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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10370103711037210373

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:25

  budivelnik написав:............
1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу
2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші території
Розумів сволота, що Львів це не Донецьк.

Смеяться уже можно? :lol:
3 Пуйло отримало по зубам від ЗСУ... а в ЗСУ станом на 24-02-2022 року з імпортного були тільки джавеліни/нлави....
Вся інша техніка , пішла після того як пуйлу вибили передню щелепу.

Не буду обсуждать "вибиту передню щелепу", но могли и дальше сражаться без поддержки Запада?

Але навіть переживаючи про це -памятаю
Всі ми несемо відповідальність за СВОЇ ДІЇ

Ну вот и несите. За свои неумные лозунги.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
Это ваши похабные домыслы.
Про які домисли йдеться?
це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішень

Перевираете.
Я писал о необходимости переговоров и договорённостей до войны.
О 4 областях речь не шла не только до войны, но даже в Стамбуле в марте-апреле 2022.
Сегодня идёт. Подождите ещё немного, возможно, требования ещё вырастут.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:І що зупинило це агресію в 2022?
Я щось не зрозумів
Может, просто не хотите? Или не можете?
В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.
Тобто здались в 2015.. то треба було здатись в 2022?
А до 2024 здати ще й Харків?[/quote]
Вы против Минских договорённостей?
Тоже считаете Порошенко предателем? :shock:
Может, и вы ответите на мои вопросы по перемирию?

Навіщо вам такий складний план?
просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...

Спасибо за совет, но я как-нибудь сам решу, куда мне ехать.
Я вот всё думаю, куда бы послать вас. Адресов много, так сразу и не выберешь.

Но для начала, если вы так переживаете за судьбу Харькова и других "территорий", почему бы вам не прислушаться к многократным советам Успіха и не приехать на восток или юг воевать?
Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:38

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают.
"Не нужны" и "невозможны" -- это две разные формулировки. Я могу ошибаться, но думаю, что любая попытка переговоров либо просто ничего не даст, либо ещё ухудшит положение.
Но тогда жду ваших предложений.
Вы ждёте ответов на вопросы, на которые у меня не может быть ответов, потому что у меня нет и не может быть достаточной информации для таких ответов.
Я думаю, что сейчас есть только два выхода -- либо тянуть время ценой жизней и разрушений, надеясь на то, что изменения в результате процессов, не связанных с войной напрямую, позволят найти хоть какой-то выход из ситуации. Надеяться, что это произойдёт быстрее, чем "до последней вербы". Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.

Поділяю.
2ЛАД:
Чому Віталій вважає, що пітун напав через власні образи, я думаю ви розумієте. Хоча здається у вас нема психологічного диплому. Людина образлива, дуже. І свої дії в стані глибокої образи він спроектував на дії пітуна в такому стані.
Доречі десь звучало дитячо-істеричне типу «если меня бусифицируют, я.. я… я..я это не прощу!! Я… я… застрелю кого-то..» ну і щось там таке.
Звичайні пісні морально слабкої людини. Погрози щось обовʼязково зробити, щоб помститись. Такі люди насправді крім суїциду не можуть нічого зробити. Але не виключено що з суїцидом тягнуть і кривдника з собою. Я добре знаю такий тип істеричних образливих людей. Їх багато в житті навколо.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:44

  M-Audio написав:........
Вы ждёте ответов на вопросы, на которые у меня не может быть ответов, потому что у меня нет и не может быть достаточной информации для таких ответов.
Я думаю, что сейчас есть только два выхода -- либо тянуть время ценой жизней и разрушений, надеясь на то, что изменения в результате процессов, не связанных с войной напрямую, позволят найти хоть какой-то выход из ситуации. Надеяться, что это произойдёт быстрее, чем "до последней вербы". Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.

Понятно.
Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца".
Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить.
Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тяжело с утра под такими препаратами быть. глюк за глюком видать ловит.

то москвороте ему видится, то сиромаха, то мерфала, то работник министерства, то третий сорт то господство. и это еще не весь перечень его глюков а я уже устал их перечислять :lol:
а вот по существу ответа как не было так и нет. хотя я уже понял что только описание его глюков и можно увидеть на форуме.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:58

  tester7336 написав:тяжело с утра под такими препаратами быть. глюк за глюком видать ловит.

то москвороте ему видится, то сиромаха, то мерфала, то работник министерства, то третий сорт то господство. и это еще не весь перечень его глюков а я уже устал их перечислять :lol:
а вот по существу ответа как не было так и нет. хотя я уже понял что только описание его глюков и можно увидеть на форуме.


Нема протиріч. Москворота сіромаха - цицькоцмудильник яка змінила обліківку, тому що попередня була скомпроментована, бо кляла вату-русню-совок російсьскою, але дуже ображалася що у "вати" гроші на економчне бронювання є, а у неї, патріотично-антикомунистичної сіромахи нема. Коли її ткнули в її ура-патриотизм 2022, і спитали хто повинен це спонсорувати - істерика, прокльони, нова обліківка але тіж самі пісні.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 16:04

  Hotab написав:Чому Віталій вважає, що пітун напав через власні образи, я думаю ви розумієте. Хоча здається у вас нема психологічного диплому. Людина образлива, дуже. І свої дії в стані глибокої образи він спроектував на дії пітуна в такому стані.
Доречі десь звучало дитячо-істеричне типу «если меня бусифицируют, я.. я… я..я это не прощу!! Я… я… застрелю кого-то..» ну і щось там таке.
Звичайні пісні морально слабкої людини. Погрози щось обовʼязково зробити, щоб помститись. Такі люди насправді крім суїциду не можуть нічого зробити. Але не виключено що з суїцидом тягнуть і кривдника з собою. Я добре знаю такий тип істеричних образливих людей. Їх багато в житті навколо.

Н=неадекватность. форум не про Виталия) и твои обиды на Виталия тут никого не интересуют. Зачем эти сопли, хочешь выдавить у форума сочувствие? тут такое не принято. Доказано долярчиком. Возьми платочек, вытри сопельки и старайся вести себя как мужик. Не стучать на форумчан и не жаловаться на Виталия. Хороших выходных!
Wirująświatła
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