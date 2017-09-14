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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1037510376103771037810379>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 68
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
4%
3
йтиме до 2027 чи довше
43%
29
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:44

А він - готується!))

О, нарешті показали чоловіка Флер, який готується замінити мене в Серебрянському лісі! 👍😅
https://youtube.com/shorts/bo9A2bStm5k? ... _6Q44eiCuS
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:53

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wNMl_7YRCJQ?si=s2QUtNrmvssGUCLV

Не кажи більше нікому, що ти втомився від лопати.
У тебе стільки ж сміття в телефоні, як у відомого ірпінського нероби.
Треба більшу лопату!!
І твої розповіді «офіцери іздіваються, аби чимось зайняти, щоб солдат без діла не сидів» заграли новими фарбами.
У тебе надто багато вільного часу, що ти крім роботи знаходиш час не тільки на корисне для себе (яке ти безумовно дивишся і читаєш.. я про нерухомість, гроші, військову тематику) , а і оці тони триперу, які ти передивляєшся і потім несеш сюди.
Я б теж тебе «озадачував», не сумнівайся.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:54

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца".
Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить.
Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.

Портников вообще говорит, что и даже капитуляция сейчас невозможна. Только полное уничтожение и захват территории. Потому что украинское население продемонстрировало слишком большую нелояльность, с которой даже российские спецслужбы не справятся.

Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях. Есть хорошо известные случаи (а сколько неизвестных?) принудительной высылки местных жителей за пределы оккупированной зоны, а также хорошо известно, что путь домой на оккупированные территории пролегает через допросы и проверки российскими спецслужбами, по результатам которых людям отказывают в праве приехать в свой собственный дом даже в случае, если он сохранился.
Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина лично, и с удовольствием рассказывают на камеру, как "Азов" расстреливал дома и мирных жителей. Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.

Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время. Тогда, по его мнению, видя бесполезность усилий, и желая сэкономить ресурсы, российское руководство также увидит необходимость в переговорах, и только тогда можно будет до чего-то договориться.

Хєх, там чітко умови вказані. Не НАТО, засудження ідеології Майдану, визнання за РФ 4х обл. та Криму. Ні захоплення, ні фізичне знищення неможливе. Не по Хуану сомбреро. Порт-ков, мягко кажучи, блаблабла.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:02

  lapay написав:
  M-Audio написав:Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время.

Так зупинити кацапів може і бразильсько-китайський мирний план, а ми проти нього. Як так? (с)
Малося на увазі зупинка саме військовими силами. Бо яке відношення китайсько-бразильско-нігерійско-ефіопський (і будь-який ще) план має до російського керівництва?
Може просто хтось не хоче зупинки бойових дій не тільки за поребриком?
Не варто повторювати ту саму помилку двічі.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:04

Написав Ю Бутусов , особисто я - це підтримую

Є два шляхи проведення мобілізації:
1. Створити електронний реєстр громадян, і на підставі даних у діючих державних реєстрах визначити статус кожного громадянина України - придатність, порядок мобілізації в армію, в критично важливий бізнес та на військову промисловість. Це повністю ліквідує торгівлю паперовими довідками, і забезпечить прозорість та рівність прав, дозволить ефективно контролювати рішення мобілізаційних органів. Усі, хто має бути мобілізованими, але ухиляється, одразу фіксуються в усіх базах даних, і поліція шукає їх по місцю діяльності, там, де людина звертається до державних органів, або працює, або розраховується карткою. Тобто шанси знайти стають високими. Будь-які зміни у електронному реєстрі залишаються назавжди, відповідальна особа, яка вносить зміни, одразу помітна. Буде створений облік реального мобілізаційного ресурсу, доведеться ставити на облік усіх без виключення чоловіків, і давати відстрочки виключно на підставі загадьного закону, однаково для всіх. Можливості для хабарників у владі тихенько відмазати своїх, бути непоміченим, вирішувати питання для потрібних людей по дзвінку, будуть максимально ускладнені.
2. Залишити все як є, не створювати електронний реєстр, дозволити і далі торгувати довідками про виїзд, про непридатність, про зняття з обліку усім корумпованим аферистам серед десятка вповноважених державних органів, проконтролювати дії яких неможливо, оскільки вони усі працюють по своїм особистим базам даних та по паперовим довідкам, оригінали яких швидко знищуються. І тому керівники МСЕК та інших установ як збирали так і будуть збирати мільйони доларів щомісяця не тільки у Хмельницькій - в усіх областях України.
І тоді для прикриття цього хаосу, безладу, безвідповідальної та корупції потрібні гучні піар-акції - як-то вручити якісь мізерні пару десятків повісток на концерті в центрі Києва.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:04

Нарешті буду мати право вибору!

  Hotab написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wNMl_7YRCJQ?si=s2QUtNrmvssGUCLV

Не кажи більше нікому, що ти втомився від лопати.
У тебе стільки ж сміття в телефоні, як у відомого ірпінського нероби.
Треба більшу лопату!!

А я ніякого сміття не закачую в телефон!
От просто дивлюсь ютуб/шортс і періодично сюди підглядую :mrgreen:

А копати залишилось всього лиш декілька днів до відпустки, чи то до дембеля :lol:
Але це вже вирішувати МЕНІ - повертатись, чи ні! :wink: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:06

Ну тупиє амєріканци©)))

  Hotab написав:У тебе надто багато вільного часу, що ти крім роботи знаходиш час не тільки на корисне для себе
Так в темноті не буду ж копати, чи дрова рубати!))
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:09

  flyman написав:Хєх, там чітко умови вказані. Не НАТО, засудження ідеології Майдану, визнання за РФ 4х обл. та Криму.
Наскільки я знаю, це вимоги тільки для _початку_ перемовин, а не їх предмет. Тобто ще до початку розмови пропонується визнати фактичну часткову капітуляцію, яка зробить подальші перемовини беззмістовними, бо становище України в разі виконання таких умов буде настільки погане, що домовлятись взагалі не буде про що. Це і є приклад умов, які не можуть бути виконані, і існують тільки для забезпечення словісного поносу у російських високопосадовців і пропагандистів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:16

  Успіх написав:Я волонтерів ціную і поважаю!
І завжди буду повторювати - низький їм уклін!

А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом)
Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину!
Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!

То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!

Так Будівельнник і його сини регулярно збирають, закуповують та возять волонтерську допомогу, волонтери далі нікуди... Навіть тут були збори і прохання допомоги, яку пан Будівельник оперативно майже сам всю закрив. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Малося на увазі зупинка саме військовими силами. Бо яке відношення китайсько-бразильско-нігерійско-ефіопський (і будь-який ще) план має до російського керівництва?

Саме військовим шляхом можливо тільки в фантазіях Зе. Для чого ми б'ємо по нафтопереробним заводам? А кому вони продають свою нафту? От для цього нам і потрібен китайсько-індійський мирний план, щоб основні покупці російської нафти були на нашому боці, тоді, як мінімум, ми можемо вимагати від них участі в реалізації їх мирного плану.
Дипломатія, не криворіжська, само собою, багато чого може не гірше леопардів і ф-16.
  M-Audio написав:Не варто повторювати ту саму помилку двічі.

Яку помилку? Війна і є найбільшою помилкою обох довбодятлів.
lapay
 
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