Додано: Суб 12 жов, 2024 14:02



вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали





Выбрали бы. А если бы не выбрали, то нарисовали бы.Но вопрос не в боязни «не переизберут», а в психологии людей, которые десятки лет in charge , но оглядываясь назад, Вова уже и сами понимал, что причин для любви народом он не сотворил.Он себя сравнивает с великими людьми в мировой истории , и понимает что он никто.Наверное на закате жизни это неприятно осознавать, особенно имея действительно безграничную власть десятки лет.Если так разобраться, по состоянию на начало 2022 года , присоединенный Крым не признан (дело не завершено). На Дамбасе война (дело не завершено). То есть реально никакого территориального успеха. На статус «Петра I 21 века» не тянет и близко.Порабощение Украины (которое виделось за 3 дня - 2 недели) могло закрыть все вопросы! Включительно с судами по сбитому Боингу и другим преступлениям в Украине начиная с 2014 года. И заканчивая несговорчивостью по ГТС и многому-многому другому.Это был бы реальный пир, а не та пародия с непризнанным Крымом.Это только кажется, наверное кому-то, что плевала Россия на все те проблемы, которые у нее начались в 2014 голу. На все те санкции, изоляции и международные суды.Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!».И тут возможность разом все проблемы решить!! Да я сам бы так сделал!