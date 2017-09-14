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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 16:53
ЛАД написав:
...
Навіщо вам такий складний план?
просто б взяли шмотки і переїхали б в жемчужину педерації - Сахалін , там на 76000км2 всього 400000 населення, і клімат кращий ніж в Харкові...
Спасибо за совет, но я как-нибудь сам решу, куда мне ехать.
Я вот всё думаю, куда бы послать вас. Адресов много, так сразу и не выберешь.
Но для начала, если вы так переживаете за судьбу Харькова
и других "территорий", почему бы вам не прислушаться к многократным советам Успіха
и не приехать на восток или юг воевать?
Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей
.
а оце вже ЛАД
чисто по Фрейду - захищати Харків мають сини budivelnikа
, а не зяті ЛАДа
. радянська людина вона така - хтось має вирішити її проблему. ps
а Сахалін така собі порада - може там через деякий час доведеться вчити японську.
а тут з українською проблеми
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:01
ЛАД написав:
...
Согласен, что всё это могло сыграть как довесок к причинам войны, но не послужило бы причиной войны. Причины серьёзнее
и не стоит их объяснять личными тараканами в голове Путина.
При всём его "величии" он всё-таки не абсолютный диктатор и если бы дело было только в его личных амбициях, остальные члены росс. руководства
его не поддержали бы.
не шукай то, чого немає. жодної розумної причини нападати на Україну немає. лише хворі амбіції недофюрера та декого з його оточення.
й ви недооцінюєте рівень автократії на Раші. Економістів взагалі не питали, перед тим як напасти - для багатьох це стало несподіванкою. з ким він там проводив нараду під запис відразу після нападу, коли з кожного вичавив згоду на початок нападу - там теж в багатьох був ошелешений вигляд...
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:04
M-Audio написав:
..Путин бы официально, в глазах всех, в т.ч. самих россиян, стал бы "просто диктатором, захватившим и удерживающим власть". ..
Образ собирателя земель и восстановителя исторической справедливости ему явно уж слишком на мозг давит, и именно в этом он видит свою великую миссию.
Але піде в історію "уйлом".
M-Audio написав:
Зачем отказываться, если угрозы поражения с последствиями не просматривается? Какие переговоры, пока на фронте победы, стул не шатается, и цель всё ещё может быть достигнута?
Яка мета може бути досягнута? НАТО по Дніпру чи Сибір - це Китай? Всім давно відомо, що він програв, незалежно від того, що він ще зробить (які військові дії), для рф це буде тільки гірше, тому що сума репарацій лише зросте.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:08
ЛАД написав:
почему бы вам не прислушаться к многократным советам Успіха и не приехать на восток или юг воевать?
Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей.
Обовязково повоюю
Але тільки після того як твої затья спочатку візьмуть в руки зброю і доведуть що вони так тебе люблять що згодились тебе захищати
А то твоя родина тебе в дупі бачила і ти тепер чекаєш коли я тебе почну захищати.
Може спочатку з своїми розберешся
ПС
Йти воювати щоб захистити Лада - не збираюсь
А от коли росіяни звільнять Харків від нього - то за Харків без ладів - з москалями повоювати за честь
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 12 жов, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:12
У Нідерландах спростували інформацію про можливе скорочення військової допомоги Україні та підтвердили, що підтримка продовжуватиметься на повну потужність.
Жоден євро не буде скорочено. Загалом на військову допомогу Україні було виділено 10,4 мільярда євро. На сьогодні витрачено близько 4 мільярдів, і ще понад 6 мільярдів євро залишається в резерві для подальшої підтримки, - запевнив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:15
Wirująświatła написав: fler написав:
Таке враження, що Одесу, Миколаїв, Харків руйнують тому, що зрозуміли, що їм це не дістанеться ніколи. Раніше не руйнували, бо плекали надії захопити.
а Углегорск разрушили (до этого Бахмут) тоже потому что они никогда не достанутся оркам?
Рука-обличчя. Вам вже неодноразово вказували військові, що тема цієї гілки не для вас. Як можна не уявляти різницю між "Углегорск" та "Одеса, Миколаїв, Харків"?
