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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103741037510376103771037810379>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:14

а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:15

  Xenon написав:а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги

Халявна випивка, сувеніри з гейропи...може ще чимось заманять
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:16

  Xenon написав:а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги

у меня другой вопрос чьей победы? хотя план своей победы у них наверное есть. чем дальше тем больше загадок
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:18

Все дуже просто!©

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Так і хочеться цю куєту показати тут одному контуженому колишньому піхотинцю(+він колишній АТОвець), але ж він приїде у відпустку, знайде тебе і засуне тобі твої "відкупні гроші" тобі в сраку! :mrgreen:
Скаже - "якого куя я воюю 10років(!!!), а ти падла вирішило відкупити своїх синів і себе якимись грошима?!"

Звідки стільки ненависті до волонтерів, тих хто тобі дав реально потримати того дрона. І без допомоги яких ти копаєш і будеш копати далі.
Пляяя, звідки ж взялась ця вся ненависть до тих хто тебе забезпечує і годує?

Як так, що немає критичного логічного мислення та не виробилось до цього часу розуміння причин і наслідків тієї чи іншої твоєї дії?
Стоп! Стоп!
Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!

А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!

То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первый сбитый СУ-34 украинской авиацией F-16.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:29

  Rack написав:
  Xenon написав:а нафіга це кацапам?

Єрмак: Представники рф можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять план Перемоги

Халявна випивка, сувеніри з гейропи...може ще чимось заманять

Не. Поїдуть. Це для них приниження.)
Формат переговорів буде , або турція чи ще щось східне типу китаю. Або в кремлі з капітуляцією і цілування чобота ана і сотрясатиля світу)
Це якщо мова про МИР.
Думаю обійдеться без того. Для чого нам мир якщо нема війни? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:33

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Так ты же сам писал, что от Васильевки до Запорожья - 30 км

А теперь пишешь, что 45 км

Ты там сам, по картам посмотри, очки надень, линейку приложи, померяй, потом пиши ))
Но ты валянок конкретный. есть дороги по трассе - 60км, а есть проселочные прибл. 45км. А если брать напрямую через поля то там прибл. 30-35км. Да и раша уже стоит не в пгт. Васильевка, а ближе к Запорожью в с.Каменское, а там по трассе до Запорожья 40-45км. А по проселочной или через поля ещё ближе к городу.

Валенок у нас ты
У которого топографический кретинизм

Ты на местности не ориентируешься

Я ж тебе писал, что я в картах отлично разбираюсь

А ты ... отлично разбираешься в ... ни о чём

Трындёж - твоё первое имя :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:35

Ох вже ці ухилянти і тцк))

https://youtube.com/shorts/wNMl_7YRCJQ? ... rmvssGUCLV
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:40

  ЛАД написав:Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца".
Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить.
Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.

Портников вообще говорит, что и даже капитуляция сейчас невозможна. Только полное уничтожение и захват территории. Потому что украинское население продемонстрировало слишком большую нелояльность, с которой даже российские спецслужбы не справятся.

Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях. Есть хорошо известные случаи (а сколько неизвестных?) принудительной высылки местных жителей за пределы оккупированной зоны, а также хорошо известно, что путь домой на оккупированные территории пролегает через допросы и проверки российскими спецслужбами, по результатам которых людям отказывают в праве приехать в свой собственный дом даже в случае, если он сохранился.
Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина лично, и с удовольствием рассказывают на камеру, как "Азов" расстреливал дома и мирных жителей. Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.

Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время. Тогда, по его мнению, видя бесполезность усилий, и желая сэкономить ресурсы, российское руководство также увидит необходимость в переговорах, и только тогда можно будет до чего-то договориться.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:40

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wNMl_7YRCJQ?si=s2QUtNrmvssGUCLV

) не підходяще. Лисиця надто худа. В тцк борсуки :lol:
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