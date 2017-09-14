Додано: Суб 12 жов, 2024 11:01

lapay написав: detroytred

Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив. Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив.

Це очевидно, що зробив це Зе, а По не зробив.Я звернув увагу на те, що Зе лише продовжив те, що не встиг зробити По (до речі, по мові, церкві також). Те, що бажали прихильники саме По, і на що не повились виборці Зе.Ну і:*Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Однокласники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.*3.02.2021канали-групи-медведчука-стали-відвертим-знаряддям-російської-інформаційної-війни/2358186230982422/