Я б вам порадила стартанути гілку з психологічних питань. На ваші пости там був би шалений попит від нужденних типу Успіха, Флаймана та інших "геніїв думки".
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:21
fler написав:
Рука-обличчя. Вам вже неодноразово вказували військові, що тема цієї гілки не для вас. Як можна не уявляти різницю між "Углегорск" та "Одеса, Миколаїв, Харків"?
Я б вам порадила стартанути гілку з психологічних питань. На ваші пости там був би шалений попит від нужденних типу Успіха, Флаймана та інших "геніїв думки".
вы в своих научных кругах тоже так реагируете на простые вопросы, отсылая всех за консультацией к военным и на другие ветки? когда по сути ответить нечего, переходим на личности, другого я от вас не ожидал. Вашу гениальность оспаривать не буду, принимайте успокоительные, вы недалеко от нервного срыва.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:28
ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав:
Представьте себе, что вы приехали в ту же Германию и немецкого языка не знаете. Но знаете английский. И, допустим, продавец его тоже знает. Вы представляете себе ситуацию, что он вам будет отвечать только по-немецки и вы уйдёте без покупки, т.к. его не понимаете?
Уявіть собі, що 11 рік іде війна Англії і Німеччини, бомблять міста і т.д. І стали побалакати на мові агресора і реакцію хазяїна магазину, якщо він німець. Толерантне ставлення можливе було ще до того як.
Ви напевно знаєте як під час 2 СВ в срср вчинили з етнічними німцями, багато з яких і так обрусіли повністю?
В Германии не было англоговорящих немцев.
А если бы Германия напала, например, на Швейцарию. Что делал бы хозяин магазина по отношению к соотечественнику-немцу?
Вот мне нравится, когда ярые противники совка приводят в пример СССР.
Уж лучше вспомнили бы японцев в США.
Ну так мы же говорим о том, что мир изменился. И США покаялись перед своими японцами.
И почему-то наиболее страдающий от войны юго-восток не испытывает ненависти к русскому языку
, а говорит об этом относительно мало пострадавший запад. Так, может, это не связано с войной? Или опять расскажете, что юго-восток ждёт Путина?
Надеюсь, что Вы умнее и не станете повторять такую глупость.
тому що був уже "народ Донбаса", якого "не чують", тому вибирав як не ВФЯ, то подібного, але ЛАДи все волають "нас за чьто, мьі жє сваі"
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:30
Wirująświatła написав: fler написав:
Рука-обличчя. Вам вже неодноразово вказували військові, що тема цієї гілки не для вас. Як можна не уявляти різницю між "Углегорск" та "Одеса, Миколаїв, Харків"?
Я б вам порадила стартанути гілку з психологічних питань. На ваші пости там був би шалений попит від нужденних типу Успіха, Флаймана та інших "геніїв думки".
вы в своих научных кругах тоже так реагируете на простые вопросы, отсылая всех за консультацией к военным и на другие ветки? когда по сути ответить нечего, переходим на личности, другого я от вас не ожидал. Вашу гениальность оспаривать не буду, принимайте успокоительные. вы недалеко от нервного срыва. .
Віталя, ти сьогодні якийсь збуджений.
Коли комусь радять заспокійливе, то найчастіше це воно треба цьому пораднику.
Все у тебе добре?
Дивись, ти давно педалював тему, що «от Харькова, Чернигова , Киева, Сум, Нико и Херсона отошли потому что они им не нужны». Було?
Так якщо вони на твою думку їм не треба, то в чому теза Флер «знищують по принципу так не дістанься ж ти нікому» хибна?
І до чого тут твоє порівняння з захопленими і знищеними при цьому містами Дамбасу?
Тобі насправді давно настав час відмовитись від помилкової ідеї «ушли потому что им не надо» на користь «пішли бо не могли не піти». І ти перестанеш потрапляти в оці пастки власних помилок.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:34
Hotab написав:
По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика:
просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях.
Тобто зараз нема навіть наміру приховати свою сутність, і виставити це начебто випадковими мирними жертвами . Маски скинуті повністю.
Я собі ставив питання, який профіт?
может тренировочный лагерь. такая себе рил учебка.
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