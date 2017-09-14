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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1037210373103741037510376>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вам и вашим родственникам никто не запрещает идти защищать Украину. Как и остальному большинству здесь.

Лучшая мотивация - либо деньги либо личный пример. Те, кому принадлежат все активы страны жлобятся платить? ну так где личный пример - министров, руководства, прокуроров и прочей нечисти?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 17:58

  flyman написав:..........
тому що був уже "народ Донбаса", якого "не чують", тому вибирав як не ВФЯ, то подібного, але ЛАДи все волають "нас за чьто, мьі жє сваі"

Это, скорее, вы о себе: ""все волають "нас за чьто, мьі жє" хотим в Польшу и филиппинку. Більще нам нічого не треба!"
А кто у нас был "подібний до ВФЯ"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 17:59

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Лад, вам и вашим родственникам никто не запрещает идти защищать Украину.
так он и защищает тем что бесов гонит на форуме.

да я передумал к Ладу обращаться. Он в принципе, меньше всех отправляет тут чужих детей на смерть.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:05

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Лад, вам и вашим родственникам никто не запрещает идти защищать Украину.
так он и защищает тем что бесов гонит на форуме. Когда придумывали интернет не учли что 70ти летние дедушки тоже туда полезут.


«Полізуть»??
Тобто на твою думку інтернет лише для тих, хто там живе роками, носить на форуми мастурбуючих мавп, замість того щоб працювати, а інші «лізуть» і заважають носити мавпочок по інету?
Ти себе наділив якимись приорітетними правами на інтернет-простір? Ти сьогодні дуже «забавний».
:D
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:06

Wirująświatła
Обиженный 45-летний мальчик, охолоньте уже.
Можете накатить граммов 50 (вам больше не надо), некоторым помогает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:07

  Бетон написав:облавы по городам. по спортзалам, базам. и везде люди в пикселе в балаклавах. при этом крутят людей с открытыми лицами.
почему они боятся показывать ....
Що кому не зрозуміло?
2022 рік - повний переляк зверху, повні мобілізація знизу - ми відбиваємось , Захід розуміє що треба допомогти, народжується черчіль сучасності
2023 - міцніє черчіль сучасності, якому дошкуляє зростання політичної ваги ЗСУ, придумується схема по якій треба зняти незалежних Генералів і поставити тих хто на думку влади більш ручний, паралельно вганяється кілок між ЗСУ і ТИЛОМ з допомогою створення ТЦК
2024 - рішення 2023 року приводять до реальної перспективи програшу і перетворення Черчіля сучасності в людину з вилами в дупі, трошки обмежуються дії ТЦК, створюються Рекрутингові Агенства ( які за 3 місяці після створення виходять на 200 рекрутів в день , при плані 1000 в день , але будь-який комбат скаже що йому краще 200 добровольців ніж 1000 бусифікованих)...
друга половина 2024 - усвідомлення того що з часом рекрутингові агенства просто обнулять потребу в ТЦК ( а це головна страшилка) - відміняють (призупиняють) економічне бронювання щоб почати по новій маски-шоу з ТЦК...

Як аргумент - ну задіяли по 50+/-Тцкашників і поліцейських в 10 містах
Ну заарештували 100 осіб , з яких 30 - вийдуть відразу бо мають папірці, ща 30 відкупляться, а тих 40 кого заберуть будуть ігноруватись командирами бойових частин.

Отже висновок
Займаються тим чим вміють - згодовують населенню шоу, правда в обмежених варіантах.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:09

  prodigy написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Повторю главный вопрос - договариваться сегодня лучше, чем до войны?
Или и сегодня "никаких переговоров!"?

Этот вопрос не релевантен. Ни до войны, ни сейчас ни о чём не собирается договариваться именно противник. И до войны, и сейчас, требования с его стороны составляются именно таким образом, чтобы исключить возможность переговоров по существу. Смысл этих требований только в том, чтобы изображать "адекватный вид", и кормить собственное население (ну и вас тоже) байками про "мы хотим мира, но они же сами сопротивляются".


стосовно домовленностей, 3 місяця тому вийшов унікальний фільм (може хтось не бачив-подивитесь)
на 18хв. Александр Лебедь 31/08/1996 (Хасавьюрт)подписуючи з Масхадовим(ио президента Ичкерии после загибели Джахора Дудаева) каже, "мы договорились , что выведем отсюда наши войска(из Чечни), мы отложили решение наших вопросов до 31 декабря 2001года"(Друга Чеченська почалась (ще при Ельцине) 7 серпня 1999р (тобто навіть не минуло 3 роки)
і на той час рф мала нуль санкцій, так що навіть не сподівайтесь що через 2 роки після "миру" беде така сама війна , тільки гірше (бо у нас знов не буде ні зброї ні армії)
........

Ваши предложения, что надо делать?
Вы верите в победу при такой дозированной помощи партнёров и такой успешной мобилизации (= нежеланию народа воевать)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Защищайте Украину.
Я захищаю.
Всіма доступними і недоступними способами
Так на хвильку - трошки розшивки що таке волонтери в цифрах
1 Людина(не волонтер) яка працює в тилу - напряму фронту допомагає тільки податками.
Тобто
Зробила людина на 20000 товарів/послуг - на руки отримала 14000, а 6000 перечислила Державі
2 Волонтер , крім того що працює як та сама пересічна людина - ще й донатить.
Так от
Кожних 6000грн/місяць донатів це те саме що ще +1 людина працює на ЗСУ
3 Я з своєю гоп компанією 2 старших жінки+ з 4 довоєнних інвалідів+ 3 КОМІСОВАНІ ветерани ЦІЄЇ війни+2 студенти+1 багатодітний батько +передпенсіонер + військовопридатний - крім того що платимо податки як 14 повноцінних- ще й донатимо за 5
От і виходить
14напівпокерів працює як 20 нормальних
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:23

  Wirująświatła написав:о том что такое будет местные психологи предупреждали давно

Зображення

Це точно, ми вже спостерігаємо на рф ці процеси, особливо з 2022 р. - там просто масово дах їде. Яскравий приклад - квадробери, тренд, який стрімко поширюється й розвивається на рф. Навіть фото Піськова є в ведмежому костюмі. Але "батьком" цього тренда вважають пуйла - з його неперевершеним польотом в якості ватажка зграї журавлів.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:26

  fler написав:
  Wirująświatła написав:о том что такое будет местные психологи предупреждали давно

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Це точно, ми вже спостерігаємо на рф ці процеси, особливо з 2022 р. - там просто масово дах їде. Яскравий приклад - квадробери, тренд, який стрімко поширюється й розвивається на рф. Навіть фото Піськова є в ведмежому костюмі. Але "батьком" цього тренда вважають пуйла - з його неперевершеним польотом в якості ватажка зграї журавлів.

до чого тут квадробери?
Це з тої ж серії, що і "тот хто носіт Адідаz завтра родіну прадаст" (с)(тм)

А ходити на концерт нездавшогося без бою, це що? А голосування за артиста великих та малих театрів?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 жов, 2024 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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