Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

ЛАД написав: M-Audio написав: З тієї, що йому потрібен був механізм залишитись при владі, бо відсторонення, у будь-якому вигляді -- тюрма або смерть.

....... З тієї, що йому потрібен був механізм залишитись при владі, бо відсторонення, у будь-якому вигляді -- тюрма або смерть........

Вы видите/видели перед войной какие-то угрозы его власти?

У вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали бы президентом даже без войны? По-моему, даже легче было без войны. Вы видите/видели перед войной какие-то угрозы его власти?У вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали бы президентом даже без войны? По-моему, даже легче было без войны.

Выбрали бы. Легче или нет, тут не существенно. Но после этого Путин бы официально, в глазах всех, в т.ч. самих россиян, стал бы "просто диктатором, захватившим и удерживающим власть". Конечно, многим бы это просто нравилось, большинству - как обычно, не то, чтобы сильно нравилось, но в целом пусть будет. Меньшинство, которое против, помакивает в тряпочку уже давно. То есть внешне всё было бы прекрасно, однако многие ещё помнят, что настроения могут меняться, и чем такое "прекрасно" может обернуться в итоге.Ну и самомнение тоже не стоит сбрасывать со счетов. Образ собирателя земель и восстановителя исторической справедливости ему явно уж слишком на мозг давит, и именно в этом он видит свою великую миссию. Зачем отказываться, если угрозы поражения с последствиями не просматривается? Это справедливо и сейчас. Какие переговоры, пока на фронте победы, стул не шатается, и цель всё ещё может быть достигнута? Ради чего?Ну и, конечно, образ лидера, ведущего верной дорогой к победе, уж точно лучше просто "очередного диктатора", так что от продолжения войны сам Путин сильно в выигрыше, а вот с её прекращением многие спросят, ради чего всё это было. Сначала себя, а со временем -- может уже и не только себя. Затыкание ртов большинство с лёгкостью проглотит во время войны, потому поражения реально боятся больше, чем продолжения диктатуры. Но если война прекратится, вопросы "как жить дальше" и "как теперь выбираться из этой ж0nbl" приобретут практическое значение.