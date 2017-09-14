Додано: Суб 12 жов, 2024 15:25

budivelnik написав: ............

1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу

2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші території

Розумів сволота, що Львів це не Донецьк. ............1 Саме те що величезна частина населення показувала своє АГРЕСИВНЕ відношення до педераційників - і стримувало педераційників від наступу2 Пуйло настільки боялось тих хто скаче на Майдані, що пропонувало полякам наші територіїРозумів сволота, що Львів це не Донецьк.

3 Пуйло отримало по зубам від ЗСУ... а в ЗСУ станом на 24-02-2022 року з імпортного були тільки джавеліни/нлави....

Вся інша техніка , пішла після того як пуйлу вибили передню щелепу.

Але навіть переживаючи про це -памятаю

Всі ми несемо відповідальність за СВОЇ ДІЇ

ЛАД написав: budivelnik написав: Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути .... Але при цьому і далі відстоювати право педерації вас захищати - це ж яким треба бути .... Это ваши похабные домыслы. Это ваши похабные домыслы. Про які домисли йдеться?

це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішень Про які домисли йдеться?це не ви тільки сьогодні разів з пять заявляли що нам треба було після здачі криму провести здачу донецька/луганська, а після 24-02-2022 року - провести перемовини про здачу 4 областей і відмову від суверенного права на прийняття рішень

ЛАД написав: budivelnik написав: І що зупинило це агресію в 2022?

Я щось не зрозумів І що зупинило це агресію в 2022?Я щось не зрозумів Может, просто не хотите? Или не можете?

В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения. Может, просто не хотите? Или не можете?В 2015 войну остановило не наше "желание мира", а то, что мы пошли на уступки и подписали минские соглашения.

Навіщо вам такий складний план?

просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...

Смеяться уже можно?Не буду обсуждать "вибиту передню щелепу", но могли и дальше сражаться без поддержки Запада?Ну вот и несите. За свои неумные лозунги.Перевираете.Я писал о необходимости переговоров и договорённостей до войны.О 4 областях речь не шла не только до войны, но даже в Стамбуле в марте-апреле 2022.Сегодня идёт. Подождите ещё немного, возможно, требования ещё вырастут.Тобто здались в 2015.. то треба було здатись в 2022?А до 2024 здати ще й Харків?[/quote]Вы против Минских договорённостей?Тоже считаете Порошенко предателем?Может, и вы ответите на мои вопросы по перемирию?Спасибо за совет, но я как-нибудь сам решу, куда мне ехать.Я вот всё думаю, куда бы послать вас. Адресов много, так сразу и не выберешь.Но для начала, если вы так переживаете за судьбу Харькова и других "территорий", почему бы вам не прислушаться к многократным советами не приехать на восток или юг воевать?Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей.