fox767676 написав:третєсортними тестерами кастрюльку не забудь вдягнути
так че там с билетами на Вакарчука? очередной пук в лужу как и с запретом говорить по русски в личном общении?
Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был))) Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧОК.
Не в мові справа. Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"
ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны? Или и сегодня "никаких переговоров!"?
Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
Если "вопрос не релевантен" и никакие переговоры невозможны, то ваши предложения? "Воевать до последней вербы"? Что делать, если партнёры сократят поддержку? Ответьте, пожаоуйста и вы на вопросы, которые я задал sashaqbl - viewtopic.php?p=5777589#p5777589. Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают. Но тогда жду ваших предложений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Не в мові справа. Це системний дефект мерфал-тестерів-хуестерів-хапаїв Самі вони никчемні та ссикливі, але галасливі Не здатні на конструктивну діяльність, самостверджуватися можуть тільки за рахунок інших Коли отримують відсіч волають - "караул, вата,богаті відкупляться, за що ми сіромахи леніна скидали, руськощелепні расово правильним на голову сіли!"
это говорит о конструктивности кто не умеет осмысливать прочитанное? я тебе повторю еще раз - где в изменениях к закону прописано все то о чем вопит твой воспаленно-обиженный мозг? конкретно - изменение в статью такую то (текст изменения) влияет на то и то.
вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали
Выбрали бы. А если бы не выбрали, то нарисовали бы. Но вопрос не в боязни «не переизберут», а в психологии людей, которые десятки лет in charge , но оглядываясь назад, Вова уже и сами понимал, что причин для любви народом он не сотворил. Он себя сравнивает с великими людьми в мировой истории , и понимает что он никто. Наверное на закате жизни это неприятно осознавать, особенно имея действительно безграничную власть десятки лет. Если так разобраться, по состоянию на начало 2022 года , присоединенный Крым не признан (дело не завершено). На Дамбасе война (дело не завершено). То есть реально никакого территориального успеха. На статус «Петра I 21 века» не тянет и близко. Порабощение Украины (которое виделось за 3 дня - 2 недели) могло закрыть все вопросы! Включительно с судами по сбитому Боингу и другим преступлениям в Украине начиная с 2014 года. И заканчивая несговорчивостью по ГТС и многому-многому другому. Это был бы реальный пир, а не та пародия с непризнанным Крымом.
Это только кажется, наверное кому-то, что плевала Россия на все те проблемы, которые у нее начались в 2014 голу. На все те санкции, изоляции и международные суды. Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!». И тут возможность разом все проблемы решить!! Да я сам бы так сделал!
сіромах гідних ображають не забезпечили їм 100% гуманитарного панування за фактом їх генетичного кріпацтва і спадкового поневолення таких сірих та вбогих не дали запанувати в рідній сторонці "багаті, камуняки та ж-ди" до європейського раю не пускають
В Україні на боці рф воюють північнокорейські солдати – ISW
Український чиновник також додав, що в росії проходять підготовку “кілька тисяч” північнокорейських піхотинців. За його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони росії, щоб звільнити російські “резерви” для участі в бойових діях на території України.