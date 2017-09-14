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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1036910370103711037210373>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы качаем на Словакию и Венгрию, которые нам больше ставят палки в колёса, чем допомагають. + продают нам эл-энергию по рыночным ценам, без всяких скидок, т.е. наживаются дважды

Так вони можуть колеса ЄС і заблокувати, натомість Словачинна нам допомагає електрикою, в пікові години, і не тільки.
Не там треба шукати зраду, так як шкодять країні внутрішні корупціонери і владні неадеквати, на захід від наших кордонів, жодна країна не робить.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:27



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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

как челюстные возбуждаются то. приятно смотреть на эти истерики.
видать поняли что пути назад к вяличию не будет. ломка от обиды что скрепы никто уже не раболепит во всей красе.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:32

  Hotab написав:ЛАД

вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали


Выбрали бы. А если бы не выбрали, то нарисовали бы.
Но вопрос не в боязни «не переизберут», а в психологии людей, которые десятки лет in charge , но оглядываясь назад, Вова уже и сами понимал, что причин для любви народом он не сотворил.

Всё-таки сотворил.
Старшие хорошо помнят 90-е и тот бардак. Он всё-таки (пусть даже не он, а при нём) навёл порядок да и уровень жизни всё-же вырос.
Он себя сравнивает с великими людьми в мировой истории , и понимает что он никто.
Не спорю.


Если так разобраться, по состоянию на начало 2022 года , присоединенный Крым не признан (дело не завершено). На Дамбасе война (дело не завершено). То есть реально никакого территориального успеха. На статус «Петра I 21 века» не тянет и близко.
Не завершено. Но в мире много незавершённого. Когда-нибудь, возможно, признали бы.
Порабощение Украины (которое виделось за 3 дня - 2 недели) могло закрыть все вопросы! Включительно с судами по сбитому Боингу и другим преступлениям в Украине начиная с 2014 года. И заканчивая несговорчивостью по ГТС и многому-многому другому.
Это был бы реальный пир, а не та пародия с непризнанным Крымом.

Несговорчивость по ГТС его не сильно напрягала. Главное - мы качали и продолжали бы, а Европа покупала.
Для закрытия вопросов ему нужно не порабощение Украины, а "независимая", но послушная Украина (как Беларусь).

Это только кажется, наверное кому-то, что плевала Россия на все те проблемы, которые у нее начались в 2014 голу. На все те санкции, изоляции и международные суды.
Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!».

Санкции по Крыму были довольно слабые. Особенно, по сравнению с сегодняшними.
Международные суды - не было ничего такого уж серьёзного.

Согласен, что всё это могло сыграть как довесок к причинам войны, но не послужило бы причиной войны. Причины серьёзнее и не стоит их объяснять личными тараканами в голове Путина.
При всём его "величии" он всё-таки не абсолютный диктатор и если бы дело было только в его личных амбициях, остальные члены росс. руководства его не поддержали бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:40

  tester7336 написав:как челюстные возбуждаются то. приятно смотреть на эти истерики.
видать поняли что пути назад к вяличию не будет. ломка от обиды что скрепы никто уже не раболепит во всей красе.


ти маленька сіромашка
боротися з уявною ватою в інтрнеті, лаятись на "багатих що відкупляться" та власну соціальну незахищеність, клясти русню за зачиненими наглухо дверима, виправдовуати самодурство керівницва, сподіваюсь що включать у списки 1-го сорту, чи хоча б премія капне - ось то інтелектуальна стеля
для сіромашки що так і не виросла з жовтенятки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:43

ЛАД

Всё-таки сотворил.
Старшие хорошо помнят 90-е и тот бардак. Он всё-таки (пусть даже не он, а при нём) навёл порядок да и уровень жизни всё-же вырос.


Это было сделано за первое 10-летие. И пик экономических политических и социальных успехов был наверное в 2013 году. Всюду принимаемы, рукопожаты , Олимпиада, успех. Куча денег, опьянение от них.
А с 14 года если не стагнация, то падение. Уже оглядываться и видеть успехи не очень то и выходило. Количество вопросов «а зачем мы в 2014 с этим Крымом все испортили» нарастало.
Менять что-то точно надо было. В его понимании.
Потому когда ТАКОЙ ком проблем за 8 лет, а часики жизни тикают, надо было рубить этот узел. И рубить его таким простым и заманчивым способом (всего пару неделек и шампанское в бокалах) выглядело очень привлекательно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:44

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:как челюстные возбуждаются то. приятно смотреть на эти истерики.
видать поняли что пути назад к вяличию не будет. ломка от обиды что скрепы никто уже не раболепит во всей красе.


