Додано: Суб 12 жов, 2024 17:51

Wirująświatła

Один спеціаліст з кількома дипломами називає це дислексія.



Давай я тобі розʼясню. У мене сьогодні гарний настрій і натхнення тобі розкривати очі. Хоча ти щосили їх опускаєш до землі і щось бубониш незрозуміле під ніс.



В ситуації, до якої пітун довів свою країну вторгненням у 2014 році в Крим і наступні 8 років, створивши купу проблем своїй країні, ідея швидкої переможної 2-тижневої війни в яку він вірив , виглядала найбільш гарним вирішенням всіх створених за 8 років проблем.

Повторю ще раз: якби я був в його стані в лютому 22 року і мав отей (часто помилковий) масив інформації про власні ЗС, про ЗСУ, про настрої в Україні, я б саме так само вирішував цю проблему. Швидко, одним махом і повністю.

Інша справа, що я б не пішов на створення отих всіх проблем ще в 2014 році і не доводив би себе і країну до такої ситуації, яка у нього була в 2022-му.



Ну а подальші дії пітуна у непередбачувано розтягнутій війні - це вже інше питання, яке взагалі то мало хто розуміє і підтримує.

Як тобі не вдалося розібратись, що б я робив на його місці, а що не робив - не зрозуміло. Думаю ти сьогодні через поганий настрій , і нестійкий емоційний стан важко взагалі розбираєшся в питаннях, які читаєш.