Успіх написав:https://youtube.com/shorts/wNMl_7YRCJQ?si=s2QUtNrmvssGUCLV
Не кажи більше нікому, що ти втомився від лопати. У тебе стільки ж сміття в телефоні, як у відомого ірпінського нероби. Треба більшу лопату!! І твої розповіді «офіцери іздіваються, аби чимось зайняти, щоб солдат без діла не сидів» заграли новими фарбами. У тебе надто багато вільного часу, що ти крім роботи знаходиш час не тільки на корисне для себе (яке ти безумовно дивишся і читаєш.. я про нерухомість, гроші, військову тематику) , а і оці тони триперу, які ти передивляєшся і потім несеш сюди. Я б теж тебе «озадачував», не сумнівайся.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Т.е. либо капитуляция, либо "до последней вербы" или, прямо говоря, "до последнего украинца". Вы знаете, меня не устраивают оба. Я бы всё-таки рискнул договориться о перемирии/мире. Возможно, при умной политике это не окажется гарантированной капитуляцией (как вы предполагаете). Но даже если так, народ останется жить. Ну а "до последнего украинца"... Сами понимаете. И, боюсь, "последние украинцы" не согласятся.
Портников вообще говорит, что и даже капитуляция сейчас невозможна. Только полное уничтожение и захват территории. Потому что украинское население продемонстрировало слишком большую нелояльность, с которой даже российские спецслужбы не справятся.
Уничтожение я понимаю как комбинацию выдавливания украинского населения, которое считает себя украинцами, за границу, и реальное физическое уничтожение таких людей, которые окажутся слишком упертыми, и уезжать не захотят. В принципе это вполне согласуется с действиями оккупационных властей на уже захваченных украинских территориях. Есть хорошо известные случаи (а сколько неизвестных?) принудительной высылки местных жителей за пределы оккупированной зоны, а также хорошо известно, что путь домой на оккупированные территории пролегает через допросы и проверки российскими спецслужбами, по результатам которых людям отказывают в праве приехать в свой собственный дом даже в случае, если он сохранился. Разумеется, те, кто в результате этого всего остаются проживать на оккупированной территории, очень довольны жизнью, всячески поддерживают Россию и Путина лично, и с удовольствием рассказывают на камеру, как "Азов" расстреливал дома и мирных жителей. Да, ничего общего с Украиной это уже не имеет, то есть на данный момент Украина на этих территориях уничтожена. Ваше "попробовал бы договориться" с большой вероятностью приведёт к тому же самому, но в масштабе уже всей Украины.
Правда, тот же Портников видит ещё один вариант разрешения ситуации: остановить продвижение российских войск по территории Украины на длительное время. Тогда, по его мнению, видя бесполезность усилий, и желая сэкономить ресурсы, российское руководство также увидит необходимость в переговорах, и только тогда можно будет до чего-то договориться.
Хєх, там чітко умови вказані. Не НАТО, засудження ідеології Майдану, визнання за РФ 4х обл. та Криму. Ні захоплення, ні фізичне знищення неможливе. Не по Хуану сомбреро. Порт-ков, мягко кажучи, блаблабла.
Є два шляхи проведення мобілізації: 1. Створити електронний реєстр громадян, і на підставі даних у діючих державних реєстрах визначити статус кожного громадянина України - придатність, порядок мобілізації в армію, в критично важливий бізнес та на військову промисловість. Це повністю ліквідує торгівлю паперовими довідками, і забезпечить прозорість та рівність прав, дозволить ефективно контролювати рішення мобілізаційних органів. Усі, хто має бути мобілізованими, але ухиляється, одразу фіксуються в усіх базах даних, і поліція шукає їх по місцю діяльності, там, де людина звертається до державних органів, або працює, або розраховується карткою. Тобто шанси знайти стають високими. Будь-які зміни у електронному реєстрі залишаються назавжди, відповідальна особа, яка вносить зміни, одразу помітна. Буде створений облік реального мобілізаційного ресурсу, доведеться ставити на облік усіх без виключення чоловіків, і давати відстрочки виключно на підставі загадьного закону, однаково для всіх. Можливості для хабарників у владі тихенько відмазати своїх, бути непоміченим, вирішувати питання для потрібних людей по дзвінку, будуть максимально ускладнені. 2. Залишити все як є, не створювати електронний реєстр, дозволити і далі торгувати довідками про виїзд, про непридатність, про зняття з обліку усім корумпованим аферистам серед десятка вповноважених державних органів, проконтролювати дії яких неможливо, оскільки вони усі працюють по своїм особистим базам даних та по паперовим довідкам, оригінали яких швидко знищуються. І тому керівники МСЕК та інших установ як збирали так і будуть збирати мільйони доларів щомісяця не тільки у Хмельницькій - в усіх областях України. І тоді для прикриття цього хаосу, безладу, безвідповідальної та корупції потрібні гучні піар-акції - як-то вручити якісь мізерні пару десятків повісток на концерті в центрі Києва.
flyman написав:Хєх, там чітко умови вказані. Не НАТО, засудження ідеології Майдану, визнання за РФ 4х обл. та Криму.
Наскільки я знаю, це вимоги тільки для _початку_ перемовин, а не їх предмет. Тобто ще до початку розмови пропонується визнати фактичну часткову капітуляцію, яка зробить подальші перемовини беззмістовними, бо становище України в разі виконання таких умов буде настільки погане, що домовлятись взагалі не буде про що. Це і є приклад умов, які не можуть бути виконані, і існують тільки для забезпечення словісного поносу у російських високопосадовців і пропагандистів.
Успіх написав:Я волонтерів ціную і поважаю! І завжди буду повторювати - низький їм уклін!
А тут просто "особисте/особливе" ставлення до Будівельника(як до Флер з Песікотом) Вони більше 2,5року лапшали патріотичну куєту на вуха, а тепер виявляється, що вони ЗОВСІМ НЕ ХОЧУТЬ патріотично йти захищати свою Батьківщину! Не хочуть патріотично замінити втомлених/виснажених Успіхів за 32місяці!!!
То накуя було тут з себе корчити патріотів, якщо виявилось, що вони саме у цьому плані/ракурсі - гів но!!!
Так Будівельнник і його сини регулярно збирають, закуповують та возять волонтерську допомогу, волонтери далі нікуди... Навіть тут були збори і прохання допомоги, яку пан Будівельник оперативно майже сам всю закрив.
M-Audio написав:Малося на увазі зупинка саме військовими силами. Бо яке відношення китайсько-бразильско-нігерійско-ефіопський (і будь-який ще) план має до російського керівництва?
Саме військовим шляхом можливо тільки в фантазіях Зе. Для чого ми б'ємо по нафтопереробним заводам? А кому вони продають свою нафту? От для цього нам і потрібен китайсько-індійський мирний план, щоб основні покупці російської нафти були на нашому боці, тоді, як мінімум, ми можемо вимагати від них участі в реалізації їх мирного плану. Дипломатія, не криворіжська, само собою, багато чого може не гірше леопардів і ф-16.
M-Audio написав:Не варто повторювати ту саму помилку двічі.
Яку помилку? Війна і є найбільшою помилкою обох довбодятлів.