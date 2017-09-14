ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны? Или и сегодня "никаких переговоров!"?
Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
Зібрались «третьосортні» заздрісники Каєнам з номерами КА0007 , я так бачу.. у мене «першосортного» (на думку деяких дятлів тут) згоріли 2 квитка в театр Куліша в Херсоні на 8 березня 22 року. Доречі треба було брати (і було взято) десь за місяць.
M-Audio написав:Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
Є спільне і в них, і в нас: влада заявляє, що: - в них - Захід хоче знищити рфію; - в нас - рфія хоче знищити Україну. І інакше ніяк.
Але)) При цьому на повному серйозі одночасно лунає накшалт отакого: " Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, Україна "чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами". Проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на десятиліття, а не перемир’я" https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko
На боці України те, що вона права на всі 100%, а рфія - агресор і порушник міжнародного права. Але лише правоти замало.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 жов, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:я останній раз на мерлін менсоні 2012 сидів на стільці хлопав як нібито-то то був якийсь булат окуджава ))) manowar - я думав стільки не живуть Ляпіс-98 перед ковідом, вогонь Міхалок кращий
і стосовно мови зверніть увагу на обсяг статей у вікіпедії які стосуються цікавих підліткам речей - сучасній музиці, міським легендам, т.і російською майже не поступаеться англомовним а українською тексти значно коротше ось над чим потрібно працювати прихильникам поширення української мови хоча б тупо брати та перекладати непропагандистські статті
ЛАД написав:И что значит "на работе требуют украинский"? Требуют или требуется? Это разные вещи. Если "требуется" (например, переводчик), то понятно, что человек, не владеющий в совершенстве украинским языком там не нужен, да он и сам не пойдёт. Но, например, запрещать продавцу отвечать по-русски... Да, он должен знать украинский, чтобы ответить покупателю на его родном языке, если тот обращается по-украински. Но запрещать ему отвечать по-русски, когда к нему покупатель обращается на русском... У нас их так зашугали, что боятся ответить по-русски даже, когда знают покупателя уже давно и прекрасно знают, что он говорит на русском. Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете? Сильно подозреваю, что хозяин магазина его тут же уволит.
украинский сейчас всегда должен использоваться по умолчанию в торговле. только в случае если покупатель спрашивает другой язык и продавец его знает то могут говорить на другом. и это в законе записано. если не нашли общий язык - по умолчанию используется украинский. потому и требуют знание украинского что бы потом не было скандала на кассе как у нас любят их раскручивать когда кассир отвечает что она не знает украинского и вообще у нее челюсть не такая и "свинячий" язык не для нее. или хотите сказать не слышали таких скандалов до введения закона? у нас же челюстные по человечески не понимают. у нах же корона имперская.
ЗЫ по поводу английского в германии мне рассказывал чел - видно что понимают но принципиально не отвечают. для них лучше ломаный немецкий чем ответить на английски. не все такие но много кто считает что учите немецкий если у нас в стране.
budivelnik написав:............ 2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу. Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору 3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав. Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів.... Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах. А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами.
С тем же успехом могу написать вам: "Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору". Криками: "Геть від Росії! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гілляку!", - и т.п. "отримав по зубам" только потому, что нам оказали сильную поддержку "партнёры".
Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону.
Слегка раздражает это ваше "вас". Вроде, вы не в Украине, да ещё и не сочувствуете, а просто констатируете факт.
Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
Это ваши похабные домыслы.
І що зупинило це агресію в 2022? Я щось не зрозумів
Может, просто не хотите? Или не можете? В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.