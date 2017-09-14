Я захищаю. Всіма доступними і недоступними способами Так на хвильку - трошки розшивки що таке волонтери в цифрах 1 Людина(не волонтер) яка працює в тилу - напряму фронту допомагає тільки податками. Тобто Зробила людина на 20000 товарів/послуг - на руки отримала 14000, а 6000 перечислила Державі 2 Волонтер , крім того що працює як та сама пересічна людина - ще й донатить.
Думаю, тут варто підкоригувати термінологію. Все ж волонтер - це той, хто організовує збори, закупки, поставки для військових на регулярній основі, принаймні як мені здається. Бо так якось виходить, що майже всі підряд - волонтери. В мене, мабуть, серед кола спілкування і немає тих, хто б не донатив хоча б періодично, а переважна більшість - регулярно
Я захищаю. Всіма доступними і недоступними способами Так на хвильку - трошки розшивки що таке волонтери в цифрах 1 Людина(не волонтер) яка працює в тилу - напряму фронту допомагає тільки податками. Тобто Зробила людина на 20000 товарів/послуг - на руки отримала 14000, а 6000 перечислила Державі 2 Волонтер , крім того що працює як та сама пересічна людина - ще й донатить.
Думаю, тут варто підкоригувати термінологію. Все ж волонтер - це той, хто організовує збори., закупки, поставки для військових на регулярній основі, принаймні як мені здається. Бо так якось виходить, що майже всі підряд - волонтери. В мене, мабуть, серед кола спілкування і немає тих, хто б не донатив хоча б періодично, а переважна більшість - регулярно
1 Я ж не пишу трактат на тему Визначення терміну волонтер.... 2 Знаю море людей, які не маючи змоги донатити коштами - витрачають свій час на виготовлення енергетичних батончиків, чи окопних свічок, чи плетіння маскувальних сіток, чи розвантажування/перебирання гуманітарних вантажів з фур, чи безкоштовно виконуючи функції водія при перегоні авто в ЗСУ, або волонтерських бусиків ( одна така поїздка це мінімум 24 години за кермом).... Це також волонтери, роботу яких можна при бажанні перевести у грошовий еквівалент 1 год роботи= мінімум від 100 гривень донатів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 жов, 2024 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:о том что такое будет местные психологи предупреждали давно
Це точно, ми вже спостерігаємо на рф ці процеси, особливо з 2022 р. - там просто масово дах їде. Яскравий приклад - квадробери, тренд, який стрімко поширюється й розвивається на рф. Навіть фото Піськова є в ведмежому костюмі. Але "батьком" цього тренда вважають пуйла - з його неперевершеним польотом в якості ватажка зграї журавлів.
Ну, по-перше, цей типу тренд і у нас є. А по-друге - не розумію, чого тому надавати такого значення, у кожного покоління молоді є якісь приколи чи субкультури, які як з'являються так і згасають, з соціальними мережами їх розповсюдження прискорилося і не обмежується не тільки окремими країнами а й континентами. Не здивуюся якщо й ці приколи з чотирилапістю пішли через тікток з Японії чи Китаю. А xyйло був шизофреніком задовго до тренду квадробєрів
ЛАД написав:Ваши предложения, что надо делать? Вы верите в победу при такой дозированной помощи партнёров и такой успешной мобилизации (= нежеланию народа воевать)?
1) вірю в перемогу, інакше мене би тут не було
існує стійка надія, що наша війна може завершитись по типу Першої Світової, нагадаю німці пыдписали Брестський договір з советами у Березні 1918, а далі почали робити свої справи
Уже 13 марта, через 10 дней после Брестского мира, была оккупирована Одесса, 8 — 10 апреля Харьков, Белгород и Херсон, 25 апреля — 1 мая Севастополь и Симферополь. 8 мая германские войска без боя вступили в Ростов-на-Дону, едва занятый накануне дроздовцами после того, как белые вытеснили оттуда «красных» в лице свергнутого буферного государства, Донской советской республики. 29—30 апреля были выведены корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, но Германия потребовала вернуть корабли, шантажируя возобновлением военных действий. Не имея возможности возобновлять войну, Советское правительство отдало приказ о затоплении кораблей, исполненный 18—19 июня 1918 года
але потім в листопаді 1918 революція в Германії , імператор зрікся і до влади прийшли соціалісти які заключили перемір"я з Антантою, в червні був підписан Версальский договір (28/06/19). Чому Германія здулась швидко після Брестського миру, тому що США вступили в війну- свіжі війська прибули в Европу, а німців кішка надірвалась (економіка не витримала)
тож я теж сподіваюсь, шо у путіна до літа 2025 мають закінчитись гроші (фонд благосостояния фсе), 3трл дефіцит бюджету, народ набрав кредітов на 37трлн рублей, бізнес +12трл за цей рік (ставки по кредитам виросли до 20%+, дешеву іпотеку під 12-13% прикрили, але населення і бізнес гребе гроші, по знає що очікується "грандіозний шухер", тобто ДЕФОЛТ і девальвація рубля ще існує маленька надія на те, що крівна помста кадирова запалить Кавказ
мене дуже бентежіть проблеми керування військами в ЗСУ, я не дуже інформований в цій темі, але спочатку Мар"яна, потім Бутусов, також Станіслав Бунятов стали піднімати броблеми з керівництвом корпусами , ОСУВ і те, що нові бригади-це помилка (треба було доукомплектовувати старі бригади, які зточились в боях до рівня 20 солдатів на батальон(не на роту) послухайте, що комантує Майкл Наки(він теж сам не вкурсі, тільки обсуждає те, шо пишуть в українському телеграмі
Игорь Алексеевич написав:Нашему народу только дай тему про язык и начнут обсуждать страниц на 100. Сегодня правда вмешалась новая - концерты и началось кто круче и кто на каком был))) Типа из серии номеров на авто - 0001 КАБЛУЧ
Так отож! Тут будуть обговорювати про все на світі! Але не будуть обговорювати/думати, як підмінити/замінити Успіхів на фронті у найближчих 2-3мцсяці!
Успіх написав:Так і хочеться цю куєту показати тут одному контуженому колишньому піхотинцю(+він колишній АТОвець), але ж він приїде у відпустку, знайде тебе і засуне тобі твої "відкупні гроші" тобі в сраку! Скаже - "якого куя я воюю 10років(!!!), а ти падла вирішило відкупити своїх синів і себе якимись грошима?!"
Звідки стільки ненависті до волонтерів, тих хто тобі дав реально потримати того дрона. І без допомоги яких ти копаєш і будеш копати далі. Пляяя, звідки ж взялась ця вся ненависть до тих хто тебе забезпечує і годує?
Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння причин і наслідків тієї чи іншої твоєї дії?