Успіх написав:Так і хочеться цю куєту показати тут одному контуженому колишньому піхотинцю(+він колишній АТОвець), але ж він приїде у відпустку, знайде тебе і засуне тобі твої "відкупні гроші" тобі в сраку! Скаже - "якого куя я воюю 10років(!!!), а ти падла вирішило відкупити своїх синів і себе якимись грошима?!"
Звідки стільки ненависті до волонтерів, тих хто тобі дав реально потримати того дрона. І без допомоги яких ти копаєш і будеш копати далі. Пляяя, звідки ж взялась ця вся ненависть до тих хто тебе забезпечує і годує?
Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння причин і наслідків тієї чи іншої твоєї дії?
Стоп! Стоп! Я волонтерів ціную і поважаю! І завжди буду повторювати - низький їм уклін!
А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом) Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину! Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!
То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!