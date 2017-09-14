Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

ЛАД написав: budivelnik написав: ............

2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу.

Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору

3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав.

Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів....

Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах.

А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволяти

От він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами. ............2 Так, агресор БУДЕ шукати причину для офіційного оправдання СВОГО нападу.Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору3 Так, агресор отримавши офіційні зведення розвідки , нафантазував собі що сили руССкого міра в Україні присутні.. і напав.Напаши - отримав по зубам і виявив що не пів-України підтримує ідею руССкого міра, а всього парочка неадекватів....Вибиті зуби в агресора болять і тому він шукає винних в цих вибитих зубах.А винні з його точки зору якраз ті кого він збирався визволятиОт він свій зубний біль і трансформує в закидання вас бомбами. С тем же успехом могу написать вам: "Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору".

Криками: "Геть від Росії! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гілляку!", - и т.п.

"отримав по зубам" только потому, что нам оказали сильную поддержку "партнёры". С тем же успехом могу написать вам: "Ви і вам подібні ці причини для агресора множите... чим ДОПОМАГАЄТЕ агресору".Криками: "Геть від Росії! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гілляку!", - и т.п."отримав по зубам" только потому, что нам оказали сильную поддержку "партнёры".

ЛАД написав: budivelnik написав: Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону. Вас бомбами закидають і перетворять 100 км зону кордону педерація/Україна в мертву зону.

Слегка раздражает это ваше "вас". Вроде, вы не в Украине, да ещё и не сочувствуете, а просто констатируете факт. Слегка раздражает это ваше "вас". Вроде, вы не в Украине, да ещё и не сочувствуете, а просто констатируете факт.

ЛАД написав: budivelnik написав: Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути .... Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути .... Это ваши похабные домыслы. Это ваши похабные домыслы.

ЛАД написав: budivelnik написав: І що зупинило це агресію в 2022?

Я щось не зрозумів І що зупинило це агресію в 2022?Я щось не зрозумів Может, просто не хотите? Или не можете?

В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения. Может, просто не хотите? Или не можете?В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.

Я ж писав що в марксистів-лініністо-сталіністо-пуйлістів .. - складно з причинно-наслідковими звязками.1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші територіїРозумів сволота, що Львів це не Донецьк.3 Пуйло отримало по зубам від ЗСУ... а в ЗСУ станом на 24-02-2022 року з імпортного були тільки джавеліни/нлави....Вся інша техніка , пішла після того як пуйлу вибили передню щелепу.Давайте я заміню -.. наВідразу в лада зникне можливість підозрювати мене в непереживанні.Я дуже переживаю , що по ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ з КОМПАКТНИМ ПРОЖИВАННЯМ РОСІЙСЬКОМОВНИХ - пуйло лупить найсильніше.....Але навіть переживаючи про це -памятаюВсі ми несемо відповідальність за СВОЇ ДІЇПро які домисли йдеться?це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішеньТобто здались в 2015.. то треба було здатись в 2022?А до 2024 здати ще й Харків?Навіщо вам такий складний план?просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...