами. И вдруг Украина пошла на эскалацию. Ах вы на эскалацию решили пойти? Не поняли, с кем дело имеете?».

https://verstka.media/8964-2

В мене були аналогічні висновки ще тоді, коли ці події відбуаались, тільки я до кінця не вірив, що війна буде повномасштабною, а не в Лугандоні, бо це було малоймовірно.
lapay
 
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