ти маленька сіромашка
боротися з уявною ватою в інтрнеті, лаятись на "багатих що відкупляться" та власну соціальну незахищеність, клясти русню за зачиненими наглухо дверима, виправдовуати самодурство керівницва, сподіваюсь що включать у списки 1-го сорту, чи хоча б премія капне - ось то інтелектуальна стеля
для сіромашки що так і не виросла з жовтенятки


ты на что то способен кроме как истерики катать по поводу обиженных скреп?
по существу ответ будет с раскладкой по полочкам? или слился в унитаз?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:51

  tester7336 написав:...........
украинский сейчас всегда должен использоваться по умолчанию в торговле.
только в случае если покупатель спрашивает другой язык и продавец его знает то могут говорить на другом. и это в законе записано. если не нашли общий язык - по умолчанию используется украинский.
потому и требуют знание украинского что бы потом не было скандала на кассе как у нас любят их раскручивать когда кассир отвечает что она не знает украинского и вообще у нее челюсть не такая и "свинячий" язык не для нее. или хотите сказать не слышали таких скандалов до введения закона?
у нас же челюстные по человечески не понимают. у нах же корона имперская.

Не знаю, что там записано в законе. Я говорю о практике.
Продавцы у нас боятся переходить на русский и никогда не переходят, даже если знают человека и знают, что он говорит по-русски. И это при том, что Харьков и сегодня практически полностью русскоязычный. И тут же при разговоре с сотрудником говорят по-русски. О скандалах, конечно, слышал. Но думаю, их устраивали особо озабоченные покупатели.

ЗЫ
по поводу английского в германии мне рассказывал чел - видно что понимают но принципиально не отвечают. для них лучше ломаный немецкий чем ответить на английски.
не все такие но много кто считает что учите немецкий если у нас в стране.

Не знаю, ни от кого такого не слышал. Слышал такое только о Франции, довольно давно, как сейчас, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:52

tester7336
яка істерика, мерфала сортова ?
це ти змінив ник обнуляючи історію повідомленнь
я твого москворотого язика не тягнув виправдовувати довбойобизм чиновників-корупціонерів
мою увагу привернув саме довбойобизм - що час урядовців та чиновників втрачаеться на х зна що, для потурання одноклітинним нінащо не здатним хом'ячкам як ти
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:З тієї, що йому потрібен був механізм залишитись при владі, бо відсторонення, у будь-якому вигляді -- тюрма або смерть.
.......

Вы видите/видели перед войной какие-то угрозы его власти? :shock:
У вас есть какие-то сомнения в том, что в 2024 его выбрали бы президентом даже без войны? По-моему, даже легче было без войны.

Выбрали бы. Легче или нет, тут не существенно. Но после этого Путин бы официально, в глазах всех, в т.ч. самих россиян, стал бы "просто диктатором, захватившим и удерживающим власть". Конечно, многим бы это просто нравилось, большинству - как обычно, не то, чтобы сильно нравилось, но в целом пусть будет. Меньшинство, которое против, помакивает в тряпочку уже давно. То есть внешне всё было бы прекрасно, однако многие ещё помнят, что настроения могут меняться, и чем такое "прекрасно" может обернуться в итоге.

Ну и самомнение тоже не стоит сбрасывать со счетов. Образ собирателя земель и восстановителя исторической справедливости ему явно уж слишком на мозг давит, и именно в этом он видит свою великую миссию. Зачем отказываться, если угрозы поражения с последствиями не просматривается? Это справедливо и сейчас. Какие переговоры, пока на фронте победы, стул не шатается, и цель всё ещё может быть достигнута? Ради чего?

Ну и, конечно, образ лидера, ведущего верной дорогой к победе, уж точно лучше просто "очередного диктатора", так что от продолжения войны сам Путин сильно в выигрыше, а вот с её прекращением многие спросят, ради чего всё это было. Сначала себя, а со временем -- может уже и не только себя. Затыкание ртов большинство с лёгкостью проглотит во время войны, потому поражения реально боятся больше, чем продолжения диктатуры. Но если война прекратится, вопросы "как жить дальше" и "как теперь выбираться из этой ж0nbl" приобретут практическое значение.
M-Audio
 
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