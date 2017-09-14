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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10361103621036310364>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:06

  lapay написав:
  prodigy написав:саме після ляпаса в Парижі у путіна остаточно затвердилась мета про вйну в Україні

После провала в Париже в Москве сделали ставку на soft power. А ключевым доверенным лицом Кремля стал Виктор Медведчук.

...

Три источника в окружении российского президента подтвердили, что именно эта история с уничтожением информационного ресурса Медведчука и тем, что его начали «кошмарить», стала последней каплей в принятии Путиным решения о подготовке к военной операции. К инструментам «мягкой силы» в Кремле решили больше не прибегать.

«Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прям сильно завело Путина, — рассказывает один из давних знакомых российского президента. — Он воспринял это как личный выпад. Существование Медведчука и его каналов — это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами. И вдруг Украина пошла на эскалацию. Ах вы на эскалацию решили пойти? Не поняли, с кем дело имеете?».

https://verstka.media/8964-2

В мене були аналогічні висновки ще тоді, коли ці події відбуаались, тільки я до кінця не вірив, що війна буде повномасштабною, а не в Лугандоні, бо це було малоймовірно.

А хто вимагав від Зе "дати ляпаса в Парижі" (тобто не піти на поступки)?
І хто голосив, що "медведведчуків" треба геть?

Мабуть виборці Зе))))))))))

https://www.radiosvoboda.org/a/30202063.html
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А хто вимагав від Зе "дати ляпаса в Парижі" (тобто не піти на поступки)?

Я вимагав, і Зе все правильно тоді зробив.
  detroytred написав:І хто голосив, що "медведведчуків" треба геть?

Не знаю, хто про це голосив, пам'ятаю тільки, що Зе це зробів самостійно, щоб задавити політичного конкурента, який вийшов на друге місце в рейтингу партій.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:20

  lapay написав:
  detroytred написав:А хто вимагав від Зе "дати ляпаса в Парижі" (тобто не піти на поступки)?

Я вимагав, і Зе все правильно тоді зробив.
  detroytred написав:І хто голосив, що "медведведчуків" треба геть?

Не знаю, хто про це голосив, пам'ятаю тільки, що Зе це зробів самостійно, щоб задавити політичного конкурента, який вийшов на друге місце в рейтингу партій.

Прес-анонс заходу "Геть Медведчука! Геть кремлівського агента!"
https://www.unian.ua/common/10493685-pr ... genta.html

Про це заявив нардеп Микола Княжицький на акції протесту проти російської пропаганди та власників прокремлівських телевізійних каналів. З відповідною вимогою до неї також долучилися інші депутати з фракції "Європейська Солідарність", зазначила пресслужба "ЄС".
"Ми давно спільно беремося за те, щоб російські пропагандистські машини були зупинені в Україні. Щоб гібридна війна не отримувала жодної підтримки від української держави. Ми – "Європейська Солідарність" – вимагаємо, щоб українська держава активніше боролася з усіма проявами гібридної війни, яку ми бачимо, з усім наступом, який відбувається зараз в гуманітарній політиці України. З наступом на українську мову і на українську освіту", – наголошує Княжицький.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politi ... ih-zmi.htm

До Нацкорпусу і Ко питань нема.
Вони послідовні -- і "ні поступкам", і "все на боротьбу з ворогом; до останньої краплини і т.д.".
А от коли на словах, вимогах одне, а як все віддати на боротьбу (тобто дійсно воювати на всі гроші), то ні -- дивно виходить.
______________
Справа не у правильності і що краще.
Безумовно Феррарі краща.
Справа і мова про ціну.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:32


Зараз Зеленський запевняє партнерів, що за виконання цих умов цілком реально завершити війну найпізніше у 2025 році.


другими словами, запад должен максимально включиться в конфликт, а принятие Украины в НАТО означает что воевать будет НАТО. То чего Запад меньше всего хочет и есть планом победы.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:42

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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:47

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (кандидат у президенти США Дональд Трамп - ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", - заявив Джонсон.

Спікер Палати представників висловив сподівання, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і сказати йому припинити війну.

Джонсон додав, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.

При цьому, на думку спікера, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться, і такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".


ще хтось має сумніви стосовно того, що Трамп буде намагатись примусити керівництво України до ганебного миру з путіним?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:48

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так почему вы "звинувачуєте Східну Україну і Крим" (юг опять "забыли"?)?
Тому що ПЕВНІ дії населення , а саме
а - протистояння в заміні філії РПЦ на ПЦУ
б - протистояння в мовному питанні
в - протистояння в питанні вектора руху(ЄС/НАТО)
СТВОРИЛИ ВРАЖЕННЯ в російської верхівки , що ідеї руССоміра в цих областях живі.

І саме розчарування пуйла в цих враженнях і привели до того що саме ці області( і населення) піддаються масованим бомбардуванням...
Стандартна форма помсти педераційників ( згадайте репресії українського населення наприклад того ж петра1 за те що Мазепа (на думку петра) зрадив)

Перечитайте ещё раз слова andrijk777, выделенные жирным шрифтом.
Путин напал не потому, что ему кто-то "створив враження".
Вы всерьёз считаете, что если бы не "створили", то не напал бы?
Не смешно.
1 Є думки Андрійчик777...
Він має на них право
Але при цьому вони не є істиною в останній інстанції.
2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу.
Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору
3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав.
Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів....
Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах.
А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти
От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами.

ПС
цього вже не змінити і фарш назад не прокрутити.
Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону.
Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:52



чи можлива така поведінка від керівника?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 09:56

  ЛАД написав:Но с момента подписания 7 лет было относительно тихо и война не начиналась.
Я щось не врубився...
Ну підписав Порошенко в 2015..пройшло 7 років, ми що НАПАЛИ ?
Чи Зеленський дулі пуйлу тикав?
Ні ми розміновували , відводили і так далі...
І що ?
І показавши що ми хочемо миритись( при чому це показала не влада а 73% прийнявших участь у виборах Президента) що ми хочемо МИРУ.

І що зупинило це агресію в 2022?
Я щось не зрозумів
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:04

detroytred
Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив.
lapay
 
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