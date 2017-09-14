lapay написав:detroytred Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив.
Це очевидно, що зробив це Зе, а По не зробив. Я звернув увагу на те, що Зе лише продовжив те, що не встиг зробити По (до речі, по мові, церкві також). Те, що бажали прихильники саме По, і на що не повились виборці Зе.
Ну і: *Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Однокласники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні. У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.* 3.02.2021 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/канали-групи-медведчука-стали-відвертим-знаряддям-російської-інформаційної-війни/2358186230982422/
Banderlog написав: а давайте разом поіщим. Начнем з того що перших ласточок на майдан засилали люди з партії регіонів. з чернівців студентиків з європрапорами засилав фірташ. Розумію, що дехто скаже - теорія заговору... но нагадаю що порошенко був співзасновником пр і точно там в нього звязки залишились. Його участь в майдані теж залишає питання , ніби й в главарях не був , але погазувати з ескаватора на камеру встиг... (вспомнив іще кумедний випадок, як корчинський заліз на той ж ескаватор по приколу, і раптом попав в провокатори і враги як до яника так і до євромайданівців))). ) Продовжаєм розмову. Хто ж ті радикали? Оказується свобода їх не контролювала... яценюк не контролював. Від правих раптом виділився до того не відомий правий сектор. Керувати правицею непомітно стали дніпропетровські, харківські ... хто їм дав грошики? Мож не все так однозначно як тут представляєси декому? Тіпа буйних западенських скакунів не за гроші а чисто за ідєю і проплачений антимайдан од донецьких бандитів? Хто платив за антимайдан теж питання... приміром Ахметов платив антимайдану чи ні?
для того, щоб це розповідати, треба було приймати участь. а зі сторони можна багато чого нафантазувати
але головний посил був саме - жити або за демократії, або за автократії. як деякі противники демократії не намагаються це висміяти. це була головна ідея - й проміжної мети ми досягли - автократію скинули. а от щоб побудувати реально працюючу демократію - не анаргію, не охлократію, не олігархів - отут ще треба працювати. на це й накидають - а де ж ваша демократія? будується, це непростий шлях.
головне, по кількості людей видно, які ідеї переважають в суспільстві. хоча бачимо деяких представників, які досі тужать, як добре було при Янику
UA написав:Договаривается с нижним звеном нет смысла, потому что у верхнего звена своя игра. Нет единой стратегии и согласованности действий.
З верхнім теж дива)) Верхній бере гроші... за посприяти, обіцяє і навіть при тобі по тлф дає команду підлеглому зробити, йди і бери, а потім виявляється, що його підлеглий, який безпосередньо повинен надати оплачену "послугу", поставлений на посаду іншою кришою (не цим верхнім, а іншим). І прямо заявляє - з ким домовлявся, той нехай тобі і робить. Верхній розводить руками -- посприяв же, з свого боку зробив, відпрацював. Ну тоді чекай)) Таких історій чув купу.
Тобто: верхнього на посаду впихнули, а підлеглих своїх він не має... Сам же верхній особисто не є виконавцем *послуги*. Це робота підлеглих. Підлеглих же натикали різні верхні.
Це як ото Сухаревському замів з офісу втюхували))) ____________________ І отака архітектура вона ж не тільки "послуг" стосується, а взагалі системи управління...
Тому що банально не живуть по Законах. Законах для всіх і всього.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 жов, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred Там же, трохи нижче, він каже про необхідність дотримуватись правової чистоти таких дій, чого у Зе не було. Пу сприйняв такі дії, як беспрєдєл, за які буде отвєтка. Про незаконність блокування я тоді теж писав.
lapay написав:detroytred Там же, трохи нижче, він каже про необхідність дотримуватись правової чистоти таких дій, чого у Зе не було. Пу сприйняв такі дії, як беспрєдєл, за які буде отвєтка. Про незаконність блокування я тоді теж писав.
Да. Я бачив. З цим непонятка)) З одного боку заява, що зробив би потім. А з іншого - так ніззя.
ЛАД написав:Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?
Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як. Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
В Германии не было англоговорящих немцев. А если бы Германия напала, например, на Швейцарию. Что делал бы хозяин магазина по отношению к соотечественнику-немцу? Вот мне нравится, когда ярые противники совка приводят в пример СССР. Уж лучше вспомнили бы японцев в США. Ну так мы же говорим о том, что мир изменился. И США покаялись перед своими японцами. И почему-то наиболее страдающий от войны юго-восток не испытывает ненависти к русскому языку, а говорит об этом относительно мало пострадавший запад. Так, может, это не связано с войной? Или опять расскажете, что юго-восток ждёт Путина? Надеюсь, что Вы умнее и не станете повторять такую глупость.
ЛАД написав:кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет.
Ви не розумієте просту річ, що все це відбувалося саме ось з процитованої причини. Саме щоб цього не сталося, почалася війна. Всі інші причини -- це додатково, і обумовило більше перебіг війни, а не сам факт. У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.