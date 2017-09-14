RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1036610367103681036910370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:28

  ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?

Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
M-Audio
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 23.03.11
Подякував: 604 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:31

  Бетон написав:Хотаб, мы с вами первого сорта. Нас эти движухи не касаются.
Вместо ссылки на форму нужна на попкорн)

Последний раз я в 2019 ходил на Manowar. Вот это музыка. Вакарчук это просто унылое говно

И Бегемот с Мардуком накрылись в марте 22го
Славик как выглядит так и поёт
Не то что тевтонцы Хаккансон с Дарским!
барабашов
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Помните фильм ликвидация. Там где Утесов собрал всех бандитов на концерте))

Да. Времячко наступило. Сегодня бандиты выглядят так вот, как девахи в стрингах
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 12 жов, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я останній раз на мерлін менсоні 2012
сидів на стільці хлопав як нібито-то то був якийсь булат окуджава )))
manowar - я думав стільки не живуть
Ляпіс-98 перед ковідом, вогонь
Міхалок кращий
fox767676
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зібрались «третьосортні» заздрісники Каєнам з номерами КА0007 , я так бачу..
у мене «першосортного» (на думку деяких дятлів тут) згоріли 2 квитка в театр Куліша в Херсоні на 8 березня 22 року. Доречі треба було брати (і було взято) десь за місяць.
Hotab
 
Повідомлень: 13350
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:48

  M-Audio написав:Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".

Є спільне і в них, і в нас: влада заявляє, що:
- в них - Захід хоче знищити рфію;
- в нас - рфія хоче знищити Україну.
І інакше ніяк.

Але))
При цьому на повному серйозі одночасно лунає накшалт отакого:
" Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, Україна "чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами". Проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на десятиліття, а не перемир’я"
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko

На боці України те, що вона права на всі 100%, а рфія - агресор і порушник міжнародного права. Але лише правоти замало.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 жов, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30682
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:54

  fox767676 написав:я останній раз на мерлін менсоні 2012
сидів на стільці хлопав як нібито-то то був якийсь булат окуджава )))
manowar - я думав стільки не живуть
Ляпіс-98 перед ковідом, вогонь
Міхалок кращий


і стосовно мови
зверніть увагу на обсяг статей у вікіпедії які стосуються цікавих підліткам речей - сучасній музиці, міським легендам, т.і
російською майже не поступаеться англомовним
а українською тексти значно коротше
ось над чим потрібно працювати прихильникам поширення української мови
хоча б тупо брати та перекладати непропагандистські статті
fox767676
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:59

  ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?

Готуватися до війни краще зараз, чи до війни?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:01

  ЛАД написав:И что значит "на работе требуют украинский"?
Требуют или требуется? Это разные вещи. Если "требуется" (например, переводчик), то понятно, что человек, не владеющий в совершенстве украинским языком там не нужен, да он и сам не пойдёт.
Но, например, запрещать продавцу отвечать по-русски... Да, он должен знать украинский, чтобы ответить покупателю на его родном языке, если тот обращается по-украински. Но запрещать ему отвечать по-русски, когда к нему покупатель обращается на русском... У нас их так зашугали, что боятся ответить по-русски даже, когда знают покупателя уже давно и прекрасно знают, что он говорит на русском.
Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?
Сильно подозреваю, что хозяин магазина его тут же уволит.


украинский сейчас всегда должен использоваться по умолчанию в торговле.
только в случае если покупатель спрашивает другой язык и продавец его знает то могут говорить на другом. и это в законе записано. если не нашли общий язык - по умолчанию используется украинский.
потому и требуют знание украинского что бы потом не было скандала на кассе как у нас любят их раскручивать когда кассир отвечает что она не знает украинского и вообще у нее челюсть не такая и "свинячий" язык не для нее. или хотите сказать не слышали таких скандалов до введения закона?
у нас же челюстные по человечески не понимают. у нах же корона имперская.

ЗЫ
по поводу английского в германии мне рассказывал чел - видно что понимают но принципиально не отвечают. для них лучше ломаный немецкий чем ответить на английски.
не все такие но много кто считает что учите немецкий если у нас в стране.
tester7336
 
Повідомлень: 407
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:09

  budivelnik написав:............
2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу.
Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору
3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав.
Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів....
Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах.
А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти
От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами.

С тем же успехом могу написать вам: "Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору".
Криками: "Геть від Росії! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гілляку!", - и т.п.
"отримав по зубам" только потому, что нам оказали сильную поддержку "партнёры".

Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону.

Слегка раздражает это ваше "вас". Вроде, вы не в Украине, да ещё и не сочувствуете, а просто констатируете факт.
Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....

Это ваши похабные домыслы.

І що зупинило це агресію в 2022?
Я щось не зрозумів

Может, просто не хотите? Или не можете?
В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1036610367103681036910370>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, tester7336, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 828424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12882)
12.10.2024 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.