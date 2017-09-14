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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10373103741037510376

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 67
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:14

а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:15

  Xenon написав:а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги

Халявна випивка, сувеніри з гейропи...може ще чимось заманять
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:16

  Xenon написав:а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги

у меня другой вопрос чьей победы? хотя план своей победы у них наверное есть. чем дальше тем больше загадок
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:18

Все дуже просто!©

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Так і хочеться цю куєту показати тут одному контуженому колишньому піхотинцю(+він колишній АТОвець), але ж він приїде у відпустку, знайде тебе і засуне тобі твої "відкупні гроші" тобі в сраку! :mrgreen:
Скаже - "якого куя я воюю 10років(!!!), а ти падла вирішило відкупити своїх синів і себе якимись грошима?!"

Звідки стільки ненависті до волонтерів, тих хто тобі дав реально потримати того дрона. І без допомоги яких ти копаєш і будеш копати далі.
Пляяя, звідки ж взялась ця вся ненависть до тих хто тебе забезпечує і годує?

Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння причин і наслідків тієї чи іншої твоєї дії?
Стоп! Стоп!
Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!

А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!

То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первый сбитый СУ-34 украинской авиацией F-16.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28

  stm написав:Первый сбитый СУ-34 украинской авиацией F-16.

Wirująświatła
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  #<1 ... 10373103741037510376
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