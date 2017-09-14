budivelnik написав:............ 1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу 2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші території Розумів сволота, що Львів це не Донецьк.
Смеяться уже можно?
3 Пуйло отримало по зубам від ЗСУ... а в ЗСУ станом на 24-02-2022 року з імпортного були тільки джавеліни/нлави.... Вся інша техніка , пішла після того як пуйлу вибили передню щелепу.
Не буду обсуждать "вибиту передню щелепу", но могли и дальше сражаться без поддержки Запада?
Але навіть переживаючи про це -памятаю Всі ми несемо відповідальність за СВОЇ ДІЇ
Ну вот и несите. За свои неумные лозунги.
ЛАД написав:
budivelnik написав:Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути ....
Это ваши похабные домыслы.
Про які домисли йдеться? це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішень
Перевираете. Я писал о необходимости переговоров и договорённостей до войны. О 4 областях речь не шла не только до войны, но даже в Стамбуле в марте-апреле 2022. Сегодня идёт. Подождите ещё немного, возможно, требования ещё вырастут.
ЛАД написав:
budivelnik написав:І що зупинило це агресію в 2022? Я щось не зрозумів
Может, просто не хотите? Или не можете? В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.
Тобто здались в 2015.. то треба було здатись в 2022? А до 2024 здати ще й Харків?[/quote] Вы против Минских договорённостей? Тоже считаете Порошенко предателем? Может, и вы ответите на мои вопросы по перемирию?
Навіщо вам такий складний план? просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...
Спасибо за совет, но я как-нибудь сам решу, куда мне ехать. Я вот всё думаю, куда бы послать вас. Адресов много, так сразу и не выберешь.
Но для начала, если вы так переживаете за судьбу Харькова и других "территорий", почему бы вам не прислушаться к многократным советам Успіха и не приехать на восток или юг воевать? Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей.
ЛАД написав:Хотя, судя по этому вашему посту, ответ на 2-й вопрос - да, переговоры не нужны и все остальные вопросы отпадают.
"Не нужны" и "невозможны" -- это две разные формулировки. Я могу ошибаться, но думаю, что любая попытка переговоров либо просто ничего не даст, либо ещё ухудшит положение.
Но тогда жду ваших предложений.
Вы ждёте ответов на вопросы, на которые у меня не может быть ответов, потому что у меня нет и не может быть достаточной информации для таких ответов. Я думаю, что сейчас есть только два выхода -- либо тянуть время ценой жизней и разрушений, надеясь на то, что изменения в результате процессов, не связанных с войной напрямую, позволят найти хоть какой-то выход из ситуации. Надеяться, что это произойдёт быстрее, чем "до последней вербы". Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.
Поділяю. 2ЛАД: Чому Віталій вважає, що пітун напав через власні образи, я думаю ви розумієте. Хоча здається у вас нема психологічного диплому. Людина образлива, дуже. І свої дії в стані глибокої образи він спроектував на дії пітуна в такому стані. Доречі десь звучало дитячо-істеричне типу «если меня бусифицируют, я.. я… я..я это не прощу!! Я… я… застрелю кого-то..» ну і щось там таке. Звичайні пісні морально слабкої людини. Погрози щось обовʼязково зробити, щоб помститись. Такі люди насправді крім суїциду не можуть нічого зробити. Але не виключено що з суїцидом тягнуть і кривдника з собою. Я добре знаю такий тип істеричних образливих людей. Їх багато в житті навколо.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:........ Вы ждёте ответов на вопросы, на которые у меня не может быть ответов, потому что у меня нет и не может быть достаточной информации для таких ответов. Я думаю, что сейчас есть только два выхода -- либо тянуть время ценой жизней и разрушений, надеясь на то, что изменения в результате процессов, не связанных с войной напрямую, позволят найти хоть какой-то выход из ситуации. Надеяться, что это произойдёт быстрее, чем "до последней вербы". Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.
Понятно. Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца". Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить. Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.
Hotab написав:Чому Віталій вважає, що пітун напав через власні образи, я думаю ви розумієте. Хоча здається у вас нема психологічного диплому. Людина образлива, дуже. І свої дії в стані глибокої образи він спроектував на дії пітуна в такому стані. Доречі десь звучало дитячо-істеричне типу «если меня бусифицируют, я.. я… я..я это не прощу!! Я… я… застрелю кого-то..» ну і щось там таке. Звичайні пісні морально слабкої людини. Погрози щось обовʼязково зробити, щоб помститись. Такі люди насправді крім суїциду не можуть нічого зробити. Але не виключено що з суїцидом тягнуть і кривдника з собою. Я добре знаю такий тип істеричних образливих людей. Їх багато в житті навколо.
