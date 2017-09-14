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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:36
tester7336
Така думка також існує.
Але ж можна тренуватись і просто грубо кажучи в Олешківських пісках. Або потрапляти в урну на пустій зупинці в місті. Але ж цілять в мирних людей.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 12 жов, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:36
fox767676 написав: fox767676 написав:
я останній раз на мерлін менсоні 2012
сидів на стільці хлопав як нібито-то то був якийсь булат окуджава )))
manowar - я думав стільки не живуть
Ляпіс-98 перед ковідом, вогонь
Міхалок кращий
і стосовно мови
зверніть увагу на обсяг статей у вікіпедії які стосуються цікавих підліткам речей - сучасній музиці, міським легендам, т.і
російською майже не поступаеться англомовним
а українською тексти значно коротше
ось над чим потрібно працювати прихильникам поширення української мови
хоча б тупо брати та перекладати непропагандистські статті
замість того щоб створювати якісний україномовний контент будуть забороняти все підряд російською, але прокачка нафти/газу з боліт іде аж гуде
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:39
M-Audio написав: ЛАД написав:
Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны
?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?
Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
стосовно домовленностей, 3 місяця тому вийшов унікальний фільм (може хтось не бачив-подивитесь)на 18хв
. Александр Лебедь 31/08/1996 (Хасавьюрт)подписуючи з Масхадовим(ио президента Ичкерии после загибели Джахора Дудаева) каже, "мы договорились , что выведем отсюда наши войска(из Чечни), мы отложили решение наших вопросов до 31 декабря 2001года"(Друга Чеченська почалась (ще при Ельцине) 7 серпня 1999р (тобто навіть не минуло 3 роки)
і на той час рф мала нуль санкцій, так що навіть не сподівайтесь що через 2 роки після "миру" беде така сама війна , тільки гірше (бо у нас знов не буде ні зброї ні армії)
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:39
fler написав: prodigy написав:
удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Таке враження, що Одесу, Миколаїв, Харків руйнують тому, що зрозуміли, що їм це не дістанеться ніколи. Раніше не руйнували, бо плекали надії захопити.
ПС. За останні 2 доби мінус три кацапольота (два Мі-8 та 1 Су-34). І не про все відомо, що там пошкодили на аеродромах.
Невірно.
Харків руйнували з самого початку. І весь час.
Просто зараз це роблять КАБами, які потужніші і точніші за С-300. Та ще й, мабуть, і дешевші.
Тому руйнування сильніші.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:41
Hotab написав:
..........
По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика:
просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях.
...........
У нас чомусь такого нема. Дрони відносна рідкість.
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:42
смотри какая биполярочка. тут ты обвиняешь путина в бессмысленных жертвах
Hotab написав:
По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика:
просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях.
Тобто зараз нема навіть наміру приховати свою сутність, і виставити це начебто випадковими мирними жертвами . Маски скинуті повністю.
Я собі ставив питання, який профіт?
Я думаю для того, щоб перелякати цивільних і повністю прибрати їх з вулиць людей і їх авто, щоб військові не могли ховатись серед їх маси. Тобто довести місто до стану: якщо на вулиці є людина чи авто - то це точно військовий, його атакуємо.
а тут пишешь что на его месте сам бы такое делал
Hotab написав:
Гора проблем, которая с 14 по 22 год гемороила Вову. И вся эта гора проблем выглядела даже в глазах перестчного кацапа как «это все нам Украина сделала!».
И тут возможность разом все проблемы решить!! Да я сам бы так сделал!
2 человека за одной учёткой? Один понимает какие проблемы решает путин обычными разрушениями и жертвами, другой не понимает.
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