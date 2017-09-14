|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:51
Игорь Алексеевич написав: tester7336 написав: fox767676 написав:
третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути
так че там с билетами на Вакарчука?
очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?
Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был)))
Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧОК.
Не в мові справа.
Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв
Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі
Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших
Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:55
M-Audio написав: ЛАД написав:
Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны
?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?
Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
Если "вопрос не релевантен" и никакие переговоры невозможны, то ваши предложения?
"Воевать до последней вербы"?
Что делать, если партнёры сократят поддержку?
Ответьте, пожаоуйста и вы на вопросы, которые я задал sashaqbl
- viewtopic.php?p=5777589#p5777589
.
Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают.
Но тогда жду ваших предложений.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 12 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30743
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:56
fox767676 написав:
Не в мові справа.
Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв
Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі
Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших
Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"
это говорит о конструктивности кто не умеет осмысливать прочитанное?
я тебе повторю еще раз - где в изменениях к закону прописано все то о чем вопит твой воспаленно-обиженный мозг?
конкретно - изменение в статью такую то (текст изменения) влияет на то и то.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:00
Mimohod написав:
Транзит нафти та газу з росії це пряма зпівпраця з агресором.
Направте ваш запал в ту сторону будь ласка
Як було в одному фільмі - це вже не твій зуб, і навіть не мій, - він їхній.
Ми качаємо не для себе, нас попросили партнери, які нам допомагають.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13887
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:01
Цицькоцмудильна сіромаха в Міністерстві Освіти працює, корупційне керівництво вигороджує, бо премія на кону
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:02
ЛАД
вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали
Выбрали бы. А если бы не выбрали, то нарисовали бы.
Но вопрос не в боязни «не переизберут», а в психологии людей, которые десятки лет in charge , но оглядываясь назад, Вова уже и сами понимал, что причин для любви народом он не сотворил.
Он себя сравнивает с великими людьми в мировой истории , и понимает что он никто.
Наверное на закате жизни это неприятно осознавать, особенно имея действительно безграничную власть десятки лет.
Если так разобраться, по состоянию на начало 2022 года , присоединенный Крым не признан (дело не завершено). На Дамбасе война (дело не завершено). То есть реально никакого территориального успеха. На статус «Петра I 21 века» не тянет и близко.
Порабощение Украины (которое виделось за 3 дня - 2 недели) могло закрыть все вопросы! Включительно с судами по сбитому Боингу и другим преступлениям в Украине начиная с 2014 года. И заканчивая несговорчивостью по ГТС и многому-многому другому.
Это был бы реальный пир, а не та пародия с непризнанным Крымом.
Это только кажется, наверное кому-то, что плевала Россия на все те проблемы, которые у нее начались в 2014 голу. На все те санкции, изоляции и международные суды.
Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!».
И тут возможность разом все проблемы решить!! Да я сам бы так сделал!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13350
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 2270 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:08
lapay написав: Mimohod написав:
Транзит нафти та газу з росії це пряма зпівпраця з агресором.
Направте ваш запал в ту сторону будь ласка
Як було в одному фільмі - це вже не твій зуб, і навіть не мій, - він їхній.
Ми качаємо не для себе, нас попросили партнери, які нам допомагають.
Мы качаем на Словакию и Венгрию, которые нам больше ставят палки в колёса, чем допомагають. + продают нам эл-энергию по рыночным ценам, без всяких скидок, т.е. наживаются дважды.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30743
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:11
когда стал вопрос разложить по полочкам тут то и сдулось то что надувалось.
а как вопил то, как вопил что челюсть обижают.
видать ниче больше не может в этой жизни как только вопить про обиженку.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676
, ЛАД
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|71126
|
|
|1493
|237584
|
|
|6076
|828424
|
|