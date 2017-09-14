Додано: Суб 12 жов, 2024 18:54

ЛАД написав: Ваши предложения, что надо делать?

Вы верите в победу при такой дозированной помощи партнёров и такой успешной мобилизации (= нежеланию народа воевать)? Ваши предложения, что надо делать?и такой успешной мобилизации (= нежеланию народа воевать)?

Уже 13 марта, через 10 дней после Брестского мира, была оккупирована Одесса, 8 — 10 апреля Харьков, Белгород и Херсон, 25 апреля — 1 мая Севастополь и Симферополь. 8 мая германские войска без боя вступили в Ростов-на-Дону, едва занятый накануне дроздовцами после того, как белые вытеснили оттуда «красных» в лице свергнутого буферного государства, Донской советской республики. 29—30 апреля были выведены корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, но Германия потребовала вернуть корабли, шантажируя возобновлением военных действий. Не имея возможности возобновлять войну, Советское правительство отдало приказ о затоплении кораблей, исполненный 18—19 июня 1918 года

1) вірю в перемогу, інакше мене би тут не булоіснує стійка надія, що наша війна може завершитись по типу Першої Світової, нагадаюнімці пыдписали Брестський договір з советами у Березні 1918, а далі почали робити свої справиале потім в листопаді 1918 революція в Германії , імператор зрікся і до влади прийшли соціалісти які заключили перемір"я з Антантою, в червні був підписан Версальский договір (28/06/19). Чому Германія здулась швидко після Брестського миру, тому що США вступили в війну- свіжі війська прибули в Европу, а німців кішка надірвалась (економіка не витримала)тож я теж сподіваюсь, шо у путіна до літа 2025 мають закінчитись гроші (фонд благосостояния фсе), 3трл дефіцит бюджету, народ набрав кредітов на 37трлн рублей, бізнес +12трл за цей рік (ставки по кредитам виросли до 20%+, дешеву іпотеку під 12-13% прикрили, але населення і бізнес гребе гроші, по знає що очікується "грандіозний шухер", тобто ДЕФОЛТ і девальвація рубляще існує маленька надія на те, що крівна помста кадирова запалить Кавказмене дуже бентежіть, я не дуже інформований в цій темі, але спочатку Мар"яна, потім Бутусов, також Станіслав Бунятов стали піднімати броблеми з керівництвом корпусами , ОСУВ і те, що нові бригади-це помилка (треба було доукомплектовувати старі бригади, які зточились в боях до рівня 20 солдатів на батальон(не на роту)послухайте, що комантує Майкл Наки(він теж сам не вкурсі, тільки обсуждає те, шо пишуть в українському телеграміз 25ї до 32ї хвилини