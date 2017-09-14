prodigy написав:саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україні
После провала в Париже в Москве сделали ставку на soft power. А ключевым доверенным лицом Кремля стал Виктор Медведчук.
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Три источника в окружении российского президента подтвердили, что именно эта история с уничтожением информационного ресурса Медведчука и тем, что его начали «кошмарить», стала последней каплей в принятии Путиным решения о подготовке к военной операции. К инструментам «мягкой силы» в Кремле решили больше не прибегать.
«Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прям сильно завело Путина, — рассказывает один из давних знакомых российского президента. — Он воспринял это как личный выпад. Существование Медведчука и его каналов — это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами. И вдруг Украина пошла на эскалацию. Ах вы на эскалацию решили пойти? Не поняли, с кем дело имеете?».
Про це заявив нардеп Микола Княжицький на акції протесту проти російської пропаганди та власників прокремлівських телевізійних каналів. З відповідною вимогою до неї також долучилися інші депутати з фракції "Європейська Солідарність", зазначила пресслужба "ЄС". "Ми давно спільно беремося за те, щоб російські пропагандистські машини були зупинені в Україні. Щоб гібридна війна не отримувала жодної підтримки від української держави. Ми – "Європейська Солідарність" – вимагаємо, щоб українська держава активніше боролася з усіма проявами гібридної війни, яку ми бачимо, з усім наступом, який відбувається зараз в гуманітарній політиці України. З наступом на українську мову і на українську освіту", – наголошує Княжицький. https://news.obozrevatel.com/ukr/politi ... ih-zmi.htm
До Нацкорпусу і Ко питань нема. Вони послідовні -- і "ні поступкам", і "все на боротьбу з ворогом; до останньої краплини і т.д.". А от коли на словах, вимогах одне, а як все віддати на боротьбу (тобто дійсно воювати на всі гроші), то ні -- дивно виходить. ______________ Справа не у правильності і що краще. Безумовно Феррарі краща. Справа і мова про ціну.
"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (кандидат у президенти США Дональд Трамп - ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", - заявив Джонсон.
Спікер Палати представників висловив сподівання, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і сказати йому припинити війну.
Джонсон додав, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.
При цьому, на думку спікера, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться, і такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".
ще хтось має сумніви стосовно того, що Трамп буде намагатись примусити керівництво України до ганебного миру з путіним?
ЛАД написав:Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
Тому що ПЕВНІ дії населення , а саме а - протистояння в заміні філії РПЦ на ПЦУ б - протистояння в мовному питанні в - протистояння в питанні вектора руху(ЄС/НАТО) СТВОРИЛИ ВРАЖЕННЯ в російської верхівки , що ідеї руССоміра в цих областях живі.
І саме розчарування пуйла в цих враженнях і привели до того що саме ці області( і населення) піддаються масованим бомбардуванням... Стандартна форма помсти педераційників ( згадайте репресії українського населення наприклад того ж петра1 за те що Мазепа (на думку петра) зрадив)
Перечитайте ещё раз слова andrijk777, выделенные жирным шрифтом. Путин напал не потому, что ему кто-то "створив враження". Вы всерьёз считаете, что если бы не "створили", то не напал бы? Не смешно.
1 Є думки Андрійчик777... Він має на них право Але при цьому вони не є істиною в останній інстанції. 2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу. Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору 3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав. Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів.... Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах. А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами.
ПС цього вже не змінити і фарш назад не прокрутити. Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону. Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
ЛАД написав:Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась.
Я щось не врубився... Ну підписав Порошенко в 2015..пройшло 7 років, ми що НАПАЛИ ? Чи Зеленський дулі пуйлу тикав? Ні ми розміновували , відводили і так далі... І що ? І показавши що ми хочемо миритись( при чому це показала не влада а 73% прийнявших участь у виборах Президента) що ми хочемо МИРУ.
І що зупинило це агресію в 2022? Я щось не зрозумів