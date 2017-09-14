lapay написав:
А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?
твоє місце на дні Тиси, разом з іншими гідними сіромахами та та третєсортними тестерами
кастрюльку не забудь вдягнути
|
|
|
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:05
твоє місце на дні Тиси, разом з іншими гідними сіромахами та та третєсортними тестерами
кастрюльку не забудь вдягнути
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:06
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:20
Не несіть чухню. А якщо несете, то обережно, не розпльоскуйте.
Тисячі , чи десятки тисяч авто щодня їдуть через пости в Київ і в зворотньому напрямку. Так само десятки тисяч щодня проходять через рамки на з.вокзалі Києва, де може стояти і стоїть періодично патруль ТЦК. І до чого тут сорти? Доречі нагадайте свій сорт. За скільки куплені документи на право виїзду «якщо вимкнуть світло на тиждень , я зразу буду в Європі»??
Забавненько, коли про сорти і їх несправедливість розповідають з дивану ті хто з ТЦК не спілкувався за 2.5+ роки жодного разу, продовжуючи жити звичним життям.
То ви, розповідачі, якого сорту? Чому вас не забрали ще? Ви першого, чи просто брехливі?
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:31
Какая нафиг Секретная директива?
После демонизации вооружённых сил которой ранее не было в мировой истории, не получится просо дать задний ход.
Zе обезьяна начинает истерически нажимать все кнопки подряд на пульте управления.
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:43
Так якого мать твою штабу??
UA
«..відповідного штабу головного штабу генерального штабу сухопутних військ»..
А? Про що каже цей наркоман на відео? Може перш ніж ставати військовим Х-пердом треба б хоч трішечки з азів почати? Наприклад оргштатну структуру ЗСУ глянути. Чи не треба? Рознесуть і так ці помиї по інтернетикам?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:45
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:48
Додано: Суб 12 жов, 2024 10:59
Коррупция при Zе имеет особенность.
Ранее коррупция была вертикально структурирована.
Нижестоящее звено четко знало сколько оставлять себе, сколько отдавать вышестоящим коррупционерам. Сейчас берут все по максимуму и как в последний раз.
Напоминает времена Яныка только в 10 степени.
Договаривается с нижним звеном нет смысла, потому что у верхнего звена своя игра. Нет единой стратегии и согласованности действий.
|