RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 103681036910370103711037210373>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:51

  Игорь Алексеевич написав:
  tester7336 написав:
  fox767676 написав:третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути


так че там с билетами на Вакарчука?
очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?
Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был)))
Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧОК. :P

Не в мові справа.
Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв
Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі
Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших
Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"
fox767676
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:55

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?

Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".

Если "вопрос не релевантен" и никакие переговоры невозможны, то ваши предложения?
"Воевать до последней вербы"?
Что делать, если партнёры сократят поддержку?
Ответьте, пожаоуйста и вы на вопросы, которые я задал sashaqbl - viewtopic.php?p=5777589#p5777589.
Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают.
Но тогда жду ваших предложений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:56

  fox767676 написав:Не в мові справа.
Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв
Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі
Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших
Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"


это говорит о конструктивности кто не умеет осмысливать прочитанное?
я тебе повторю еще раз - где в изменениях к закону прописано все то о чем вопит твой воспаленно-обиженный мозг?
конкретно - изменение в статью такую то (текст изменения) влияет на то и то.
tester7336
 
Повідомлень: 412
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Транзит нафти та газу з росії це пряма зпівпраця з агресором.
Направте ваш запал в ту сторону будь ласка

Як було в одному фільмі - це вже не твій зуб, і навіть не мій, - він їхній.
Ми качаємо не для себе, нас попросили партнери, які нам допомагають.
lapay
 
Повідомлень: 13888
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цицькоцмудильна сіромаха в Міністерстві Освіти працює, корупційне керівництво вигороджує, бо премія на кону
fox767676
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:02

ЛАД

вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали


Выбрали бы. А если бы не выбрали, то нарисовали бы.
Но вопрос не в боязни «не переизберут», а в психологии людей, которые десятки лет in charge , но оглядываясь назад, Вова уже и сами понимал, что причин для любви народом он не сотворил.
Он себя сравнивает с великими людьми в мировой истории , и понимает что он никто.
Наверное на закате жизни это неприятно осознавать, особенно имея действительно безграничную власть десятки лет.
Если так разобраться, по состоянию на начало 2022 года , присоединенный Крым не признан (дело не завершено). На Дамбасе война (дело не завершено). То есть реально никакого территориального успеха. На статус «Петра I 21 века» не тянет и близко.
Порабощение Украины (которое виделось за 3 дня - 2 недели) могло закрыть все вопросы! Включительно с судами по сбитому Боингу и другим преступлениям в Украине начиная с 2014 года. И заканчивая несговорчивостью по ГТС и многому-многому другому.
Это был бы реальный пир, а не та пародия с непризнанным Крымом.

Это только кажется, наверное кому-то, что плевала Россия на все те проблемы, которые у нее начались в 2014 голу. На все те санкции, изоляции и международные суды.
Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!».
И тут возможность разом все проблемы решить!! Да я сам бы так сделал! :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 13353
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:08

  lapay написав:
  Mimohod написав:Транзит нафти та газу з росії це пряма зпівпраця з агресором.
Направте ваш запал в ту сторону будь ласка

Як було в одному фільмі - це вже не твій зуб, і навіть не мій, - він їхній.
Ми качаємо не для себе, нас попросили партнери, які нам допомагають.

Мы качаем на Словакию и Венгрию, которые нам больше ставят палки в колёса, чем допомагають. + продают нам эл-энергию по рыночным ценам, без всяких скидок, т.е. наживаются дважды.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

когда стал вопрос разложить по полочкам тут то и сдулось то что надувалось.
а как вопил то, как вопил что челюсть обижают.
видать ниче больше не может в этой жизни как только вопить про обиженку.
tester7336
 
Повідомлень: 412
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сіромах гідних ображають
не забезпечили їм 100% гуманитарного панування за фактом їх генетичного кріпацтва і спадкового поневолення
таких сірих та вбогих
не дали запанувати в рідній сторонці
"багаті, камуняки та ж-ди" до європейського раю не пускають
fox767676
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:22

В Україні на боці рф воюють північнокорейські солдати – ISW

Український чиновник також додав, що в росії проходять підготовку “кілька тисяч” північнокорейських піхотинців. За його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони росії, щоб звільнити російські “резерви” для участі в бойових діях на території України.

https://sprotyv.info/news/v-ukra%d1%97n ... ldati-isw/
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 103681036910370103711037210373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, tester7336 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 828435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.