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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 10:05
lapay написав: tester7336 написав: fox767676 написав:
А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?
покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.
А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор
, ви б його читали?
твоє місце на дні Тиси, разом з іншими гідними сіромахами та та третєсортними тестерами
кастрюльку не забудь вдягнути
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Додано: Суб 12 жов, 2024 10:06
fox767676 написав:tester7336
Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю
Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт Голоса Пинчука.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 10:07
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бо Гідність
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