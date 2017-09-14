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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10367103681036910370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:12

  lapay написав:
  detroytred написав:А хто вимагав від Зе "дати ляпаса в Парижі" (тобто не піти на поступки)?

Я вимагав, і Зе все правильно тоді зробив.
.....

В результате того "ляпаса" вы сегодня вимагаєте переговоров в гораздо худших условиях.
Логики не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:14

  fox767676 написав:третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути


так че там с билетами на Вакарчука?
очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да и я много раз писал - за год-два к войне в бедной стране с почти уничтоженной промышленностью подготовиться невозможно.

Ага, довоєнний ВВП 200 мільярдів доларів, а пороховий завод коштує 20 млн. доларів. "Ньєвозможно!" (C)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:20

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути


так че там с билетами на Вакарчука?
очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?


третєсортне, я тобі закон привів
написаний мовнюками-плагіаторами для задоволення дебілів, яких за своєю трьохгрошовою душонкою нічого не мають крім расово правильної щелепи

коли я тебе ,мерфалу, спіймав що ти навесні 23 незламно верещало про 91
а потім прийшла пеовістка і ти змінив платівку на інтенсивне скиглення про сорти і сіромах
то щоб не тикали у власну підмочену гідність
змінив нік на тестера-хуєстера
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 12 жов, 2024 13:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:20

  detroytred написав:
  lapay написав:detroytred
Блокування каналів відбулось раптово, ніяких мітингів з вимогами, як перед Парижем, не було. Вимоги були, свого часу, до Порошенка, але він цього так і не зробив.

Це очевидно, що зробив це Зе, а По не зробив.
Я звернув увагу на те, що Зе лише продовжив те, що не встиг зробити По (до речі, по мові, церкві також). Те, що бажали прихильники саме По, і на що не повились виборці Зе.
.........

+++++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:35

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути


так че там с билетами на Вакарчука?
очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?
Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был)))
Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧОК. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:35

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Логика ... даже не знаю, как назвать. Пусть будет железобетонная.
Договорённость до войны (и незачем кривляться) это "демонстрація відкритих дверей". Нельзя.

Блін, ну як вине розумієте. Хуйлу була потрібна "малєнькая пабеданосная вайна".
І зупинити його можна було тільки показавши, що війна хоча не буде "малєнькой".
Чи ви думаєте, він за хотєлки пушиліна воює?
Так, будь які поступки - це показ, що ми не готові воювати. Прихотьте й пиздіть нас, ми опиратися не будемо.
Голосування за клоуна, за "мір в глазах" - це була демонстрація того, що воювати ми не готові, готові на "мір любой ценой" по кримському сценарію.
Але навіть після того клоун ще мав шанс уникнути війни, призвавши резервістів, будуючи укріплення. Але він продовжував гратися з політичні ігри зі своїм лохократом.
У війні винен хуйло, звичайно, але ви його сюди запросили.
P.S. На жаль, з укріпленнями в нас не складається, починаючи від стіни кулівлоба і до сьогодні...

Вы в очередной раз уклонились от ответа.
Повторю вопросы.
1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?
2. Сегодня переговоры нужны?
3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
И не смешно: "мав шанс уникнути війни, призвавши резервістів, будуючи укріплення". Надоело повторять. Было бы чем вооружить резервистов? Или лопатами?
Укрепления на 2000 км границы - сколько времени и денег надо?
Ну а причина "була потрібна "малєнькая пабеданосная вайна"... Даже обсуждать нечего. Для чего? У него власть пошатнулась? В РФ был какой-то кризис? Нет. И причины совсем не в этом.
Если хотите продолжать разговор, ответьте на эти 3 вопроса. Только прямо - да-нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:38

Авраама Линкольна убил актёр.

Авраама Линкольна было совершено в пятницу 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле «Наш американский кузен» (в театре Форда). Линкольн был смертельно ранен выстрелом в голову из пистолета сторонником южан, актёром Джоном Уилксом Бутом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.

Транзит нафти та газу з росії це пряма зпівпраця з агресором.
Направте ваш запал в ту сторону будь ласка
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:46

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:
  M-Audio написав:---------------
ЛАД
кто знает, что будет через 8 лет в России. Путина почти наверняка не будет.
--------------
Ви не розумієте просту річ, що все це відбувалося саме ось з процитованої причини. Саме щоб цього не сталося, почалася війна. Всі інші причини -- це додатково, і обумовило більше перебіг війни, а не сам факт. У кращому для України випадку об'єктом нападу міг би стати хтось інший.

З якої?
Поки що живий Путін?

З тієї, що йому потрібен був механізм залишитись при владі, бо відсторонення, у будь-якому вигляді -- тюрма або смерть.
.......

Вы видите/видели перед войной какие-то угрозы его власти? :shock:
У вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали бы президентом даже без войны? По-моему, даже легче было без войны.
ЛАД
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  #<1 ... 10367103681036910370>
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