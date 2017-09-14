prodigy написав:.......... наміру дискутувати з не бажаюЛАД, бо це витрачання часу всі ці порівняння з домовленностями при Порошенко не спрацювали б, чому? тому що президент у нас з 2019р інший ...........
Очень серьёзный аргумент. Межгосударственные договорённости и их соблюдение сильно зависят от личности президента? Со многим остальным согласен. Но все начали обсуждать немного не то. Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны? Или и сегодня "никаких переговоров!"?
ЛАД написав:Да кто его знает, что он может решить. Но редко когда война заканчивается через 2-3 года только потому, что агрессору не удалось одержать полную победу и он увидел сопротивление. Если достигнутые результаты его не устраивают, поднакопит силы и попытается снова. Почти наверняка.
Назвіть хоч одну війну, після другої світової, де б було повторне повномасштабне вторгнення. І цього вторгнення 2022 бути не повинно було бути, якби не два довбодятла, один з яких забив на оборону, а другий чомусь вирішив, що буде, як з Кримом.
lapay насчёт "забил на оборону" вам уже ответил prodigy. Да и я много раз писал - за год-два к войне в бедной стране с почти уничтоженной промышленностью подготовиться невозможно. "після другої світової" почти все войны заканчивались либо разгромом и уничтожением противника (Вьетнам), либо миром под гарантиями более сильных держав (Корея).
prodigy написав:.......... наміру дискутувати з не бажаюЛАД, бо це витрачання часу всі ці порівняння з домовленностями при Порошенко не спрацювали б, чому? тому що президент у нас з 2019р інший ...........
Очень серьёзный аргумент. Межгосударственные договорённости и их соблюдение сильно зависят от личности президента? Со многим остальным согласен. Но все начали обсуждать немного не то. Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны? Или и сегодня "никаких переговоров!"?
звісно, до війни краще. якби вступили в НАТО вчасно - вірогідність війни була б нижчою. але не нуль. бо навіть зараз країни Прибалтики не впевнені в своїй безпеці, чому так активно нам й допомагають. й навіть не намагаються домовитися з Рашею.
єдина риса важливих перемовин - це надання реальних гарантій безпеки. без цього всі перемовини з Рашею не коштують паперу, на якому їх записують.
ЛАД написав:Логика ... даже не знаю, как назвать. Пусть будет железобетонная. Договорённость до войны (и незачем кривляться) это "демонстрація відкритих дверей". Нельзя.
Блін, ну як вине розумієте. Хуйлу була потрібна "малєнькая пабеданосная вайна". І зупинити його можна було тільки показавши, що війна хоча не буде "малєнькой". Чи ви думаєте, він за хотєлки пушиліна воює? Так, будь які поступки - це показ, що ми не готові воювати. Прихотьте й пиздіть нас, ми опиратися не будемо. Голосування за клоуна, за "мір в глазах" - це була демонстрація того, що воювати ми не готові, готові на "мір любой ценой" по кримському сценарію. Але навіть після того клоун ще мав шанс уникнути війни, призвавши резервістів, будуючи укріплення. Але він продовжував гратися з політичні ігри зі своїм лохократом. У війні винен хуйло, звичайно, але ви його сюди запросили. P.S. На жаль, з укріпленнями в нас не складається, починаючи від стіни кулівлоба і до сьогодні...
ЛАД написав:... И почему-то наиболее страдающий от войны юго-восток не испытывает ненависти к русскому языку, а говорит об этом относительно мало пострадавший запад. Так, может, это не связано с войной? Или опять расскажете, что юго-восток ждёт Путина? Надеюсь, что Вы умнее и не станете повторять такую глупость.
а хто виказує ненависть? всього то просто є вимога в державі спілкуватися державною мовою в суспільній площині.
а так зараз "руський язик" - підстава для Раші втручатися, погрожувати та нападати на інші країни. через те, що носії російської мови НЕ БАЖАЮТЬ вивчати та спілкуватися державною мовою країни, де вони живуть. це ж проблема не лише України. але так Раша закриває очі на ці проблеми в своїх союзників (в Середній Азії, в тому ж Казахстані все дуже жорстко). це зайвий раз підкреслює, що це лише інструмент імперської політики.
й до речі, ваші відмовки спілкуватися українською - типу погано виходить. а які ще методи вивчити мову - лише спілкуватися, читати, слухати, писати...
UA написав:Договаривается с нижним звеном нет смысла, потому что у верхнего звена своя игра. Нет единой стратегии и согласованности действий.
З верхнім теж дива)) Верхній бере гроші... за посприяти, обіцяє і навіть при тобі по тлф дає команду підлеглому зробити, йди і бери, а потім виявляється, що його підлеглий, який безпосередньо повинен надати оплачену "послугу", поставлений на посаду іншою кришою (не цим верхнім, а іншим). І прямо заявляє - з ким домовлявся, той нехай тобі і робить. Верхній розводить руками -- посприяв же, з свого боку зробив, відпрацював. Ну тоді чекай)) Таких історій чув купу.
Тобто: верхнього на посаду впихнули, а підлеглих своїх він не має... Сам же верхній особисто не є виконавцем *послуги*. Це робота підлеглих. Підлеглих же натикали різні верхні.
Це як ото Сухаревському замів з офісу втюхували))) ____________________ І отака архітектура вона ж не тільки "послуг" стосується, а взагалі системи управління...
Тому що банально не живуть по Законах. Законах для всіх і всього.
Для этого и есть решалы - люди знающие входы и кто под кем ходит. Как пример. Больше месяца не мог закрыть наркоточку. Зам. начальника райотдела не мог нагнут сраного участкового... бо он не его человек.