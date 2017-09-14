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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10370103711037210373>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу.
Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору
3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав.
Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів....
Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах.
А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти
От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами.
С тем же успехом могу написать вам: "Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору".
Криками: "Геть від Росії! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гілляку!", - и т.п.
"отримав по зубам" только потому, что нам оказали сильную поддержку "партнёры".
Я ж писав що в марксистів-лініністо-сталіністо-пуйлістів .. - складно з причинно-наслідковими звязками.
1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу
2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші території
Розумів сволота, що Львів це не Донецьк.
3 Пуйло отримало по зубам від ЗСУ... а в ЗСУ станом на 24-02-2022 року з імпортного були тільки джавеліни/нлави....
Вся інша техніка , пішла після того як пуйлу вибили передню щелепу.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону.

Слегка раздражает это ваше "вас". Вроде, вы не в Украине, да ещё и не сочувствуете, а просто констатируете факт.
Давайте я заміню -вас.. на місця компактного проживання російськомовного населення...
Відразу в лада зникне можливість підозрювати мене в непереживанні.

Я дуже переживаю , що по ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ з КОМПАКТНИМ ПРОЖИВАННЯМ РОСІЙСЬКОМОВНИХ - пуйло лупить найсильніше.....
Але навіть переживаючи про це -памятаю
Всі ми несемо відповідальність за СВОЇ ДІЇ

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
Это ваши похабные домыслы.
Про які домисли йдеться?
це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішень

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:І що зупинило це агресію в 2022?
Я щось не зрозумів
Может, просто не хотите? Или не можете?
В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.
Тобто здались в 2015.. то треба було здатись в 2022?
А до 2024 здати ще й Харків?
Навіщо вам такий складний план?
просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:02

  fox767676 написав:tester7336
я твого москворотого язика не тягнув виправдовувати довбойобизм чиновників-корупціонерів
мою увагу привернув саме довбойобизм - що час урядовців та чиновників втрачаеться на х зна що, для потурання одноклітинним нінащо не здатним хом'ячкам як ти


и снова просто замечательная истерика на тему что скрепы не в почестях.
приведи цитату где я кого то оправдывал?
я лишь предложил изложить аргументацию а не истерики тут на форуме выслушивать про патрули. но ты просто слился в унитаз так как там и рядом нет такого про что извергает твой обкуренный мозг.
скрепным видать логика и аргументы это непосильная задача.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:02

  Hotab написав:ЛАД

Всё-таки сотворил.
Старшие хорошо помнят 90-е и тот бардак. Он всё-таки (пусть даже не он, а при нём) навёл порядок да и уровень жизни всё-же вырос.


Это было сделано за первое 10-летие. И пик экономических политических и социальных успехов был наверное в 2013 году. Всюду принимаемы, рукопожаты , Олимпиада, успех. Куча денег, опьянение от них.
А с 14 года если не стагнация, то падение.

Не спорю, всё так.
Ну кроме падения. Падения жизненного уровня всё же не было.

Уже оглядываться и видеть успехи не очень то и выходило. Количество вопросов «а зачем мы в 2014 с этим Крымом все испортили» нарастало.
Менять что-то точно надо было. В его понимании.
Потому когда ТАКОЙ ком проблем за 8 лет, а часики жизни тикают, надо было рубить этот узел. И рубить его таким простым и заманчивым способом (всего пару неделек и шампанское в бокалах) выглядело очень привлекательно.

По Крым не слышал вопросов от россиян. Даже достаточно приличные люди считали, что "вернули своё".
И повторю, не верю, что война началась по его личным причинам и потому, что "часики жизни тикают". Это как Виталий объясняет войну личными обидами Путина. Он всё же не самодержец. Но и самодержцы не начинали войны по личным причинам/обидам. Даже Гитлер при всей его власти не начал войну по причине каких-то своих обид.
Думаю, причины глубже.
Возможно, не прав. Но тогда совсем грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:05

tester7336
москвороте саме проти себе закони приймає
тільки б бюджетну цицьку смоктати за імітацію "боротьби"
у новому році візьмеш ще нову обліквку, я вже бачу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю вопросы.
1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?
2. Сегодня переговоры нужны?
3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
1 Мінські угоди війну відтягнули ..по тій простій причині що хуйло не було готове повноцінно наступати
2 На жаль , за 2015-2022 рік ми ГІРШЕ підготувались до війни ніж готувались передаціники , тор пуйло і напало
3 За 2 роки війни умови для перемовин не стали ні кращими ні гіршими...але є один нюанс
Пуйло на цю війну поставило ВСЕ, тому будь-яке перемирья для нього програш, тому це московське чмо і йде до кінця в могилу, тягнучи за собою як нас так і педерацію
Єдине що Україну відрізняє від педерації-це те що якщо ще буде кого спасати - то нас спасуть
Педерацію ( якщо вона похитнеться) з усім її лайном проковтне китай( до речі саме те що такий варіант не вигідний США і є причиною перебоїв в поставці озброєння в 2023 році)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:06

M-Audio
На мои вопросы о мире/переговорах ответить не хотите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:07

  fox767676 написав:tester7336
москвороте саме проти себе закони приймає
тільки б бюджетну цицьку смоктати за імітацію "боротьби"
у новому році візьмеш ще нову обліквку, я вже бачу


ответ по существу твоих истерик будет? или дальше в унитазе заплыв устраиваешь?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:10

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:tester7336
москвороте саме проти себе закони приймає
тільки б бюджетну цицьку смоктати за імітацію "боротьби"
у новому році візьмеш ще нову обліквку, я вже бачу


ответ по существу твоих истерик будет? или дальше в унитазе заплыв устраиваешь?

на консерву мерфали час втрачати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё-таки сотворил.
Сотворіл до 2014 року...
А от після 2014 року, всього за 10 років
збив Боїнг, втратив європейський ринок газу/нафти,підірвав свій же СП1 і СП2, втратив ФНБ, втратив частину ЗВР(300 млрд доларів), отримав санкції , педераційників перестали пускати в половину країн Європи , підсунув корднони НАТО до Ленінграда

Як думаєте-цього вже б вистарчило в якійсь з демократичних держав на довічне увязнення?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:14

  ЛАД написав:Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают.
"Не нужны" и "невозможны" -- это две разные формулировки. Я могу ошибаться, но думаю, что любая попытка переговоров либо просто ничего не даст, либо ещё ухудшит положение.
Но тогда жду ваших предложений.
Вы ждёте ответов на вопросы, на которые у меня не может быть ответов, потому что у меня нет и не может быть достаточной информации для таких ответов.
Я думаю, что сейчас есть только два выхода -- либо тянуть время ценой жизней и разрушений, надеясь на то, что изменения в результате процессов, не связанных с войной напрямую, позволят найти хоть какой-то выход из ситуации. Надеяться, что это произойдёт быстрее, чем "до последней вербы". Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.
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