fler написав:Рука-обличчя. Вам вже неодноразово вказували військові, що тема цієї гілки не для вас. Як можна не уявляти різницю між "Углегорск" та "Одеса, Миколаїв, Харків"? Я б вам порадила стартанути гілку з психологічних питань. На ваші пости там був би шалений попит від нужденних типу Успіха, Флаймана та інших "геніїв думки".
вы в своих научных кругах тоже так реагируете на простые вопросы, отсылая всех за консультацией к военным и на другие ветки? когда по сути ответить нечего, переходим на личности, другого я от вас не ожидал. Вашу гениальность оспаривать не буду, принимайте успокоительные. вы недалеко от нервного срыва. .
Віталя, ти сьогодні якийсь збуджений. Коли комусь радять заспокійливе, то найчастіше це воно треба цьому пораднику. Все у тебе добре? Дивись, ти давно педалював тему, що «от Харькова, Чернигова , Киева, Сум, Нико и Херсона отошли потому что они им не нужны». Було? Так якщо вони на твою думку їм не треба, то в чому теза Флер «знищують по принципу так не дістанься ж ти нікому» хибна? І до чого тут твоє порівняння з захопленими і знищеними при цьому містами Дамбасу? Тобі насправді давно настав час відмовитись від помилкової ідеї «ушли потому что им не надо» на користь «пішли бо не могли не піти». І ти перестанеш потрапляти в оці пастки власних помилок.
Hotab написав:По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика: просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях. Тобто зараз нема навіть наміру приховати свою сутність, і виставити це начебто випадковими мирними жертвами . Маски скинуті повністю. Я собі ставив питання, який профіт?
может тренировочный лагерь. такая себе рил учебка.
ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны? Или и сегодня "никаких переговоров!"?
Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".
стосовно домовленностей, 3 місяця тому вийшов унікальний фільм (може хтось не бачив-подивитесь) на 18хв. Александр Лебедь 31/08/1996 (Хасавьюрт)подписуючи з Масхадовим(ио президента Ичкерии после загибели Джахора Дудаева) каже, "мы договорились , что выведем отсюда наши войска(из Чечни), мы отложили решение наших вопросов до 31 декабря 2001года"(Друга Чеченська почалась (ще при Ельцине) 7 серпня 1999р (тобто навіть не минуло 3 роки) і на той час рф мала нуль санкцій, так що навіть не сподівайтесь що через 2 роки після "миру" беде така сама війна , тільки гірше (бо у нас знов не буде ні зброї ні армії)
prodigy написав:удар балістикою по "інфраструктурі", 2 дні поспіль влучання шахідів у багатоповерхівки (на щастя без жертв, вікна вибиті, декілька квартир згоріло)-це найбільші втрати за війну. 2022 рік взагалі минув відносно спокійно, прилітало по Одесі за 15км від нас.
Таке враження, що Одесу, Миколаїв, Харків руйнують тому, що зрозуміли, що їм це не дістанеться ніколи. Раніше не руйнували, бо плекали надії захопити.
ПС. За останні 2 доби мінус три кацапольота (два Мі-8 та 1 Су-34). І не про все відомо, що там пошкодили на аеродромах.
Невірно. Харків руйнували з самого початку. І весь час. Просто зараз це роблять КАБами, які потужніші і точніші за С-300. Та ще й, мабуть, і дешевші. Тому руйнування сильніші.
Hotab написав:.......... По Херсону зараз (вже місяць десь) дивна тактика: просто рої дронів (частіше скидами, аніж камікадзе) кружляють над містом (крім північної його частини, куди вони не дуже дістають) і кидають гранати просто на цивільних. Авто, людей. Там нема навіть натяку на військових, бо цілять саме на вулиці просто в жінку 70 років, чи маршрутку на зупинці. Будь-які легкові авто біля житлових будинків чи на в русі на вулицях. ...........
У нас чомусь такого нема. Дрони відносна рідкість.
Wirująświatła Один спеціаліст з кількома дипломами називає це дислексія.
Давай я тобі розʼясню. У мене сьогодні гарний настрій і натхнення тобі розкривати очі. Хоча ти щосили їх опускаєш до землі і щось бубониш незрозуміле під ніс.
В ситуації, до якої пітун довів свою країну вторгненням у 2014 році в Крим і наступні 8 років, створивши купу проблем своїй країні, ідея швидкої переможної 2-тижневої війни в яку він вірив , виглядала найбільш гарним вирішенням всіх створених за 8 років проблем. Повторю ще раз: якби я був в його стані в лютому 22 року і мав отей (часто помилковий) масив інформації про власні ЗС, про ЗСУ, про настрої в Україні, я б саме так само вирішував цю проблему. Швидко, одним махом і повністю. Інша справа, що я б не пішов на створення отих всіх проблем ще в 2014 році і не доводив би себе і країну до такої ситуації, яка у нього була в 2022-му.
Ну а подальші дії пітуна у непередбачувано розтягнутій війні - це вже інше питання, яке взагалі то мало хто розуміє і підтримує. Як тобі не вдалося розібратись, що б я робив на його місці, а що не робив - не зрозуміло. Думаю ти сьогодні через поганий настрій , і нестійкий емоційний стан важко взагалі розбираєшся в питаннях, які читаєш.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:почему бы вам не прислушаться к многократным советам Успіха и не приехать на восток или юг воевать? Если вы уже по состоянию здоровья не можете, пошлите сыновей.
Обовязково повоюю Але тільки після того як твої затья спочатку візьмуть в руки зброю і доведуть що вони так тебе люблять що згодились тебе захищати А то твоя родина тебе в дупі бачила і ти тепер чекаєш коли я тебе почну захищати. Може спочатку з своїми розберешся
ПС Йти воювати щоб захистити Лада - не збираюсь А от коли росіяни звільнять Харків від нього - то за Харків без ладів - з москалями повоювати за честь
Логика примитивная. Не надо защищать ЛАДа или кого-то ещё конкретно. Защищайте Украину. И не надо разговоров: "Пусть сначала ...". А за моих зятьёв не волнуйтесь, они работают вбелую, не прячутся по схронам. Призовут, пойдут. Но я, в отличие от вас, не призываю воевать "до последнего украинца" и не кричу "никаких переговоров! Только парад на Красной площади!" И не желаю вам, чтобы на Львов, вообще, и вам на голову, в частности, прилетали КАБы.
Ну и на что способен прапорщик, кроме "в дупі бачити". Много вы там увидели?