Н=неадекватность. форум не про Виталия) и твои обиды на Виталия тут никого не интересуют. Зачем эти сопли, хочешь выдавить у форума сочувствие? тут такое не принято. Доказано долярчиком. Возьми платочек, вытри сопельки и старайся вести себя как мужик. Не стучать на форумчан и не жаловаться на Виталия. Хороших выходных!
Wirująświatła Не ображайся. Ти ж любиш давати характеристики іншим, з легкістю даєш оцінки половині форуму їх EQ, називати інших мавпами, роздавати оточуючим ярлики свіжепрочитаних в Вікіпедії девіацій та псих. захворювань а тут тобі не сподобалась оцінка тобі. Причому це не заради образи, а так ти дійсно виглядаєш зі своєю поведінкою на форумі, тобто максимально обʼєктивно. Негарно бути з такими подвійними стандартами. За гарні вихідні - дякую.
Доречі, ти звернув увагу на нашу постійну рубрику #помощь_до_лета?
Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине еще €1,4 млрд ($1,5 млрд) военной помощи. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Шольца, в рамках этого транша Украине будут переданы дополнительные системы ПВО IRIS-T и Skynex, зенитные танки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые беспилотники, радары и артиллерийские боеприпасы.
Он также добавил, что в бюджете Германии уже предусмотрены €4 млрд ($4,4 млрд) на прямую двустороннюю помощь и что страны G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд.
В конце сентября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине $7,9 млрд на оборону и передаче управляемых авиабомб Joint Standoff Weapon (JSOW).
Помимо этого, США предоставят Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней. В рамках повышения потенциала ВСУ Минобороны США обучит еще 18 украинских пилотов управлению истребителями F-16.
(доречі.. знаючи твоє кохання до РФ-джерел інформації, забирай собі джерело. Одне з небагатьох обʼєктивних російських… А не оті пропагандонські «наблюдателі», які СБУ спільно з якимсь там комітетом по інформ.гігієні заборонили ще в 2022 році).
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 16:37, всього редагувалось 2 разів.
M-Audio написав:Второй выход -- капитуляция. При этом, я думаю, что попытка вырулить на частичной капитуляции приведёт в результате всё равно к полной, через скорый приход к власти управляемого из Москвы правительства, с дальнейшим включением Украины в состав либо России напрямую, либо какого-либо другого государственного образования, полностью подконтрольного Москве.
Хоть кто то про реальные электоральные настроения тут догадывается. Залужный уже не проходной. Порошенко недавно об этом не прямо заявил. Арестович это кандидат от Хуйла. ПС Когда соцопрос звонит на телефон, редкий гражданин будет откровенен, учитывая ТЦК, СБУ постукае кожному и т.д. И это удалось Ермаку всего за полгода.
UA написав:Залужный уже не проходной. Порошенко недавно об этом не прямо заявил.
Залужного кто-то заставлял селфиться с экстрасортными ухилянтами в экзиле, называть их будущей украинской элитой и одновременно максмально утилизировать тех кто остался в Украине? Это коварный х-лоагент Ермака Арестович втерся в довереие к немудреному Генералу и подставил такими рекмендациями ?
prodigy написав:удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Таке враження, що Одесу, Миколаїв, Харків руйнують тому, що зрозуміли, що їм це не дістанеться ніколи. Раніше не руйнували, бо плекали надії захопити.
ПС. За останні 2 доби мінус три кацапольота (два Мі-8 та 1 Су-34). І не про все відомо, що там пошкодили на аеродромах.
prodigy написав:удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Таке враження, що Одесу, Миколаїв, Харків руйнують тому, що зрозуміли, що їм це не дістанеться ніколи. Раніше не руйнували, бо плекали надії захопити.
ПС. За останні 2 доби мінус три кацапольота (два Мі-8 та 1 Су-34). І не про все відомо, що там пошкодили на аеродромах.
По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика: просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях. Тобто зараз нема навіть наміру приховати свою сутність, і виставити це начебто випадковими мирними жертвами . Маски скинуті повністю. Я собі ставив питання, який профіт? Я думаю для того, щоб перелякати цивільних і повністю прибрати їх з вулиць людей і їх авто, щоб військові не могли ховатись серед їх маси. Тобто довести місто до стану: якщо на вулиці є людина чи авто - то це точно військовий, його атакуємо.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.