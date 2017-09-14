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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103651036610367103681036910370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:05

  Бетон написав:Что случилось? Облавы по городам? Мясо нужно срочно?

В Днепре что то они разошлись с блокпостами и накатом вчерашним на офисников на Баррикадной
В Киеве что? Много что поперекрывали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:08

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:А для работы в какой-нибудь Германии язык нужен.


вот только для работы в Германии почему то нужен немецкий и его там покорно учат а в Украине плюются когда на работе требуют украинский и начинают рассказывать про то что деды говорили на русском и вообще у них челюсть не такая. Вы считаете это нормальным?
как по мне - сильно долго либеральничали.

Вы не учитываете разницу - в Германии человек понимает, что приехал в чужую страну, а в Украине он у себя дома.
Правила поведения в гостях и дома несколько отличаются.
И что значит "на работе требуют украинский"?
Требуют или требуется? Это разные вещи. Если "требуется" (например, переводчик), то понятно, что человек, не владеющий в совершенстве украинским языком там не нужен, да он и сам не пойдёт.
Но, например, запрещать продавцу отвечать по-русски... Да, он должен знать украинский, чтобы ответить покупателю на его родном языке, если тот обращается по-украински. Но запрещать ему отвечать по-русски, когда к нему покупатель обращается на русском...

ви перекручуєте, не знаю, свідомо чи ні...

а саме - де забороняють розмовляти російською? вимагають розмовляти українською, якщо покупець розмовляє українською. у нас досі є випадки, коли людина НЕ МОЖЕ отримати послугу українською, бо бач в продавця челюсть не та.

у вашому прикладі з Німеччиною - уявіть заходить німець в магазин, а продавець турок з ним не розмовляє німецькою - бо йому незручно. гадаю, навіть якщо власник буде не проти, магазин оштрафує влада, а потім закриє, якщо не виправлять це
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В Германии не было англоговорящих немцев.
А если бы Германия напала, например, на Швейцарию. Что делал бы хозяин магазина по отношению к соотечественнику-немцу?
Вот мне нравится, когда ярые противники совка приводят в пример СССР.
Уж лучше вспомнили бы японцев в США.
Ну так мы же говорим о том, что мир изменился. И США покаялись перед своими японцами.

Почитайте, що сталося з другою по поширеності мовою, яка суперничала в США з англійською, внаслідок світових воєн...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:10

  барабашов написав:
  Бетон написав:Что случилось? Облавы по городам? Мясо нужно срочно?

В Днепре что то они разошлись с блокпостами и накатом вчерашним на офисников на Баррикадной

Пора!!

Зображення


Лейтенантські погони знайдеш сам?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:11

  барабашов написав:
  Бетон написав:Что случилось? Облавы по городам? Мясо нужно срочно?

В Днепре что то они разошлись с блокпостами и накатом вчерашним на офисников на Баррикадной
В Киеве что? Много что поперекрывали?

Из без того вялая деловая жизнь останавливается.
А в остальном все хорошо.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:У нас их так зашугали, что боятся ответить по-русски даже, когда знают покупателя уже давно и прекрасно знают, что он говорит на русском.

Знач маятник хитнувся в іншу сторону. Бо я памятаю часи, коли продавець у відповідь на звертання українською відповідав російською ще й дивився як на довбойоба...

не хитнувся, ЛАД перебільшує. як розмовляти в Харкові російською, так й розмовляють...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, мы с вами первого сорта. Нас эти движухи не касаются.
Вместо ссылки на форму нужна на попкорн)

Последний раз я в 2019 ходил на Manowar. Вот это музыка. Вакарчук это просто унылое говно
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 12 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:14

Бетон


Сирский обещал сделать ревизию войск и ротацию.
Где она?


Почекайте… Ви точно знаєте значення слова «ротація»?
Це ж той самий випадок, коли Ви з Барабашовим заходите замість Успіха з Бандерлогом.
Ви про це питаєте «де вона?» ??


Хотаб, мы с вами первого сорта.


Я першого сорту в структурі ЗСУ. І коли був раніше , і коли є зараз.
А в цивільному житі я не перший сорт. Та і взагалі не дуже розуміюсь в цих ваших класифікаціях. Люди, які за 2.5 роки не потрапили під каток ТЦК жаліються на перший сорт. Якого вони самі сорту??
Перший сорт я так розумію купив якісь броні, або хоча б якось комусь віддякував по каналам своїх звʼязків.
А т.зв третій сорт теж сидить на дивані, пише тут по 45 повідомлень за день, але ні податків, ні донатів , ні хабарів не платив. Так хто сортовіший??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:16

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  барабашов написав:В Днепре что то они разошлись с блокпостами и накатом вчерашним на офисников на Баррикадной

Пора!!
...
Лейтенантські погони знайдеш сам?

Треть армии в СЗЧ.
Сирский обещал сделать ревизию войск и ротацию.
Где она?

А того кого людоловы ловят это очередные СЗЧ

чого вже - половина. а фронт тримають привиди. а потім голос з дивану - а чого це ЗСУ відступають?..

але проблема СЗЧ є. але ті випадки, про які чув - це народ вже втомився за два роки. тому свіжемобілізованим треба спочатку два роки повоювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:21

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет.
Ви не розумієте просту річ, що все це відбувалося саме ось з процитованої причини. Саме щоб цього не сталося, почалася війна. Всі інші причини -- це додатково, і обумовило більше перебіг війни, а не сам факт. У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.

З якої?
Поки що живий Путін?

З тієї, що йому потрібен був механізм залишитись при владі, бо відсторонення, у будь-якому вигляді -- тюрма або смерть.
Найкращій варіант, звісно, було б швиденько захопити якусь бувшу союзну республіку, оголосити створення нової "союзної держави", і, звісно, її очолити. Україна підходила найбільше, бо населення було вже добре "накачане" байками про нацистів. Я думаю, що, якщо б він знав, який опір тут зустріне, і якими безсилими виявляться західні партнери, швидше в погляд направив на якусь Латвію.
Всі ці ігри з "обнулєніем" конституції -- це "план Г", на випадок, коли все пішло не так.
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