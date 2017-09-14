ЛАД написав:

запрещать

И что значит "на работе требуют украинский"?Требуют или требуется? Это разные вещи. Если "требуется" (например, переводчик), то понятно, что человек, не владеющий в совершенстве украинским языком там не нужен, да он и сам не пойдёт.Но, например, запрещать продавцу отвечать по-русски... Да, он должен знать украинский, чтобы ответить покупателю на его родном языке, если тот обращается по-украински. Ноему отвечать по-русски, когда к нему покупатель обращается на русском... У нас их так зашугали, что боятся ответить по-русски даже, когда знают покупателя уже давно и прекрасно знают, что он говорит на русском.Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?Сильно подозреваю, что хозяин магазина его тут же уволит.