Додано: Суб 12 жов, 2024 20:04

Є два шляхи проведення мобілізації:

1. Створити електронний реєстр громадян, і на підставі даних у діючих державних реєстрах визначити статус кожного громадянина України - придатність, порядок мобілізації в армію, в критично важливий бізнес та на військову промисловість. Це повністю ліквідує торгівлю паперовими довідками, і забезпечить прозорість та рівність прав, дозволить ефективно контролювати рішення мобілізаційних органів. Усі, хто має бути мобілізованими, але ухиляється, одразу фіксуються в усіх базах даних, і поліція шукає їх по місцю діяльності, там, де людина звертається до державних органів, або працює, або розраховується карткою. Тобто шанси знайти стають високими. Будь-які зміни у електронному реєстрі залишаються назавжди, відповідальна особа, яка вносить зміни, одразу помітна. Буде створений облік реального мобілізаційного ресурсу, доведеться ставити на облік усіх без виключення чоловіків, і давати відстрочки виключно на підставі загадьного закону, однаково для всіх. Можливості для хабарників у владі тихенько відмазати своїх, бути непоміченим, вирішувати питання для потрібних людей по дзвінку, будуть максимально ускладнені.

2. Залишити все як є, не створювати електронний реєстр, дозволити і далі торгувати довідками про виїзд, про непридатність, про зняття з обліку усім корумпованим аферистам серед десятка вповноважених державних органів, проконтролювати дії яких неможливо, оскільки вони усі працюють по своїм особистим базам даних та по паперовим довідкам, оригінали яких швидко знищуються. І тому керівники МСЕК та інших установ як збирали так і будуть збирати мільйони доларів щомісяця не тільки у Хмельницькій - в усіх областях України.

І тоді для прикриття цього хаосу, безладу, безвідповідальної та корупції потрібні гучні піар-акції - як-то вручити якісь мізерні пару десятків повісток на концерті в центрі Києва.