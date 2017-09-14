Додано: Суб 12 жов, 2024 19:40

ЛАД написав: Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца".

Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить.

Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся. Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца".Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить.Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.

Портников вообще говорит, что и даже капитуляция сейчас невозможна. Только полное уничтожение и захват территории. Потому что украинское население продемонстрировало слишком большую нелояльность, с которой даже российские спецслужбы не справятся.Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях. Есть хорошо известные случаи (а сколько неизвестных?) принудительной высылки местных жителей за пределы оккупированной зоны, а также хорошо известно, что путь домой на оккупированные территории пролегает через допросы и проверки российскими спецслужбами, по результатам которых людям отказывают в праве приехать в свой собственный дом даже в случае, если он сохранился.Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина лично, и с удовольствием рассказывают на камеру, как "Азов" расстреливал дома и мирных жителей. Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время. Тогда, по его мнению, видя бесполезность усилий, и желая сэкономить ресурсы, российское руководство также увидит необходимость в переговорах, и только тогда можно будет до чего-то договориться.