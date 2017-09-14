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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103621036310364103651036610367>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:05

  lapay написав:
  tester7336 написав:
  fox767676 написав:А якщо дома сусід підслухає що російською спілкуюсь ? Ще закон не прийняли такий ? Скільки чекати ?


покажите хоть один закон который вам прямо запрещает в личном общении говорить на кацапском. а то походу вы полезный идиот.

А якби в нього був більш підходящий нік ватнийбрєдогенератор, ви б його читали?

твоє місце на дні Тиси, разом з іншими гідними сіромахами та та третєсортними тестерами
кастрюльку не забудь вдягнути
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:06

  fox767676 написав:tester7336

Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю

Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт Голоса Пинчука.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:07

UA
бо Гідність
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:20

  UA написав:
  fox767676 написав:tester7336

Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю

Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт.

Не несіть чухню. А якщо несете, то обережно, не розпльоскуйте.
Тисячі , чи десятки тисяч авто щодня їдуть через пости в Київ і в зворотньому напрямку. Так само десятки тисяч щодня проходять через рамки на з.вокзалі Києва, де може стояти і стоїть періодично патруль ТЦК. І до чого тут сорти? Доречі нагадайте свій сорт. За скільки куплені документи на право виїзду «якщо вимкнуть світло на тиждень , я зразу буду в Європі»??

Забавненько, коли про сорти і їх несправедливість розповідають з дивану ті хто з ТЦК не спілкувався за 2.5+ роки жодного разу, продовжуючи жити звичним життям.
То ви, розповідачі, якого сорту? Чому вас не забрали ще? Ви першого, чи просто брехливі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:31

Какая нафиг Секретная директива?
После демонизации вооружённых сил которой ранее не было в мировой истории, не получится просо дать задний ход.
Zе обезьяна начинает истерически нажимать все кнопки подряд на пульте управления.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:36

  UA написав:Zе обезьяна
не обижайте обезьян, шо они вам сделали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:43

Так якого мать твою штабу??

UA
«..відповідного штабу головного штабу генерального штабу сухопутних військ»..
А? Про що каже цей наркоман на відео? Може перш ніж ставати військовим Х-пердом треба б хоч трішечки з азів почати? Наприклад оргштатну структуру ЗСУ глянути. Чи не треба? Рознесуть і так ці помиї по інтернетикам?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:45

  UA написав:Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт Голоса Пинчука.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:48

  UA написав:
  fox767676 написав:tester7336

Я тобі квиток на концерт Вакарчука куплю

Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт Голоса Пинчука.

тот же "прикол", что и недавняя отмена бронирования: власти учат население, что никакие "договоренности" не имеют смысла...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 10:59

  _hunter написав:
  UA написав:Странное население. Не имея высшего или первого сорта поперлись на концерт Голоса Пинчука.

тот же "прикол", что и недавняя отмена бронирования: власти учат население, что никакие "договоренности" не имеют смысла...

Коррупция при Zе имеет особенность.
Ранее коррупция была вертикально структурирована.
Нижестоящее звено четко знало сколько оставлять себе, сколько отдавать вышестоящим коррупционерам. Сейчас берут все по максимуму и как в последний раз.
Напоминает времена Яныка только в 10 степени.
Договаривается с нижним звеном нет смысла, потому что у верхнего звена своя игра. Нет единой стратегии и согласованности действий.
UA
 
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