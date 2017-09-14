Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги
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Додано: Суб 12 жов, 2024 19:14
а нафіга це кацапам?
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:15
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:16
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:18
Все дуже просто!©
Стоп! Стоп!
Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!
А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!
То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Первый сбитый СУ-34 украинской авиацией F-16.
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:29
Не. Поїдуть. Це для них приниження.)
Формат переговорів буде , або турція чи ще щось східне типу китаю. Або в кремлі з капітуляцією і цілування чобота ана і сотрясатиля світу)
Це якщо мова про МИР.
Думаю обійдеться без того. Для чого нам мир якщо нема війни?
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:33
Валенок у нас ты
У которого топографический кретинизм
Ты на местности не ориентируешься
Я ж тебе писал, что я в картах отлично разбираюсь
А ты ... отлично разбираешься в ... ни о чём
Трындёж - твоё первое имя
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:35
Ох вже ці ухилянти і тцк))
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:40
Портников вообще говорит, что и даже капитуляция сейчас невозможна. Только полное уничтожение и захват территории. Потому что украинское население продемонстрировало слишком большую нелояльность, с которой даже российские спецслужбы не справятся.
Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях. Есть хорошо известные случаи (а сколько неизвестных?) принудительной высылки местных жителей за пределы оккупированной зоны, а также хорошо известно, что путь домой на оккупированные территории пролегает через допросы и проверки российскими спецслужбами, по результатам которых людям отказывают в праве приехать в свой собственный дом даже в случае, если он сохранился.
Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина лично, и с удовольствием рассказывают на камеру, как "Азов" расстреливал дома и мирных жителей. Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.
Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время. Тогда, по его мнению, видя бесполезность усилий, и желая сэкономить ресурсы, российское руководство также увидит необходимость в переговорах, и только тогда можно будет до чего-то договориться.
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:40
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