RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10373103741037510376>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:26

Все просто!©

  Бетон написав:Что случилось? Облавы по городам? Мясо нужно срочно?

Все просто!©
Сини Будівельника, чоловік Флер, Песікіт, Василь-Рівне та інші псевдо-патріоти диванно-штурмової бригади чужими руками - за ЖОДНИХ обставин НЕ хочуть і не підуть добровільно на фронт!
А Успіхи, чим раз, тим більше САМІ демобілізуються!👍😉🤣🤣🤣

Тож - все буде добре!©
Але не у всіх! :wink: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7022
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:29

  flyman написав:до чого тут квадробери?
их рассматривают как протест против режима. Который кстати собираются запретить. путинская оппозиция выглядит так.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 жов, 2024 18:40, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25365
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  ЛАД написав:Защищайте Украину.
Я захищаю.
Всіма доступними і недоступними способами
Так на хвильку - трошки розшивки що таке волонтери в цифрах
1 Людина(не волонтер) яка працює в тилу - напряму фронту допомагає тільки податками.
Тобто
Зробила людина на 20000 товарів/послуг - на руки отримала 14000, а 6000 перечислила Державі
2 Волонтер , крім того що працює як та сама пересічна людина - ще й донатить.

Думаю, тут варто підкоригувати термінологію. Все ж волонтер - це той, хто організовує збори, закупки, поставки для військових на регулярній основі, принаймні як мені здається. Бо так якось виходить, що майже всі підряд - волонтери. В мене, мабуть, серед кола спілкування і немає тих, хто б не донатив хоча б періодично, а переважна більшість - регулярно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35402
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8049 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:39

Одобряю рух квадроберів!!

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:до чого тут квадробери?
их рассматривают как протест против режима. Который кстати собираются запретить. Вот ты например муха-кот или муха-пёс?

Якщо добряче натренувати цей рух, то можна прямо з ШРТ вистрибнути на платформу через вікно, коли в вагон зайшли ТЦК.
В принципі і з КАМАЗа по дорозі на полігон можна сєгануть.
Hotab
 
Повідомлень: 13362
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:44

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  ЛАД написав:Защищайте Украину.
Я захищаю.
Всіма доступними і недоступними способами
Так на хвильку - трошки розшивки що таке волонтери в цифрах
1 Людина(не волонтер) яка працює в тилу - напряму фронту допомагає тільки податками.
Тобто
Зробила людина на 20000 товарів/послуг - на руки отримала 14000, а 6000 перечислила Державі
2 Волонтер , крім того що працює як та сама пересічна людина - ще й донатить.
Думаю, тут варто підкоригувати термінологію. Все ж волонтер - це той, хто організовує збори., закупки, поставки для військових на регулярній основі, принаймні як мені здається. Бо так якось виходить, що майже всі підряд - волонтери. В мене, мабуть, серед кола спілкування і немає тих, хто б не донатив хоча б періодично, а переважна більшість - регулярно
1 Я ж не пишу трактат на тему
Визначення терміну волонтер....
2 Знаю море людей, які не маючи змоги донатити коштами - витрачають свій час на виготовлення енергетичних батончиків, чи окопних свічок, чи плетіння маскувальних сіток, чи розвантажування/перебирання гуманітарних вантажів з фур, чи безкоштовно виконуючи функції водія при перегоні авто в ЗСУ, або волонтерських бусиків ( одна така поїздка це мінімум 24 години за кермом)....
Це також волонтери, роботу яких можна при бажанні перевести у грошовий еквівалент
1 год роботи= мінімум від 100 гривень донатів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 жов, 2024 18:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28077
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Wirująświatła написав:о том что такое будет местные психологи предупреждали давно

Зображення

Це точно, ми вже спостерігаємо на рф ці процеси, особливо з 2022 р. - там просто масово дах їде. Яскравий приклад - квадробери, тренд, який стрімко поширюється й розвивається на рф. Навіть фото Піськова є в ведмежому костюмі. Але "батьком" цього тренда вважають пуйла - з його неперевершеним польотом в якості ватажка зграї журавлів.
Ну, по-перше, цей типу тренд і у нас є. А по-друге - не розумію, чого тому надавати такого значення, у кожного покоління молоді є якісь приколи чи субкультури, які як з'являються так і згасають, з соціальними мережами їх розповсюдження прискорилося і не обмежується не тільки окремими країнами а й континентами. Не здивуюся якщо й ці приколи з чотирилапістю пішли через тікток з Японії чи Китаю.
А xyйло був шизофреніком задовго до тренду квадробєрів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35402
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8049 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ваши предложения, что надо делать?
Вы верите в победу при такой дозированной помощи партнёров и такой успешной мобилизации (= нежеланию народа воевать)?


