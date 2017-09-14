ЛАД написав:А для работы в какой-нибудь Германии язык нужен.
вот только для работы в Германии почему то нужен немецкий и его там покорно учат а в Украине плюются когда на работе требуют украинский и начинают рассказывать про то что деды говорили на русском и вообще у них челюсть не такая. Вы считаете это нормальным? как по мне - сильно долго либеральничали.
Вы не учитываете разницу - в Германии человек понимает, что приехал в чужую страну, а в Украине он у себя дома. Правила поведения в гостях и дома несколько отличаются. И что значит "на работе требуют украинский"? Требуют или требуется? Это разные вещи. Если "требуется" (например, переводчик), то понятно, что человек, не владеющий в совершенстве украинским языком там не нужен, да он и сам не пойдёт. Но, например, запрещать продавцу отвечать по-русски... Да, он должен знать украинский, чтобы ответить покупателю на его родном языке, если тот обращается по-украински. Но запрещать ему отвечать по-русски, когда к нему покупатель обращается на русском...
ви перекручуєте, не знаю, свідомо чи ні...
а саме - де забороняють розмовляти російською? вимагають розмовляти українською, якщо покупець розмовляє українською. у нас досі є випадки, коли людина НЕ МОЖЕ отримати послугу українською, бо бач в продавця челюсть не та.
у вашому прикладі з Німеччиною - уявіть заходить німець в магазин, а продавець турок з ним не розмовляє німецькою - бо йому незручно. гадаю, навіть якщо власник буде не проти, магазин оштрафує влада, а потім закриє, якщо не виправлять це
ЛАД написав:В Германии не было англоговорящих немцев. А если бы Германия напала, например, на Швейцарию. Что делал бы хозяин магазина по отношению к соотечественнику-немцу? Вот мне нравится, когда ярые противники совка приводят в пример СССР. Уж лучше вспомнили бы японцев в США. Ну так мы же говорим о том, что мир изменился. И США покаялись перед своими японцами.
Почитайте, що сталося з другою по поширеності мовою, яка суперничала в США з англійською, внаслідок світових воєн...
Сирский обещал сделать ревизию войск и ротацию. Где она?
Почекайте… Ви точно знаєте значення слова «ротація»? Це ж той самий випадок, коли Ви з Барабашовим заходите замість Успіха з Бандерлогом. Ви про це питаєте «де вона?» ??
Хотаб, мы с вами первого сорта.
Я першого сорту в структурі ЗСУ. І коли був раніше , і коли є зараз. А в цивільному житі я не перший сорт. Та і взагалі не дуже розуміюсь в цих ваших класифікаціях. Люди, які за 2.5 роки не потрапили під каток ТЦК жаліються на перший сорт. Якого вони самі сорту?? Перший сорт я так розумію купив якісь броні, або хоча б якось комусь віддякував по каналам своїх звʼязків. А т.зв третій сорт теж сидить на дивані, пише тут по 45 повідомлень за день, але ні податків, ні донатів , ні хабарів не платив. Так хто сортовіший??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.