1) вірю в перемогу, інакше мене би тут не було

існує стійка надія, що наша війна може завершитись по типу Першої Світової, нагадаю
німці пыдписали Брестський договір з советами у Березні 1918, а далі почали робити свої справи

Уже 13 марта, через 10 дней после Брестского мира, была оккупирована Одесса, 8 — 10 апреля Харьков, Белгород и Херсон, 25 апреля — 1 мая Севастополь и Симферополь. 8 мая германские войска без боя вступили в Ростов-на-Дону, едва занятый накануне дроздовцами после того, как белые вытеснили оттуда «красных» в лице свергнутого буферного государства, Донской советской республики. 29—30 апреля были выведены корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, но Германия потребовала вернуть корабли, шантажируя возобновлением военных действий. Не имея возможности возобновлять войну, Советское правительство отдало приказ о затоплении кораблей, исполненный 18—19 июня 1918 года

але потім в листопаді 1918 революція в Германії , імператор зрікся і до влади прийшли соціалісти які заключили перемір"я з Антантою, в червні був підписан Версальский договір (28/06/19). Чому Германія здулась швидко після Брестського миру, тому що США вступили в війну- свіжі війська прибули в Европу, а німців кішка надірвалась (економіка не витримала)

тож я теж сподіваюсь, шо у путіна до літа 2025 мають закінчитись гроші (фонд благосостояния фсе), 3трл дефіцит бюджету, народ набрав кредітов на 37трлн рублей, бізнес +12трл за цей рік (ставки по кредитам виросли до 20%+, дешеву іпотеку під 12-13% прикрили, але населення і бізнес гребе гроші, по знає що очікується "грандіозний шухер", тобто ДЕФОЛТ і девальвація рубля
ще існує маленька надія на те, що крівна помста кадирова запалить Кавказ

мене дуже бентежіть проблеми керування військами в ЗСУ, я не дуже інформований в цій темі, але спочатку Мар"яна, потім Бутусов, також Станіслав Бунятов стали піднімати броблеми з керівництвом корпусами , ОСУВ і те, що нові бригади-це помилка (треба було доукомплектовувати старі бригади, які зточились в боях до рівня 20 солдатів на батальон(не на роту)
послухайте, що комантує Майкл Наки(він теж сам не вкурсі, тільки обсуждає те, шо пишуть в українському телеграмі

з 25ї до 32ї хвилини
prodigy
 
Повідомлень: 11054
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 18:58

Жорсткий, цинічний, лицемірний світ©

  Игорь Алексеевич написав:Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был)))
Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧ
Так отож!
Тут будуть обговорювати про все на світі!
Але не будуть обговорювати/думати, як підмінити/замінити Успіхів на фронті у найближчих 2-3мцсяці!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7022
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:06

  Успіх написав:Так і хочеться цю куєту показати тут одному контуженому колишньому піхотинцю(+він колишній АТОвець), але ж він приїде у відпустку, знайде тебе і засуне тобі твої "відкупні гроші" тобі в сраку! :mrgreen:
Скаже - "якого куя я воюю 10років(!!!), а ти падла вирішило відкупити своїх синів і себе якимись грошима?!"

Звідки стільки ненависті до волонтерів, тих хто тобі дав реально потримати того дрона. І без допомоги яких ти копаєш і будеш копати далі.
Пляяя, звідки ж взялась ця вся ненависть до тих хто тебе забезпечує і годує?

Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння причин і наслідків тієї чи іншої твоєї дії?
_Mykola_
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:08

_Mykola_

Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння


Освіта((
Як база всьому.
Нема бази - нема на чому осідати отому всьому масиву інформації, який проходить повз, який мав би сформувати життєвий досвід і життєву мудрість.
Hotab
 
Повідомлень: 13362
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 10373103741037510376>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, M-Audio, Wirująświatła і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 828609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (518)
12.10.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.